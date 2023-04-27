Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко

15:18 28.01.2024

Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко



28.01.2024



Ушел из жизни последний командир полка Великой Отечественной войны Александр Хоменко. Генерал-майору было 100 лет. Подробную биографию см. ниже.



Фото - ХОМЕНКО Александр Андреевич. История отечественных спецслужб и правоохранительных органов

https://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/2018/homenko_a_a.htm

Фото из архива Александра Хоменко - Мэр Москвы Сергей Собянин вручает Александру Хоменко орден "За заслуги перед Отечеством", ноябрь 2022 года.



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100 лет генерал-майору Александру Хоменко

Единственный ныне живущий командир полка Великой Отечественной встречает юбилей

27.04.2023



Николай Ремчуков



Александр Андреевич Хоменко родился 29 апреля 1923 года в Одессе. Отец-столяр в Гражданскую примкнул к большевикам, после изгнания Врангеля был уполномоченным ВЧК в восточной части Крыма. Мама – армянка из Старого Крыма. Сюда они и перебрались в 1933-м, когда прокормить семью в большом городе стало почти невозможно. Из книги Хоменко "Записки генерала ГРУ": "Парадоксально, но был такой период, когда время окончания Гражданской войны отодвигалось все дальше, а жить становилось все труднее".



В 1940-м Александр Хоменко поступает в Кременчугское авиационное училище штурманов. Здесь утром 22 июня он увидит уничтожение немецкими бомбардировщиками местного аэродрома и большинства самолетов. Помощник штурмана успел совершить два боевых вылета на тяжелом бомбардировщике. Во время второго вылета самолет был подбит вражеским истребителем.



В связи с нехваткой самолетов Хоменко в числе сотни авиационных специалистов Южного фронта направляется в Ташкентское пехотное училище. Много позже, в конце 1943-го в его дивизию прибудет спецкомиссия для возвращения в авиацию оставшихся в живых "летунов". Комдив не отпустил 20-летнего начальника штаба полка: "Авиация без Хоменко как-нибудь да обойдется, а вот в пехоте без него никак".



С августа 1942-го он снова на фронте – командир разведроты 899-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии. В декабре награжден медалью "За отвагу". Вскоре, во время наступления на Ростов-на-Дону полк столкнулся с отступавшей с Кавказа танковой армией Клейста. Из 3000 человек в полку уцелело всего 300… В октябре 1943-го "за смелые и решительные действия, нанесение противнику серьезных потерь в живой силе" Хоменко награжден орденом Александра Невского. В возрасте 21 года он возглавил полк.



В 17 лет он сильно отравился алкоголем и поклялся матери, что больше никогда не выпьет ни капли спиртного. На фронте положенные "наркомовские" отдавал однополчанам или менял на шоколад.



Победу майор Хоменко встретил в Москве – его направили учиться в Военную академию имени Фрунзе. Здесь в гостях у фронтового товарища 1 мая 1945-го он познакомится с будущей женой.



Тамара Илларионовна Боровская была на четыре года старше. Но при знакомстве он добавил себе два года, а студентка МХТИ два года убавила – и вышли вроде как ровесники. Ради командировок мужа она оставит работу у Курчатова – участие в атомных разработках. И 74 года в браке, до ее смерти на 101-м году жизни. Два сына, пять внуков, двое правнуков.



Из книги Хоменко: "А можно ли передать мощь эмоционального подъема, когда, уже после Победы, ты стоишь на Красной площади в новенькой форме, с орденами, с саблей на боку, а рядом – твои товарищи, фронтовики? И ты только-только познакомился с прекрасной девушкой, которая – ты в этом убежден – станет твоей спутницей на всю жизнь. Которая тогда казалась безграничной".



После Военной академии Хоменко заканчивает Военно-дипломатическую академию Генштаба. Военный атташе и резидент ГРУ в Швейцарии, Италии, Алжире и Польше, начальник Управления внешних связей Минобороны СССР. Широкий круг знакомств – Чарли Чаплин, Пальмиро Тольятти, Софи Лорен, Джина Лоллобриджида… После Италии планировалось его назначение военным атташе во Францию. Но французская сторона почти год не давала агреман, и в итоге Хоменко направили в Алжир.



С 1989-го он работает в стройкомплексе столицы. Столетие Александр Андреевич встречает советником руководителя Департамента строительства Москвы. Много лет он остается последним из оставшихся в живых командиром полка Великой Отечественной.



Желаю Александру Андреевичу крепкого здоровья и не менее крепкой спайки с молодыми поколениями, фирменной быстроты реакции и остроты ума!