Рахмон сменил главу АКН и руководителей районов ГБАО

10:41 28.01.2024

Президент сменил главу АКН и руководителей районов ГБАО

27 января 24

Кадровые перестановки коснулись и Генпрокуратуры Таджикистана



27 января, указом президента РТ Хабибулло Вохидзода был освобожден от должности директора Агентства по контролю за наркотиками при президенте.



Директором АКН назначен Зафар Самад, который ранее занимал должность первого заместителя директора Агентства, сообщает пресс-служба президента РТ.



По согласованию с президентом Эмомали Рахмоном с занимаемых должностей были освобождены заместители генерального прокурора Таджикистана Дилшод Талбакзода и Мирзоамон Рофизода.



Вместо них на должность первого заместителя генерального прокурора были предложены кандидатуры Умеда Каримзода, на должность заместителя генерального прокурора Сарвара Азимзода.



Также от занимаемой должности заместителя Генерального прокурора – Главного военного прокурора освобожден Икром Зоирзода.



Эмомали Рахмон предложил парламенту рассмотреть кандидатуру Хабибулло Вохидзода на пост заместителя Генерального прокурора – Главного военного прокурора страны.



Также сегодня был освобожден от должности заместитель министра внутренних дел Рахмонзода Саиднахш Хаким.



Президент также освободил от должностей председателей районов Горно-Бадахшанской автономной области.



Так, в связи с уходом на пенсию освобожден от должности глава Дарвазского района Абдурахмонзода Саидбурхон Саидрахмон. На его место исполняющим обязанности назначен Носирзода Умедджон Саидджон.



В связи с переходом на другую работу освобождены главы Шугнанского района Джумазода Джума Шофакир, Рушанского района Додихудоев Фарух Муборакшоевич, председатели Рошткалинского района Шомирзозода Аъзам Мирмамад и Ишкашимского района - Мирзозода Мусо Одинамухамад.

Указами президента РТ Илхом Ахмадзода назначен исполняющим обязанности председателя Рушанского района, Комил Шоисматуллозод - и.о. председателя Шугнанского района, Лашкар Сафарзода - и.о. главы Рошткалинского и Анвар Иматшозода - Ишкашимского района ГБАО.



В соответствии со статьей 20 конституционного Закона Республики Таджикистан "О местных органах государственной власти" президент дал согласие на назначение Хабибулло Амирбекзода и Мусо Мирзозода на должности заместителей председателя Горно-Бадахшанской автономной области.

Своего поста сегодня лишился глава района Хуросон Хатлонской области Ахмадзода Илхом Шамол.

По согласованию с президентом Республики Таджикистан были назначены прокурор Горно-Бадахшанской автономной области, прокурор Хатлонской области, прокурор городов Душанбе, Куляб, Бохтар и районов Сино, Кушониен.