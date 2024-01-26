|Британские СМИ обвиняют российский дрон в попытке сорвать коронацию Карла III
16:56 28.01.2024
Захарова назвала подозрения РФ в срыве коронации Карла III "русофобией месяца"
Глеб Сотников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Русофобией месяца" статью британского таблоида The Telegraph о якобы попытке посольства РФ сорвать коронацию Карла III с помощью полета дрона. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, во время церемонии в воздухе над Букингемским дворцом полицейские заметили беспилотник и сразу бросили подозрение на российское посольство в Лондоне. Однако позже выяснилось, что дроном управлял 36-летний американец Валид Марай.
"Являлся ли он шпионом ЦРУ или просто хотел сфоткать Карла III, не сообщается. А жаль", - посетовала Захарова и отметила, что британским читателям было бы не безынтересно это узнать.
Американец отделался штрафом в размере 5 тысяч фунтов стерлингов. "Если бы версия с нашим посольством возобладала, видимо, как всегда, дело закончилось бы высылкой дипломатов", - заключила дипломат.
Накануне коронации Карла III 6 мая в Лондоне власти запретили полеты дронов по соображениям безопасности. Однако утром в день церемонии на радарах зафиксировали летательный аппарат в небе над Букингемом, Вестминстером и Кенсингтоном. Полиция заподозрила в провокации Россию, так как один из источников предположил, что дрон летел "со стороны посольства РФ" в садах Кенсингтонского дворца.