Британские СМИ обвиняют российский дрон в попытке сорвать коронацию Карла III

16:56 28.01.2024

Захарова назвала подозрения РФ в срыве коронации Карла III "русофобией месяца"

Глеб Сотников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Русофобией месяца" статью британского таблоида The Telegraph о якобы попытке посольства РФ сорвать коронацию Карла III с помощью полета дрона. Об этом она написала в своем Telegram-канале.



По данным СМИ, во время церемонии в воздухе над Букингемским дворцом полицейские заметили беспилотник и сразу бросили подозрение на российское посольство в Лондоне. Однако позже выяснилось, что дроном управлял 36-летний американец Валид Марай.



"Являлся ли он шпионом ЦРУ или просто хотел сфоткать Карла III, не сообщается. А жаль", - посетовала Захарова и отметила, что британским читателям было бы не безынтересно это узнать.



Американец отделался штрафом в размере 5 тысяч фунтов стерлингов. "Если бы версия с нашим посольством возобладала, видимо, как всегда, дело закончилось бы высылкой дипломатов", - заключила дипломат.



Накануне коронации Карла III 6 мая в Лондоне власти запретили полеты дронов по соображениям безопасности. Однако утром в день церемонии на радарах зафиксировали летательный аппарат в небе над Букингемом, Вестминстером и Кенсингтоном. Полиция заподозрила в провокации Россию, так как один из источников предположил, что дрон летел "со стороны посольства РФ" в садах Кенсингтонского дворца.