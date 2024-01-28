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Мингнидкульт. Поливающий грязью Россию кинорежиссер Локшин получил огромные деньги из рос-бюджета
15:59 28.01.2024

Елена Острякова. 28.01.2024

Грандиозный скандал назревает в связи с выходом в прокат художественного фильма "Мастер и Маргарита". Режиссер фильма Михаил Локшин крайне негативно высказывался в соцсетях в 2022 году о России и СВО и вероятно спонсировал ВСУ.

"Поколениям россиян придется платить репарации за трагедию, которую они принесли Украине. Речи Томаса Манна сегодня лучше всего касаются вины России в целом за имперский менталитет и военные преступления. Прошел год – и надежды те же: чтобы война закончилась победой Украины, чтобы все те, кто ответственны за вторжение в Украину, оказались на скамье подсудимых", – писал Локшин в американской соцсети.

Сейчас эти комментарии удалены, однако внимательные пользователи успели зафиксировать заукраинские посты.

Антироссийскими высказываниями и демаршами отметились и актеры, снявшиеся в фильме в ролях Мастера и Маргариты – Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

"Читая об этих потугах двух актеров умничать на тему СВО, начинаю понимать, зачем они это делают – в их глазах это претензия на интеллект. Высказываясь в русле либералов, они уже не просто актеры, они – сами рафинированные интеллектуалы. Так бывает с людьми, не умеющими думать самостоятельно – они копируют тех, кто кажется им умными и прогрессивными. Это смешно. На самом деле, все наоборот", – написала в своем тг-канале член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

Общественная организация "Зов народа" уже потребовала от СК РФ и ФСБ завести на режиссера дело за фейки о ВС РФ и внести его в список экстремистов и террористов за финансирование ВСУ. Общественники также призвали не выплачивать Локшину дивиденды с фильма.

В этой истории не все так однозначно. Локшин вовсе не очередной представитель компрадорской российской богемы. Его настоящее имя Майкл, а ударение в фамилии нужно ставить на первый слог.

Мальчик родился в США, но его родители в 1986 году попросили политического убежища в СССР, поскольку отец биохимик Арнольд придерживался коммунистических убеждений. Он и сейчас их придерживается, а с женой и тремя детьми отношений не поддерживает.

По словам Арнольда, семья предала их идеалы. Дети Локшин, хотя и получили образование в России (Майкл – начинал с детского сада), в ходе начавшейся в СССР перестройки вдруг ощутили себя опять американцами и в последствии подтвердили гражданство США.

По данным публициста Сергея Мардана, к финансированию своего фильма Майкл (Михаил) привлек средства уроженца советской Одессы американского бизнесмена Леонарда (Леонида) Блаватника.

При этом продюсировали картину россияне Рубен Дишдишян и Игорь Толстунов, влиятельные и со связями. Этим, видимо, объясняется, что государственный Фонд кино России решил в 2018 году поучаствовать в финансировании американского фильма. Это выглядело странно, если вспомнить, что снятый в 2005 году режиссером-патриотом Владимиром Бортко сериал по роману Булгакова до сих пор держит высший балл в оценке "Кинопоиска".

Таким образом, в годы жесточайших санкций и конфронтации российско-американский фильм (в афишах значится как российский) был снят и получил прокатное удостоверение Минкульта РФ.

"И вот теперь, когда скандал стал публичным, многим придется объясниться. Проплаченные "кинокритикам" хвалебные публикации тут точно не помогут. Всем участником концессии придется включать мощный антикризисный PR, который в этот раз может не помочь", – прогнозирует Мардан.

"Это, безусловно, хороший вопрос. Справедливости ради, не совсем к Минкульту вопрос, а к Фонду кино. Но, он есть. Зачем государство оплачивает творческую деятельность того, кто государство сие, мягко скажем, не сильно жалует. Какой-то мазохизм. Не про то речь, чтобы запрещать что-то. Просто люди, которые пойдут в кино, должны все быть проинформированы, кто его снял, и что у него за взгляды. А то, голая вечеринка, голая вечеринка. А тут прямо раскоряка какая-то. Государство, я тебя ненавижу, ты ходячий позор, стыдно жить в этой стране, дай, денег, кстати, кино хочу снять", – недоумевает телеведущий Андрей Медведев.

Экономист Никита Кричевский полагает, что фильм не окупится. По его данным, бюджет ленты 1,35 млрд, 800 млн из которых – деньги Минкульта.

"Затраты, безусловно, не отобьются, хотя бы потому, что народ нынче мало читает, и кино по неоднозначному роману – на любителя. Но кто выдал прокатное удостоверение?" – пишет Кричевский.

Политолог Павел Данилин указывает, что кейс "мерзавца Локшина", отнюдь не уникален. Напротив, многие представители российской богемы не видят ничего предосудительного в том, чтобы брать деньги у государства, а потом поливать его грязью.

"Ачотакова", – удивленно выпучивая глазенки, спрашивают они, ведь, всегда прокатывало! Ачотакова?- говорит продюсер Кристины Орбакайте, узнав что ее концерты отменили героические буряты. Ачотакова? – спрашивает экстремист Чхартишвили, книги которого исчезают с полок магазинов… Аничо. Проходит время подлецов. Насосалось, клопье поганое. Сдохните, твари, поскорее", – пишет Данилин.

"Самые опасные для России люди – те, кто одновременно пилит миллиардные бюджеты и ворует со столов условные "скрепки". Они совершенно политически несоразмерны нашей стране. А их коррупцией нельзя управлять. Что-то многовато их стало в последнее время. Либо стесняться перестали, что тоже тревожный сигнал", – считает профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Источник - politnavigator.net
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