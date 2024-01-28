Мятеж в Техасе. Республиканцы готовы защитить сограждан от террориста Байдена, - СП

10:30 28.01.2024

28 января 24



Американцам придется выбирать между гражданской войной и диктатурой

Евгений Берсенев



На фото: Национальная гвардия армии Техаса прикрепляет колючую проволоку к временному забору, перекрывающему доступ к реке Рио-Гранде на границе Техаса и Мексики



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Владимир Можегов Малек Дудаков



В Техасе продолжается "праздник непослушания" - противодействие федеральным властям и решениям Вашингтона. Генпрокурор штата Кен Пакстон окончательно отклонил указание Белого дома предоставить сотрудникам погранслужбы полный доступ к границе с Мексикой. Свое решение он выдал в письменном виде - чтобы яснее было.



В настоящее время приграничная территория контролируется Национальной гвардией штата, которая вытеснила оттуда федералов и установила проволочные заграждения. Несмотря на решение Верховного суда США о предоставлении агентам федеральной структуры доступа к границе и сносе заграждений, упрямые техасцы стоят на своем и заявляют, что нелегальных мигрантов из Мексики больше пускать не намерены.



В документе, подписанном Пакстоном, говорится, что Техас сделает все для противодействия попыткам Белого дома "подорвать конституционное право штата на самооборону".



Ранее губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента Байдена, что его "действия вызвали беспрецедентное вторжение, от которого следует защищаться". Губернаторы-республиканцы 25 штатов выпустили совместное заявление, в котором поддержали Эббота и его "активные усилия с целью защиты американских граждан от беспрецедентного количества нелегальных иммигрантов, таких смертоносных наркотиков, как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну".



Среди подписавших документ - руководитель Флориды и недавний кандидат в президенты Соединенных Штатов Рон Десантис, отказавшийся участвовать в гонке и поддержавший Трампа. Он пообещал направить в Техас своих бойцов Национальной гвардии.



Эти действия уже заставили администрацию США сделать успокаивающие заявления, которые могут быть истолкованы как желание пойти навстречу мятежному штату. Байден признал, что граница "уже длительное время остается сломанной" и пообещал провести реформы с целью защиты рубежей от нелегалов. Согласно его заявлению, опубликованному на сайте Белого дома, подготовленные законодательные меры могут стать "самым жестким и справедливым комплексом для обеспечения безопасности границ".



Американист Малек Дудаков полагает, что конфликт Техаса и Вашингтона вряд ли разрешится в ближайшем будущем.



- Ни оптимистичного, ни пессимистичного разрешения ситуации я пока не вижу: в том плане, что этот "тяни-толкай", противостояние на границе, будет продолжаться еще длительное время. Не стоит верить в радикальные сценарии, которые порой фигурируют у нас в прессе - типа развала США или гражданской войны там. Понятно, что ничего подобного не произойдет. Но и какой-то деэскалации с найденным компромиссом между администрацией Байдена и властями Техаса тоже ожидать не стоит. Этот штат будет пытаться самостоятельно бороться с мигрантами, вероятность проведения миграционной реформы Байдена в Конгрессе равна нулю. К тому же нынешний президент этим вопросом, судя по всему, заниматься плотно не собирается, хотя, конечно, на предстоящих выборах это по нему сильно ударит. Поэтому до ноября-декабря, до конца года, это вялотекущее противостояние будет продолжаться.



"СП": В прессе также выдвигаются предположения о возможности введения в США военного положения и отмены президентских выборов, их переноса.



- Нет, это невозможно.



"СП": Почему же реформа Байдена не будет принята? Он обещает радикальные меры…



- Речь идет о том, что Байден проталкивает свою реформу, согласно которой Америка будет принимать около 5000 нелегалов в сутки. Им будет объявлена амнистия. Таким образом, они получат легальный статус. То есть речь идет о том, чтобы открыть границы. Естественно, на это республиканцы отказываются пойти, ведь, по сути, никакой миграционной реформы не предлагается. Так что, попытки Байдена якобы что-то ужесточить, на деле ничего не ужесточая, ни к чему не приведут.



Политолог-американист Владимир Можегов тоже допускает, что техасский кризис будет нарастать до президентских выборов в США.



- Впрочем, и выборы его не разрешат, после них противостояние перейдет в новую фазу. Демократы не могут поступиться своей миграционной программой, для них она фундаментальна. А для республиканцев вопрос об отношении к миграции тоже является принципиальным. Так что правового разрешения кризиса я не вижу.



"СП": Политически стороны тоже договориться не могут?



- Есть вариант, что демократы поставят на Никки Хейли - сейчас кандидата от республиканцев. Она представитель истеблишмента и в случае победы на выборах может попытаться этот кризис купировать. Ставка на Хейли позволит, с одной стороны, разрушить трампизм, а с другой - попробовать выйти из этого клинча. Из мирных средств, без эскалации, просматривается только этот. Конечно, есть сомнения, что такой вариант позволит разрешить проблему с мигрантами, но на данном этапе он может оказаться для истеблишмента приемлемым. Все другие связаны с дальнейшим обострением типа гражданской войны, диктатуры, военного положения и так далее.



"СП": То есть введение военного положения реально? И тогда выборы президента могут быть отменены?



- Да, такой сценарий не исключен, о чем я говорю уже довольно давно. Причем наступивший кризис может являться такой провокацией, организованной именно ради введения военного положения и отмены выборов. И здесь тоже просматривается фигура Никки Хейли как потенциального диктатора, фигура которой может стать результатом межпартийного консенсуса.



"СП": Выходит, вероятность проведения выборов не стопроцентная?



- Даже если они пройдут в правовом поле, то все равно приведут к дальнейшему клинчу и эскалации. Потому что победу Байдена не примут республиканцы, а Трампа - демократы. Политический раскол сохранится. Это противостояние тлело давно, и мы видим, что оно отчетливо проявилось, когда губернаторы половины штатов поддержали позицию Эббота.