В Таджикистане не работают 550 промышленных предприятий

11:32 28.01.2024

Рахмон выразил обеспокоенность, что большая часть промышленной продукции, которая может быть полностью произведена в стране, до сих пор импортируется из-за границы



ДУШАНБЕ, 28 янв - Sputnik. В Таджикистане прекратили работу порядка 550 промышленных производств.



Больше всего таких предприятий находится в Хатлонской области, где их количество достигает 151 единицы. В РРП не работает 132 промышленных объекта, в Душанбе - 126, в Согдийской области - 123, в Горно-Бадахшанской автономной области - 18.

На расширенном заседании Правительства президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что, если не будут приняты срочные меры по исправлению ситуации, возникнет серьезное препятствие на пути достижения цели индустриализации страны.



Он поручил вице-премьеру Усмонали Усмонзоде, министру индустрии и новых технологий Шерали Кабиру и руководителям местных исполнительных органов контроль за данным процессом.

Между тем в 2023 году было введено в эксплуатацию 729 новых промышленных предприятий. Однако в ряде городов и районов создание производств не было обеспечено.

В этот список вошли такие города и районы, как Истиклол, Кухистони Мастчох, Темурмалик, Джалалиддин Балхи, Таджикобад, Нурабад и Сангвор, где не создано ни одного промышленного предприятия.



По словам главы государства, темп развития промышленного производства в 2023 году составит 12%, что на 8 процентных пунктов (20%) ниже целевого показателя.

Объем производства промышленной продукции в городах и районах Дарваза снизился на 43%, Пянджа – на 25%, Бохтара – на 12, Гулистона – на 7,4, Сангвора – на 5,9, Рогуна – на 4,5.



В то же время за этот период увеличился объем производства некоторых промышленных товаров, в том числе угля на 13%, тканей на 4%, ковров на 10,3%, кожи на 33,5%, обуви на 8,7%.

Пошив школьной формы снизился на 5,4%.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность, что большая часть промышленной продукции, которая может быть полностью произведена в стране, до сих пор импортируется из-за границы