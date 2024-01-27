Борьба за ресурсы на Ближнем Востоке: сирийские фосфаты – под прицелом США и Турции

01:40 28.01.2024 Стратегическое партнерство Дамаска и Москвы позволяет хотя бы частично пресекать незаконное разграбление недр арабской страны оккупантами



27.01.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Наряду с Марокко, КНР, Алжиром и Финляндией Сирийская Арабская Республика входит в пятерку ведущих производителей и экспортеров фосфоритовой руды в мире общим объемом (включая разведанные запасы) до 2 млрд. тонн.



Минерально-сырьевая база Сирии по фосфоритам составляет 2 млрд. т фосфатной руды. До начала вооруженного конфликта суммарный объем годового производства фосфатов в Сирии достигал 3,5 млн. т, из которых 3 млн. т шло на экспорт, а остальное – на завод по производству удобрений в Хомсе. Легальная добыча руды в этом районе прекратилась 21 мая 2015 г., после его захвата боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ"*. В марте 2016 года части Сирийской арабской армии восстановили контроль над рудниками, но в декабре в регион снова вернулись террористы, вытеснить которых удалось только в конце мая 2017 года. По ряду данных, тамошние запасы добытой руды и фосфоритосодержащие отходы "игиловцы" через посредников поставляли в Турцию и США.



Характерно, что западные санкции против Дамаска действуют отнюдь не первый год, однако парадоксальным образом они не распространяются на нелегальный экспорт сирийских фосфоритов и химудообрений. С целью антисанкционной "страховки" фосфоритовая руда и ее полуфабрикаты реэкспортируются в страны ЕС (Грецию, Италию, Нидерланды и др.) через Ливан. Согласно экспертным данным, за 2018-2022 гг. ливанский реэкспорт этой продукции составил около 400 тыс. тонн в среднем за год.



В свою очередь, вот уже около 10 лет турецкие войска регулярно "утюжат" северные районы Сирии, стремясь поставить их под эффективный контроль не только в силу пресловутого "курдского вопроса", но не в последнюю очередь из желания завладеть природными ресурсами региона и маршрутами их транспортировки. Помимо нефтяных полей и транзитных нефтепроводов, речь идет о крупном месторождении фосфоритов в приграничном районе, до 80 процентов которого оккупировано турецкой армией, поддерживающей боевиков т. н. "сирийской национальной армии". Несмотря на периодически актуализируемые в публичном поле американо-турецкие разногласия, дислоцированная поблизости военная база Пентагона никоим образом не препятствует вольготному поведению "турецких партнеров" на земле соседнего государства.



Как известно, прекращение оккупации последовательно ставится официальным Дамаском в качестве едва ли не основного предусловия гипотетической встречи президентов Башара Асада и Реджепа Эрдогана, возможность и вероятная повестка дня которой прорабатывается заинтересованными сторонами, в том числе российской дипломатией, стремящейся к нормализации основательно подорванных отношений между соседними государствами. Начатая в сентября 2015 г. операция Военно-космических сил РФ в Сирии, ликвидация многих террористических очагов, активная военная дипломатия в сочетании с российско-турецко-иранскими посредническими усилиями позволила прекратить военные действия, создать предпосылки к замирению и политическому диалогу, приступить к частичному перезапуску ряда отраслей промышленного производства. Так, с декабря 2023 – к середине 2024 гг. российская сторона завершит реализацию стратегического проекта по восстановлению добычи фосфоритов в Сирии. Часть продукции будет регулярно направляться в РФ, что сократит нехватку данного сырья для производства и экспорта фосфорных удобрений.



Сирия издавна поставляла фосфоритовую руду и ее полуфабрикаты в СССР, причем по сравнительно низким ценам или по товарному бартеру. С середины 1990-х эти поставки пошли на убыль, стало сокращаться производство фосфорной руды в РФ и Казахстане, хотя эти ресурсы в данных странах способны обеспечить с учетом освоения / добычи на наиболее рентабельных месторождениях до 80 % совокупного спроса РФ и Казахстана. Вместе с тем РФ остается среди крупнейших экспортеров фосфорных удобрений и смежного химического сырья.



Ввиду растущего дефицита фосфоритового сырья и его полуфабрикатов Евразийская экономическая комиссия 27 декабря 2023 г. решила продлить введенное в 2021 г. обнуление ввозной пошлины на эту продукцию с января 2024 г. до 2025 г. включительно. Прежняя импортная пошлина составляла 5%, во второй половине 2010-х – 10-10,5%. Как сказано в решении ЕЭК, такая мера "поспособствует обеспечению загрузки производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов производства фосфатов на территории ЕАЭС".



Импорт аналогичной продукции из других стран дорожает из-за повышения транспортно-логистических расценок и мировых цен на фосфоритное сырье; поставки из Финляндии заблокированы из-за ее участия в антироссийских санкциях (ввиду географического фактора финляндские поставки в РФ – ЕАЭС были относительно недорогими).



Известно, что турецкие войска давно "опекают" весьма крупное месторождение Мазыдагы, расположенное на стыке границ Турции, Сирии и Ирака. По имеющейся информации, турки добывают фосфориты также и в сирийской части этого месторождения, а по "теневым" схемам получает то же сырье из некоторых других месторождений, расположенных южнее Мазыдагы.



Примечательно, что база ВВС США в северо-восточной Сирии (Хараб-аль-Джир) расположена невдалеке от фосфоритных месторождений Абари и Восточное. Многие из "ожерелья" объектов Пентагона в Сирии размещены на небольшом отдалении от других месторождений на востоке и северо-востоке страны. Периодически появляется информация, что в США замещают свой экспорт фосфорных удобрений и смежной химпродукции поставками дешевых аналогов из Иордании, Египта, Ирака и Сирии, причем объемы поставок из последних двух стран (де-факто контрабанда) американской стороной официально не разглашаются.



В 2018 г. добыча фосфатов на подконтрольных властям Дамаска рудниках Хнейфис и Эш-Шаркия на востоке провинции Хомс в 45 и 60 км от Пальмиры уже достигла показателя в 200 тыс. т в месяц, что эквивалентно 2,4 млн. т в год. При этом правительство Б. Асада стремится увеличить добычу фосфатов до 5 млн. т в год. Местные фосфаты считаются самыми лучшими в мире, и отрадно заметить, что бесхозность большинства месторождений сирийских фосфоритов и угроза экспроприации многих из них Анкарой и Вашингтоном постепенно устраняются. Параллельно будет восполняться нехватка фосфоритового сырья в РФ (и в целом в ЕАЭС). В декабре 2023 г. стартовал последний этап работ "Стройтрансгаза" (эти работы начались осенью 2017 г.) по комплексному восстановлению крупнейших в стране фосфатных разработок на месторождениях Эш-Шаркия и Хнейфис и по подготовке регулярной добычи там сырья (разведанные запасы превышают 140 млн. тонн.). Подписанный 9 декабря 2016 г. контракт правительства Сирии со "Стройтрансгазом" президент Асад утвердил 23 апреля 2017 г. Согласно документу, российская компания сможет в течение 50 лет разрабатывать фосфаты тех месторождений, необходимые для работы завода "Крымский титан" при производстве дешевых и эффективных удобрений. Вся технология соответствующей части предприятия была построена еще в 1970-е годы именно под сирийские месторождения фосфатов. Объем добычи и доходов распределен между "Стройтрансгазом" и Сирийской госкомпанией по минеральным ресурсам в пропорции 70:30.



По имеющейся информации, не менее половины российской части добычи на тех месторождениях – около 1,4 млн. тонн – будет регулярно поставляться в РФ через черноморские российские порты (включая Крым) примерно с середины 2024 года. Не исключаются эти поставки в РФ и через Абхазию, где создается пункт базирования Черноморского флота. В дальнейшем "Стройтрагсгаз" будет участвовать в разработке фосфоритовых запасов на северо-западе страны – невдалеке от порта Тартус и расположенной там базы российского ВМФ (другие подробности контракта пока не разглашаются официально). Необходимо отметить еще и то, что в сирийских фосфатах содержится довольно высокая доля урана: его концентрация на 1 метрическую тонну составляет около 300 грамм, так что не исключено, что при производстве фосфатных удобрений будут отделять уран – соответствующие технологии еще до войны были освоены сирийскими специалистами. (1)



Таким образом, стратегическое партнерство России и Сирии позволяет в том числе сократить нехватку сырья для химической промышленности в Евразийском союзе, а в более широком контексте – укрепляет геополитические РФ и ЕАЭС на Ближнем Востоке. Уникальные запасы сирийских фосфоритов благодаря сотрудничеству с Россией ограждаются от их захвата зарубежными "миротворцами", а также боевиками "черного эмирата", явным образом связанными с американскими оккупантами.



Примечание



(1) Воробьев А. Особенности послевоенных перспектив национальной экономики и горнопромышленного комплекса Сирии // В сб.: Проблемы горного дела… Донецк, 2021. Источник - Фонд стратегической культуры

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