У последней черты. Почему до сих пор не началась ядерная война, - Николай Сорокин

10:37 28.01.2024 В интервью Tagesspiegel заместитель украинского министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что вооруженный конфликт России и Украины должен завершиться подписанием соглашения, которое в том числе подразумевает отказ Москвы от ядерного оружия.



"Соглашения будут подписаны с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, с другой - Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу миру", - сказал замминистра. По словам Гаврилюка, окончание конфликта возможно только после вывода российских войск и возврата Украины к границам 1991 года. Эти условия, а также радиационная и ядерная безопасность, перечислены в так называемой формуле мира Владимира Зеленского.



Ну вот брякнул что-то клоун на фоне отступающей почти по всей линии соприкосновения украинской армии, на фоне тотальной принудительной эвакуации жителей Харьковской области, все посмеялись, самые тупые "свидомые" приободрились, а смысловая нагрузка заявления легла на мобилизованных бойцов ВСУ: умирать-то в конечном счете им. Бойцов в "незалежных" войсках все меньше, а качество подкрепления становится все ниже. Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на украинского командира. "Люди заканчиваются, а качество подкрепления с каждым разом становится все ниже и ниже", - говорит командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым.



Номинальный лидер хунты в декабре 2023 года поведал изумленному человечеству, что Генштаб ВСУ просит мобилизовать дополнительно 450–500 тысяч человек. Но тут интересно другое. Действительно, фактор ядерного оружия, которое благодаря тов. Сталину и тов. Берия является неотъемлемой частью нашей цивилизации, постепенно выходит на первый план. В известной нам истории так было только один раз: во времена Карибского кризиса 1962 года, когда ядерная война была на пороге каждого дома. Но есть и существенные отличия. На момент того кризиса США располагали крупнейшим ядерным и обычным арсеналом и многочисленными средствами доставки. Его основу составляли межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) SM-65 Atlas, базировавшиеся в США. В наличии на 1962 год было 144 этих МБР с боеголовками эквивалентом 1,44 Мт W49 и 3,75 Мт W38. Ракеты были развернуты в трех модификациях, на постоянном дежурстве находилось около 129 изделий. Время подготовки ракет к запуску составляло от 10 до 30 минут. Также в наличии имелось около 60 МБР SM-68 Titan-I с 3,75 Мт W38.



Советский Союз располагал куда меньшими ядерными арсеналами. Его значительную часть составляли ракеты Р-7, межконтинентальные, но весьма несовершенные, с длительным временем подготовки и довольно низкой, по сегодняшним меркам, надежностью. Имелось всего четыре стартовых комплекса в Плесецке, пригодных для боевого запуска. Более совершенные ракеты Р-16 были развернуты еще в недостаточном количестве и так же, как и Р-7, не защищены от возможной атаки против самих пусковых установок. К моменту Карибского кризиса число МБР СССР достигло 75 штук с боеголовками со средним эквивалентом 1 Мт, но одновременно могло быть запущено не более 25. Несколько десятков ракет средней дальности были развернуты на Кубе, и далеко не все из них оснащались ядерной боевой частью, но американцы об этом не знали.



Таким образом, ядерная война, которая могла разразиться в 1962 году, была бы ограниченной ввиду малого количества боезарядов и явного преимущества сухопутных сил СССР на материке: американцы после обмена ядерными ударами просто были бы вынуждены пойти на мирные переговоры, чтобы полностью не потерять Европу.



Сегодня Россия значительно обходит США по числу хранящихся боеголовок: 2 815 против 1 938. Общее число боеголовок, развернутых и хранящихся, в США - 3 708. В России этот показатель за последний год вырос с 4 477 до 4 489. Общее число боеголовок, с учетом снятых с вооружений, составляет 5 244 у США и 5 889 у России. Это дает нам как минимум трехкратное гарантированное уничтожение современной цивилизации homo sapiens на планете, с чем мы и можем поздравить олигофренов-милитаристов из натовских стран: Бориса Джонсона, Анналену Бербок, Джейка Салливана, новых либеральных правителей, выросших в зоне максимального комфорта и благорастворения, не представляющих себе ужасов современной войны с равным противником.



За последние несколько лет Россия и Китай начали внедрять в войска принципиально новые ядерные боевые системы, которые превосходят имеющиеся у США. Про это, в частности, пишет портал SofRep, где опубликованы статьи бывших американских военных и ветеранов спецслужб: "В США лишь недавно были одобрены контракты на производство новых платформ, которые заменят межконтинентальную баллистическую ракету "Минитмен-3". В статье отмечается, что новое оружие России и Китая, которое, "безусловно, мощное", "представляет собой угрозу", потому что было разработано, чтобы обойти современные американские средства противоракетной обороны".



Ветераны ЦРУ - авторы публикации - отмечают, что "если сравнить ядерное оружие США и государств-противников, то можно сделать вывод, что Пентагон "затмевают" последние разработки России, и он "отстает", в том числе от новой межконтинентальной китайской ракеты DF-31". "Удар американских бомб по Хиросиме и Нагасаки покажется "пятнышком" по сравнению с применением самого мощного ядерного оружия России. Сравнивая американские ядерные ракеты Trident для подводных лодок с таким же российским оружием, получается почти тот же результат, несмотря на то что ракета Trident способна доставить бомбу, которая в шесть раз разрушительнее той, что была сброшена на Хиросиму", - поясняет автор статьи.



Например, термоядерная боевая часть (БЧ) W53 головной части Mk.6 МБР Titan II использовала тот же ядерный заряд, что и бомба B53 с энерговыделением в 9 мегатонн, она являлась самой мощной БЧ из всех когда-либо размещенных на американских ракетах. Однако российская РС-28 "Сармат" имеет мощность 50 мегатонн. Автор статьи отмечает, что российская ракета способна уничтожить за один пуск Францию или Техас. Однако самым мощным, пишет портал, считается российское оружие "судного дня", как его называют чиновники в Пентагоне, а именно проект беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6". Она рассчитана на то, чтобы нести термоядерную боеголовку мощностью в 100 мегатонн.



Русское оружие Судного Дня

И в этих условиях, когда незначительный инцидент, например, в том же Черном или Средиземном морях, может лавиной цепной реакции привести к пускам ракет с термоядерными боевыми частями, никто и пикнуть не успеет, Штаты продолжают, хоть и в несколько меньшей, чем раньше, степени, накачивать оружием обреченную на поражение киевскую хунту, провоцируя тем самым Россию на все более жесткие ответные действия.



Собственно, в этом не сомневается и думающая часть консервативной элиты Запада, остатки традиционалистов. "Администрация Байдена может легко организовать Третью мировую войну и уничтожить Америку за десять месяцев, которые остались до выборов главы государства", - такими словами Трамп поверг в шок избирателей на митинге в штате Айова. "Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в Третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну", - сказал 45-й и, очень вероятно, 47-й президент США, ведь на днях единственный реальный республиканский конкурент Рон Десантис снял в его пользу свою кандидатуру.



"Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую", - по словам Трампа, Третья мировая станет масштабнее прошлых войн и не будет представлять собой битву между армией и техникой противников. Дональд назвал себя единственным кандидатом, способным остановить эскалацию и дать Америке шанс на выживание. Экс-президент заверил, что в случае его переизбрания американцы смогут избежать Третьей мировой. Трамп, как всегда, заявил, что никогда не допустил бы войны на Украине и на Ближнем Востоке, так как, в отличие от выжившего из ума Байдена, "умеет ладить с мировыми лидерами". Но дело даже не в этом. Ядерный конфликт между Западом и Востоком, то есть между США, Англией и Францией, с одной стороны, и Россией с Китаем вместе либо по отдельности с другой - уже во всю открыто обсуждается и в рамках внутриэлитного дискурса, и в открытых медиаресурсах. А это говорит о том, что люди просто не представляют, что такое современная тотальная истребительная война. Главных причин здесь ровно две.



Во-первых, англосаксонская колониальная этика на современном этапе, совершенно в духе элитарных фашистских и нацистских расовых концепций, считает западную культуру, экономическую модель и политический строй единственно правильными, безальтернативными и присущими высшим эксклюзивным представителям человечества, фактически, новому конгломерату людей, суперэтносу, априори обладающему громадными отличиями и бонусами в своем генезисе. По сути данной этики, все остальные незападные общества изначально стоят на неизмеримо более низком уровне развития и не могут конкурировать с пресловутым "золотым миллиардом" избранных. Конечно, такая концепция является чистейшим расизмом, закамуфлированным сплошь прогрессивными либеральными словесами, штампами и соответствующими гиперболами. Из этого набора обязательных догм, кстати, вытекает очень широкий круг разнообразных следствий. Например, западный человек настолько совершенен, он до такой степени превосходит презренных "орков" иных "недоцивилизаций", что те с ним ничего не могут сделать, они просто не в состоянии нанести бессмертным эльфам какой-либо существенный вред. Например, Франция отказывается признавать, что в харьковской гостинице "Искандером" 16 января было уничтожено более шестидесяти французских наемников. За несколько дней до этого в "Харьков-Паласе" уничтожили несколько десятков англичан, и хоть британское правительство так этого официально и не признало, но Сунак, по крайней мере, прилетел в Киев в первую неделю января именно за трупами, так как и британские элиты, и парламент были в курсе происходящего.



МИД же Франции назвал "грубой манипуляцией русских" информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse. МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине и где бы то ни было еще. Но это лишь фраза, которую они, согласно внутренним инструкциям, обязаны, как попугаи, повторять в публичных местах, и над которой все смеются. Тем не менее посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД РФ в связи с уничтожением российскими ВС в Харькове пункта временной дислокации иностранных наемников, среди которых были французы.



Так вот, западный сверхчеловек настолько эксклюзивен, что фактически бессмертен, и уж "орки и их прислужники" совершенно точно не могут убить его, используя свое примитивное допотопное оружие прямиком из верхнего неолита, в лучшем случае из средневековья. "Тупые славянские рабы" просто не способны понять, каким образом с этим самым французом воевать, и обречены на неминуемое поражение. А чтобы русские могли накрыть своей примитивной трубой, которую они почему-то называют ракетой, сразу шестьдесят бессмертных перворожденных эльфов - это что-то из мира больного пьяного воображения московских пропагандистов. И это все не шутки, а один из главных базисных элементов сегодняшней либеральной идеологической программы, которая навязывается финансовыми элитами населению Европы.



Во-вторых, на Западе в результате транзита власти у руля встало новое поколение элитных "мажоров", представители которых никогда не имели дела с реальными боевыми действиями, не служили в армии, не бывали в горячих точках, в принципе, не понимают, что такое настоящая полноценная война. Представление о войне эти ребята в основном получили из голливудских фильмов, в которых, как все знают, бравые американские морпехи и коммандос, особо даже не напрягаясь, побеждают многотысячные полчища унтерменшей всех национальностей. По образованию они в основном юристы, и понимание реальной расстановки сил у всех этих гарвардских мальчиков, девочек и примкнувших к ним трансгендеров зачастую отсутствует напрочь. И это еще одна гигантская проблема новой политической реальности Запада.



Для того чтобы "окончательно победить Россию", Западу следует "перестать стесняться в средствах и уничтожить половину ее населения", - об этом заявил в эфире интернет-канала "Вышка" бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, большой друг Чубайса, Немцова, Починка и целого ряда виднейших российских либеральных руководителей в начале-середине 90-х годов. Кстати, Гарри - бывший советский гражданин и один из наиболее маститых русофобов в американском медиасообществе.



"Агрессию может загасить только еще большая агрессия. С Гитлером мы должны были сравнять эту страну (Германию - Н.С.) с землей, должны были уничтожить половину этого населения, потому что немецкой нации уже нет, это совершенно другая нация. Мы должны были сбросить две атомные бомбы на Японию, чтобы загасить эту агрессию еще большей агрессией", - сказал Табах, об этом пишет телеграм-канал "Украина.ру".



"Бараны никогда не смогут остановить волков, сколько бы баранов ни было. Волки их задерут. Если на стороне баранов не будет волкодава, который задерет волка", - пояснил биологически подкованный Гарри. Задрать он собирается, понятное дело, Путина и всех нас, а бараны - это украинское и прочее быдло. Призыв к НАТО закончить заниматься словоблудием и активно пойти воевать на стороне Украины вполне понятен. Если Украина проиграет, мировой порядок будут определять враги Запада, то есть президент Путин и его друг, председатель Си. Об этом рассказал в интервью The Guardian бывший генсек НАТО лорд Джордж Робертсон. Он был министром обороны в правительстве Тони Блэра, а затем генеральным секретарем НАТО, является ярким сторонником непосредственного вмешательства НАТО в украинский кризис.



При этом в Штатах пока побеждают противоположные тенденции. Сделка по мексиканской границе находится в Конгрессе на грани срыва. В ближайшие дни в Капитолии начнутся слушания по миграционной реформе, и позиции сторон диаметрально противоположны: демократы настаивают на том, чтобы объявить всем нелегальным иммигрантам амнистию, республиканцы же собираются их всех выгнать на историческую родину.



Вместе с тем правоконсервативное крыло Республиканской партии - сторонники Дональда Трампа - очертили свою "красную линию". Это отказ от финансовой помощи Зеленскому на неопределенный срок. А ведь еще пару недель назад среди республиканцев господствовало мнение, что Киеву следует выдавать небольшие (относительно, конечно) деньги помесячно - строго в зависимости от ситуации на фронте. Но теперь такой подход многих уже не устраивает. Объективно консервативные республиканцы выступают сейчас той силой, которая тормозит скатывание мира к Третьей мировой войне.



Сто двенадцать членов республиканской фракции в конце прошлого года вообще проголосовали против краткосрочного бюджета до марта. Они скорее готовы были приостановить работу правительства США - в пику Джо Байдену. А сейчас консерваторы предупреждают Майка Джонсона, что снимут его с поста спикера палаты, если он согласится на сделку с администрацией Байдена по Украине и Мексике.



"Минуло целых три недели после последнего американского транша Киеву. Замещать эти деньги нечем", - пишет NYPost. "Зеленский хотел было запросить помощи у воротил с Уолл-стрит в Давосе. Они хоть и готовы за бесценок скупить остатки украинских активов, но ожидают окончания войны. Желающих заходить на Украину, зная, что завтра прилетит ракета и все уничтожит, в Давосе не нашлось".



Усиление России охладит "ястребов" и умерит их воинственный пыл. Западным элитам придется сосредоточиться на внутренних проблемах. Источник - завтра

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