Кто и почему разжигает антикитайские настроения в Грузии? - Шорена Папашвили

00:56 28.01.2024 DalmaNews. Кто и почему разжигает антикитайские настроения в Грузии?



О развитии грузино-китайских отношений, а также внутренних критиках этого процесса из числа купленных Западом и коррумпированных Тайванем политиков пишет региональное издание DalmaNews.



В первые же дни 2024 года парламентская делегация Грузии посетила Китайскую Народную Республику (КНР). Делегацией руководил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. В ее состав входили: заместители председателя парламента Георгий Вольский и Ираклий Чиковани, а также председатели парламентских комитетов по внешним отношениям, отраслевой экономике и экономической политике, аграрным вопросам.



С 15 по 20 января прошли встречи на высоком уровне в Пекине и Шанхае. Члены делегации от правящей партии Грузии встретились с руководителем международного отдела правящей партии Китая, министром Лю Цзиньчао, заместителем министра Суном Хайляном, вице-президентом Центра исследования развития Государственного совета Чангом Лаймином, заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе.



По информации пресс-службы парламента Грузии, в ходе встреч речь шла о двустороннем грузино-китайском сотрудничестве и парламентском измерении этого сотрудничества. Подводя итоги визита в КНР, Ираклий Кобахидзе отметил важность политического сотрудничества между Тбилиси и Пекином. По его словам, Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.



"Мы также поддерживаем принцип единого Китая. Очень важно углублять эти отношения, существующие между нашими правительствами, правящими партиями. Нас также связывает тесное экономическое сотрудничество с Китаем, но имеется большое пространство для того, чтобы еще больше углублять это сотрудничество, торгово-экономические отношения. И для этого с нашей стороны будет делаться максимум",

- заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, за последние 20 лет в Китае с экономической точки зрения произошел величайший прогресс, что создает очень хороший потенциал для сотрудничества и является примером для Грузии.



На встречах в Китае речь шла о конкретных инфраструктурных проектах, в том числе об участии Китая в осуществлении проекта глубоководного порта Анаклия, строительство которого планируется в 2024 году. По заявлению Ираклия Кобахидзе, Китай непосредственно заинтересован портом Анаклия, что важно для дальнейшего развития транзитной функции Грузии.



"Очень активно выражалась готовность сотрудничества со стороны наших китайских друзей, что дает надежду на осуществление конкретных проектов путем нашего совместного сотрудничества, обеспечение большего объема китайских инвестиций в нашу страну, их участие в осуществлении конкретных проектов. Наш визит дает очень твердые основания для оптимизма",

- заявил Ираклий Кобахидзе.

Грузия должна быть надежным партнером и связующим звеном между европейским и азиатским континентами - таков настрой правительства "Грузинской мечты" на всех встречах международного уровня. С этой точки зрения большое значение придается развитию "Срединного коридора". Это маршрут, проходящий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По заявлению правительства Грузии, сегодня "Срединный коридор" - самое привлекательное и надежное транспортное звено между Западом и Востоком, Европой и Азией.



Среди грузинской оппозиции немало противников развития стратегического сотрудничества между Грузией и Китаем. Например, бывший министр обороны Тина Хидашели по следам визита парламентской делегации Грузии в Китай опубликовала статистику, которая утверждает, что с 2015 года Китай не входит в список 10 главных инвесторов Грузии. По ее словам, говорить об успешном экономическом сотрудничестве с какой-либо страной можно тогда, когда растут прямые инвестиции и больше компаний приходит в страну. Соответственно, на внесенные из-за рубежа деньги создаются дополнительные рабочие места и растут доходы.



"Для распространения пропагандистских посланий, запланированных в недрах Коммунистической партии Китая, на различных каналах периодически появляются специальные передачи, которые эксклюзивно рассказывают нам о Китайской Народной Республике. Составной частью этих передач стали эксклюзивные интервью с послом Китая, которые прямо передают повестку дня пропаганды. Депутаты и пропагандисты „Грузинской мечты" с не меньшей точностью повторяют нарративы Коммунистической партии Китая",

- заявляет Тина Хидашели.



По ее словам, большая часть того, что мы видим на дорогах, мостах, в тоннелях Грузии, - это деньги грузинских налогоплательщиков. Эти китайские компании финансируются из бюджета Грузии и по нашему заказу осуществляют проекты. Соответственно, они не имеют ничего общего с растущим экономическим сотрудничеством и экономической притягательностью страны, обусловленной успешной деятельностью правительства.



"Тем временем, „вслед за действенными шагами" правительства инвестиции сокращаются, а источников новых ресурсов не видно. Например, в последние годы в сравнении с 2018 годом инвестиции сократились почти вдвое. Отметка 2020 и 2021 годов вообще отрицательная. Естественно, главный аргумент оппонентов в отношении 2020 и 2021 годов - пандемия „Covid-19", но обязательно следует отметить, что пандемия не помешала действительным стратегическим партнерам Грузии осуществлять инвестиции в страну",

- заявляет Тина Хидашели.

На это заявление оппозиционного политика откликнулись в правящей партии. Председатель парламента Шалва Папуашвили обвинил Хидашели в разжигании в Грузии антикитайских настроений и защите интересов Тайваня, что направлено на то, чтобы сорвать стратегически важные для Грузии проекты, сделать страну тупиком, а не коридором. По мнению Папуашвили, оппозиция и здесь отстает от национальных интересов.



"Отдельный вопрос - политики, обосновавшиеся в секторе НПО, а в действительности, занимающиеся политической пропагандой. В то же время факт, что госпожа Тина финансируется из Тайваня, есть официальные фонды, и понятно, что именно по их заказам пытается она разжечь в Грузии антикитайские настроения",

- заявляет Папуашвили.

По мнению одного из лидеров партии "Гирчи", депутата парламента Яго Хвичия, антикитайские настроения используют правительство и оппозиция, чтобы драться друг с другом. По его оценке, "Грузинская мечта" в действительности не является ни прокитайской, ни проамериканской, ни пророссийской, ни проалжирской, ни прогрузинской, это люди, борющиеся за сохранение власти.



"Обвинять их в том, что они прокитайские, так же несправедливо, как в том, что пророссийские. По содержанию, конечно, получаются пророссийские, исходя из тех ошибок, что допускают, но на самом деле и Россия им безразлична, и Китай, и все остальное. Их интересует только свой лидер, чтобы не разозлился, не посмотрел плохо, не подумал плохое. По моему мнению, это и есть отношение Грузинской мечты",

- заявляет Хвичия.

А в "Силе народа" думают, что уже в который раз имеют дело с профинансированной на иностранные деньги антинациональной политикой. В этом случае Тина Хидашели защищает интересы Тайваня в Грузии и критикует Китай.



"Надеемся, что население Грузии понимает, насколько важен был представленный „Силой народа" закон „О прозрачности иностранного финансирования", который назвали российским только потому, что прозрачность в их интересы не входила. Их цель - без всякого контроля проводить интересы другой страны в Грузии, за что они получают колоссальные суммы. Появление Китая на новой политической орбите лишило покоя ряд государств и проводников их политики в Грузии",

- пишет в соцсетях член "Силы народа" Тамар Чибурданидзе.

Эксперт по вопросам экономики Отар Ангуридзе положительно оценивает как визит парламентской делегации Грузии в Китай, так и инициативу премьер-министра Грузии об оформлении с Китаем договора о стратегическом сотрудничестве, что, по его мнению, "даст нашей стране возможность политической диверсификации на международной арене".



По его словам, более широкие рамки сотрудничества, формирующиеся с Китаем, в долгосрочном периоде принесут Грузии больше стабильности, чем один крупный стратегический партнер, каковым для Грузии являются только США.



"Под стратегическими партнерами мы подразумеваем как Евросоюз, но также важно сделать шаги в направлении Азии. Когда речь идет о строительстве нового порта Анаклия, невообразимо развитие этого порта без тесного сотрудничества с Китаем. Во всех остальных случаях теряет смысл строительство порта в тех масштабах, на которые он рассчитан",

- заявил Отар Ангуридзе.

По его словам, осуществление таких масштабных проектов невообразимо без тесного сотрудничества с Китаем. В то время как Китай взял курс на снабжение различной продукцией всего мира, почему у Грузии не должно быть амбиции, чтобы эта линия снабжения проходила через ее морские, сухопутные и железнодорожные коридоры?



"С международной точки зрения, тесное сотрудничество с подобным Китаю государством очень важно. И визит парламентской делегации - часть этой стратегии. Во время визита были оформлены важные договоры", - говорит эксперт.

Если учесть период пандемии, когда Китай всеми силами боролся с коронавирусом, динамика снижения его инвестиций выглядит естественно. По мнению Отара Ангуридзе, объемы китайских инвестиций в грузинскую экономику обязательно вырастут, как в инфраструктурные проекты, так и в производство. Стратегическое партнерство подразумевает, что интерес исходит и от Китая.



Что касается волнений оппозиции в связи с Китаем, по мнению Отара Ангуридзе, ясно то, что часть оппозиции тесно сотрудничает с Тайванем. Ее активность против Китая объясняется двумя причинами. Во-первых, ее интересы совпадают с интересами Тайваня, а вторая - это попытка саботажа. Иных аргументов, почему они не хотят сотрудничества с Китаем, по мнению Отара Ангуридзе, нет.



Шорена Папашвили



28.01.24 Источник - eadaily.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706392560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законы об инвестиционном сотрудничестве с правительствами Катара и Сингапура одобрили сенаторы

- Мажилис посетил заместитель Председателя Постоянного комитета Парламента КНР

- Правительство Казахстана внедряет новые подходы по развитию агропромышленного комплекса

- Кадровые перестановки

- Серик Жумангарин провел совещание с членами рабочей группы и руководителями регионов по вопросам установления единого часового пояса в Казахстане

- О встрече Министра иностранных дел Казахстана с Президентом Таджикистана

- О задержании религиозных радикалов

- Рабочий график главы государства

- Мажилис принял поправки по вопросам здравоохранения

