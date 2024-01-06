Ракетный скандал взорвал НОАК и китайское общество. Когда коррупция становится формой измены, - Владимир Овчинский

10:39 28.01.2024 Ракетный скандал взорвал НОАК и китайское общество.

когда коррупция становится формой измены

Владимир Овчинский



Коррупционный скандал в Китае, в результате которого в конце прошлого года были устранены с занимаемых должностей высокопоставленные генералы, в основном из ракетных войск, стал одним из самых серьезных вызовов для Си Цзиньпина.



Вскрыта не просто банальная коррупция, а такой ее вид, который нанес огромный вред всей системе национальной безопасности КНР. Такую коррупцию можно считать государственной изменой.



Чистка ракетных войск Китая



Эллиот Джи в статье в War On Rocks "Ракетная коррупция: почему ракетная промышленность стала целью чистки Си Цзиньпина" (23.01.2024) пишет:



"Народно-освободительная армия Китая (НОАК) переживает очередную волну чисток со стороны китайского лидера Си Цзиньпина. С июля 2023 года Си Цзиньпин уволил около 15 военных и представителей оборонной промышленности , в том числе министра обороны Ли Шанфу, командующего и комиссара Ракетных войск, а также нескольких высокопоставленных офицеров и гражданских руководителей оборонной промышленности. 27 декабря Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей без объяснения причин исключил 9 высокопоставленных чиновников из номинального законодательного органа страны, что еще больше усилило подозрения в том, что крупномасштабная коррупционная схема, затронувшая многие уровни НОАК и Китайскую оборонную промышленность, была обнаружена Си Цзиньпином".



Всего через неделю после новогоднего выступления Си Цзиньпина перед НОАК, в котором он подчеркнул "тяжелую и длительную борьбу с коррупцией", Bloomberg (06.01.2024) сообщил , что чистка Си, скорее всего, была вызвана безудержной коррупцией, обнаруженной в Ракетных войсках, сославшись на информацию американской разведки, такие как как неправильное обращение с ракетным топливом и неисправности крышек шахты, которые могут помешать запуску межконтинентальных баллистических ракет.



Хотя некоторые источники оспаривают версию о "ракетах, наполненных водой", поскольку ракеты с жидким топливом обычно пусты, чтобы предотвратить несчастные случаи, любая коррупция на уровне, ставящем под угрозу боеготовность китайских ракет, усиливает растущие подозрения, что глубоко укоренившаяся коррупция подорвала китайскую экономику, боеготовность армии и ее потенциал к проведению крупномасштабных операций в ближайшем будущем.



"Неудивительно, что в секретном хранителе баллистических ракет с ядерными боеголовками в Китае наблюдается высокий уровень коррупции. И дело не только в том, что взяточничество, погоня за рентой и являются обычным явлением в плохо контролируемых китайских вооруженных силах и их системах оборонного снабжения. Крупные, политически значимые, но редко тестируемые системы, такие как ядерные ракеты, также являются магнитами для криминального поведения. Эти системы незаменимы как инструменты стратегической мощи, учитывая большие бюджеты на содержание и эксплуатацию, и редко проходят практические испытания на готовность. Более того, тот факт, что тщательно подобранное высшее руководство вооруженных сил и оборонной промышленности оказывается вопиюще коррумпированным, может указывать на широко распространенное неверие среди старших кадров в то, что Народно-освободительной армии придется сражаться в ближайшем будущем.



Это ставит под вопрос, сможет ли Си Цзиньпин точно оценить реальную готовность своих вооруженных сил выполнить свою историческую миссию, когда это потребуется.



Устранение стольких высокопоставленных кадров за считанные месяцы и ретроактивное антикоррупционное расследование системы закупок позволяют предположить, что Си придется иметь дело с проблемой, которая выходит за рамки жадности: узаконенная коррупция и, возможно, недостаток веры в его видение модернизированная, политически надежная, готовая к действию армия. Это может побудить Си Цзиньпина поставить личную лояльность и послушание офицеров выше всего остального, включая оперативную компетентность и лидерские качества. Это только сделает планы Си в отношении Тайваня менее предсказуемыми для внешнего мира".



Нынешняя волна чисток направлена ​​исключительно против коррупции в рамках дорогостоящих программ закупок, особенно в ракетной промышленности. Более половины из 15 чиновников, уволенных без официального объяснения, были старшими руководителями Ракетных войск, а еще несколько ранее отвечали за отдел разработки оборудования Центральной военной комиссии. В их число входят бывшие руководители Чжоу Янин, Чжан Чжэндун, недавно отстраненные от должности командующий и комиссар Ракетных войск Ли Юйчао и Сюй Чжунбо, а также бывшие руководители разработки оборудования Ли Шанфу и Рао Вэньминь.



Более пристальный взгляд на все 15 устраненных кадров показывает, что их карьеры в военной и оборонной промышленности НОАК имеют одну общую черту: ракеты. Помимо офицеров, которые командовали ракетными бригадами, пилотируемыми космическими программами или программами приобретения оружия, включающего ракеты (единственным исключением является генерал ВВС Дин Лайхан), три гражданских кадра, об увольнении которых было объявлено 27 декабря, также были ракетчики в своей карьере. Лю Шицюань, бывший руководитель China Aerospace Science & Industry Corp и до своего увольнения председатель правления China North Industries Group Corp, начал свою карьеру в качестве инженера-ракетчика. Он руководил несколькими исследовательскими программами по баллистическим ракетам и в 2003 году написал книгу о баллистических ракетах в обороне Китая. Прежде чем возглавить Китайскую аэрокосмическую научно-промышленную корпорацию, он руководил 4-м институтом, который работал над технологией твердого топлива , используемой в межконтинентальной баллистической ракете DF-31 и баллистической ракете подводного базирования JL-2. У Яньшэн и Ван Чанцин, двое других гражданских промышленных руководителей, возглавлявших Китайскую аэрокосмическую научно-промышленную корпорацию, также были инженерами-ракетчиками. Ву провел десять лет в пилотируемой космической программе, прежде чем стал руководителем. Ван возглавлял 3-й институт Китайской космической корпорации аэрокосмической науки и промышленности, который занимается исследованиями ракет, среди других военных аэрокосмических технологий.



На первый взгляд может показаться нелогичным видеть потрясающую коррупцию в той области, в которой китайская армия добилась многочисленных успехов. НОАК в настоящее время располагает крупнейшим в мире парком баллистических ракет наземного базирования и добилась ошеломляющих успехов в использовании передовых ракетных технологий, таких как гиперзвуковая система дробной орбитальной бомбардировки DF-17 и противокорабельная баллистическая ракета DF-21D, что увеличило возможности нанесения высокоточных ударов на большие расстояния по американским надводным объектам.



Ракетная промышленность, монополизированная государственными предприятиями и государственными научно-исследовательскими институтами, входит в число наиболее хорошо финансируемых оборонных портфелей Китая. Хотя точный бюджет этой отрасли неясен, China Aerospace Science & Industry Corp, основное научно-исследовательское и производственное предприятие по баллистическим ракетам, публикует свой финансовый отчет, раскрывая валовой доход от своей деятельности. В 2017 году государственная корпорация заработала примерно 2,35 миллиарда юаней, что почти удвоило ее доход в 2015 году. В 2020 году эта цифра выросла до чуть менее 4,44 миллиарда юаней.



Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий, параллельное аэрокосмическое государственное предприятие, которая несет основную ответственность за пилотируемую космическую программу и ракеты серии CZ в 2020 году заработала 2,42 миллиарда юаней, хотя в 2017 году эта цифра была значительно больше ( 5,80 миллиарда юаней).



Таким образом, финансирование ракетных программ в Китае более чем обильно, что оставляет достаточно денег, чтобы набить карманы многих участвующих сторон.



Еще в 2012 году Legal Daily, официальная газета Центральной политико-юридической комиссии Коммунистической партии Китая, предупредила , что некоторые военные представители, офицеры, которые были отправлены к производителям оружия для обеспечения качество продукции, получали взятки от производителей. В 2018 году газета People's Liberation Army Daily также сообщила, что система военных представителей имеет "слабое звено" в обеспечении дисциплины на нижнем уровне.



Стратегическое оружие сдерживания, такое как жидкотопливные DF-4 и DF-5 и твердотопливные DF-31 и DF-41, выполняет свою миссию сдерживания благодаря своей предполагаемой готовности. Учитывая давнюю приверженность Китая отказу от применения первыми, уровень повседневной готовности этих систем в Китае низок, что снижает необходимость постоянного тестирования этих систем на предмет их готовности. Кроме того, в отличие от американского Minuteman III, испытания которого регулярно проводятся для демонстрации эффективности средств сдерживания, китайские межконтинентальные баллистические ракеты в первую очередь проходят испытания для сбора данных для новых технологий. Например, с 2012 года DF-41 проходил испытания примерно 7–10 раз, и все они были направлены на проверку новых технологий , таких как многократная независимая спускаемая аппаратура и железнодорожно-мобильный выброс контейнеров. DF-31 запускался всего несколько раз , как и более старые жидкотопливные DF-5B/C с 2000 года. Последнее известное испытание DF-5C состоялось в 2017 году, до строительства новых шахт. Это означает, что полномасштабный испытательный пуск маловероятен, как только ракета вступит в этапы производства и развертывания. Таким образом, сочетание высокого престижа ракеты, большого бюджета и небольших шансов на запуск для проверки готовности достигает наилучшей коррупционной точки.



Это кажется правдоподобным объяснением коррупции, связанной с ракетами, о которой сообщает Bloomberg . Если история Bloomberg действительно правдива, то водонаполненные ракеты, предположительно, представляют собой жидкотопливные ракеты DF-5, которые будут установлены примерно в 30 новых ракетных шахтах Китая.



Между тем, через ракетную промышленность регулярно направлялся устойчивый поток значительных средств, предоставляя широкие возможности и стимулы для набивания карманов всех участников. Для сравнения, более "проверяемые" системы в аэрокосмической отрасли, такие как часто используемые реактивные истребители и беспилотники, редко становятся свидетелями публичной коррупции, напрямую ставящей под угрозу готовность системы, хотя откаты и взяточничество в процессе приобретения, вероятно, существовали.



Судя по радикальным реформам СИ, направленным на ускорение военной модернизации, и по его воспитанию в качестве одного из "принцев КПК", Си, вероятно, осознает, насколько распространенной была"болезнь мира". Еще 10 лет назад на конференции в Гутяне в 2014 году он обвинил офицеров в низкой самодисциплине, выразил недовольство различными недостатками военных. Возможно, к его разочарованию, коррупционный скандал с Ракетными силами показал, что годы антикоррупционных кампаний не смогли достичь сути "болезни мира", указывая на узаконенную коррупцию, которой не могут противостоять или преодолеть даже тщательно отобранные "лоялисты".



Чистка Си Цзиньпином ракетных войск фактически продемонстрировала "кризис доверия", который может иметь тревожные последствия как для китайской армии, так и для международной безопасности. В отличие от предыдущих громких чисток , которые начал Си Цзиньпин и которые часто были нацелены на политических соперников и тех, кого считали лояльными его предшественникам, раунд "чистки" 2023 года, похоже, сосредоточен на искоренении коррупции в его военном окружении и его "драгоценных" Ракетных силах.



Военная реформа Си и неустанные усилия по консолидации власти позволили ему лично подобрать военачальников, которые считались политически надежными из-за предшествующих связей, доказанной лояльности и семейного происхождения. В число этих доверенных лиц входят исчезнувший министр обороны Ли Шанфу, который был сыном генерал-майора Ли Шаочжу , заместителя командующего железнодорожными войсками, а также другие подвергнутые чистке кадры, которых Си Цзиньпин почти наверняка проверял лично. Тот факт, что Си Цзиньпин видит "пожар на своем заднем дворе", может побудить его поставить личную преданность и послушание выше всего остального в вопросах продвижения по службе.



Назначение чрезвычайно лояльных генералов или "подпевал" без соответствующего опыта повторяет тот же процесс, который в первую очередь привел "очищенных" генералов на руководящие должности, только на этот раз без преимущества назначения во главе признанного лидера.



Хотя смена руководства может остановить самые вопиющие формы взяточничества, такие как продажа военного имущества , использование военных кораблей для контрабанды и расточительные банкеты, она бессильна исправить то, что поддерживало повсеместную коррупцию, которая сейчас раскрывается.



Возможно, настоящий вопрос для Си заключается в том, в какой степени коррупция повлияла на продолжающуюся модернизацию вооруженных сил и, что более важно, насколько прогресс в модернизации может быть устойчивым в отсутствие незаконных практик, которые неразрывно связаны с китайским оборонным сообществом".



Ракетный скандал в Китае не повод для самоуспокоения в США



Алекс Велес-Грин (старший политический советник Центра национальной безопасности Эллисона аналитического центра Heritage Foundation) в статье на сайте DefensNews "Коррупция в китайской армии не является оправданием самоуспокоенности Америки" (23.01.2024) пишет:



"Теперь у нас есть новые разоблачения коррупции в НОАК, в результате которой, среди прочего, "ракеты наполнены водой вместо топлива" и ракетные шахты "с неработающими крышками". По словам американских чиновников, этот последний всплеск коррупции "привел к эрозии доверия к общим возможностям НОАК" и сделал президента Си Цзиньпина "менее склонным рассматривать возможность крупных военных действий". В ответ Си Цзиньпин удалил лидеров НОАК, замешанных в скандале.



Но, пишет Велес - Грин, "Соединенным Штатам не следует использовать этот эпизод как предлог для самоуспокоения".



"Большинство фактов показывает, что вооруженные силы Китая по-прежнему быстро модернизируются, несмотря на коррупцию. Более того, даже если в прошлом году доверие Си к НОАК пошатнулось, он явно намерен исправить недостатки как можно быстрее, и есть хорошие шансы, что он добьется успеха.



Мао Цзэдун сказал, что "сила исходит из ствола ружья", и Си Цзиньпин явно с ним согласен. По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Си Цзиньпин дал указание НОАК быть готовой к захвату Тайваня к 2027 году, и он соответствующим образом инвестировал ресурсы Китая. Во время пандемии COVID-19 Китай не только отдал приоритет оборонным расходам над другими инвестициями, но, как сообщается, он тратит на оборону гораздо больше, чем предполагалось ранее - возможно, до 700 миллиардов долларов в год. В то же время Си Цзиньпин лично заинтересован в продолжении модернизации НОАК и с этой целью значительно улучшил надзор за НОАК.



Результаты очевидны: НОАК быстро модернизируется во всех областях боевых действий.



Военно-воздушные силы Китая, например, будут обладать значительным численным преимуществом вблизи Тайваня и будут становиться все более боеспособными благодаря усовершенствованным датчикам угроз и возможностям постобработки, самолетам дальнего обнаружения и управления с воздуха, истребителям пятого поколения и системам дальнего действия "воздух-воздух".



Военно-морские силы Китая являются крупнейшими в мире, в их распоряжении находятся высокоэффективные военные корабли и крупные военизированные и гражданские флоты.



Кроме того, они продолжают быстро расти, в то время как численность ВМС США с каждым годом сокращается.



Тенденции модернизации НОАК могут также благоприятствовать Китаю в космосе, киберпространстве и электронной войне, а китайские военные учения становятся все более изощренными и реалистичными.



В 2015 году Китай создал свои Силы стратегической поддержки, централизовав свои усилия в области космической, информационной, кибер- и электронной войны.



Ракетные силы НОАК, ставшие объектом последнего коррупционного скандала, также добиваются успехов. Китай уже может похвастаться огромным арсеналом баллистических и крылатых ракет, а ядерные силы Китая в ближайшее десятилетие могут увеличиться почти в четыре раза. Китай также находится на переднем крае ракетных технологий, особенно в области гиперзвука.



Например, в 2021 году Китай шокировал мир, испытав систему дробной орбитальной бомбардировки, вооруженную гиперзвуковым планирующим аппаратом.



По данным Министерства обороны США, Китай, вероятно, также разрабатывает дополнительный стратегический гиперзвуковой планирующий аппарат, более живучие баллистические ракеты межконтинентальной дальности и обычную межконтинентальную ракету".



Для справки (В.О.):



В докладе специальной комиссии США, представленном Конгрессу в ноябре 2023 года, подчеркивалась усиливающаяся "стратегическая и системная конкуренция" и предупреждалось о быстром прогрессе Китая в области ракет, космоса, подводного мира и искусственного интеллекта.



Озабоченность Соединенных Штатов вызывают китайские устройства подавления спутников, оружие направленной энергии, космические корабли двойного назначения для "спутниковой инспекции", которые могут вывести из строя американские активы, а также космическое ядерное оружие, потенциально способное нанести глобальные удары.



Это впечатляющие достижения по любым объективным меркам, и они произошли, несмотря на продолжающиеся проблемы НОАК с коррупцией.



Как пишет Велес - Грин, "какими бы шокирующими ни были недавние разоблачения, американским политикам не следует делать ставку на то, что коррупция помешает модернизации НОАК, а также они не должны ожидать, что коррупция или ее последствия остановят руку Си.



Если американское руководство хочет избежать войны, то ему следует серьезно относиться к Китаю и уделять первоочередное внимание инвестициям в способность Америки сдерживать этого могущественного соперника.



К сожалению, администрация Байдена ясно дала понять, что хочет меньше фокусироваться на Китае на фоне других геополитических кризисов и предстоящих президентских выборов. С этой целью администрация регулярно преуменьшает китайские угрозы, от китайского шпионского шара до рассекречивания разведданных о происхождении Covid-19".



"Администрация Байдена, возможно, не хочет конфликтовать с Китаем, но Си Цзиньпин явно готовится к войне с Соединенными Штатами. Пока администрация полна решимости избегать действий, необходимых для сдерживания Китая, риск конфликта будет только возрастать". Источник - завтра

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