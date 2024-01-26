 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Премьер Монголии сообщил о затягивании переговоров по "Силе Сибири - 2"
18:42 28.01.2024

Премьер Монголии: Россия и Китай пока не договорились по "Силе Сибири - 2"

Россия и Китай работают над "экономическими выгодами" соглашения по строительству газопровода "Сила Сибири - 2", заявил премьер Монголии (через нее будет проходить ветка газопровода). Начало работ ожидается в 2024-м

Ожидается, что строительство газопровода "Сила Сибири - 2" из России в Китай через Монголию будет отложено, пишет Financial Times со ссылкой на монгольского премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ. До этого он говорил, что ожидает начала строительства трубопровода в 2024 году.

Отвечая на вопрос FT, будет ли соблюдаться этот график, Оюун-Эрдэнэ сообщил, что России и Китаю еще предстоит согласовать детали проекта. "Этим двум сторонам все еще нужно больше времени для проведения более детальных экономических исследований, - сказал он, добавив, что рекордные мировые цены на газ за последние два года осложнили переговоры. - Китайская и российская стороны все еще проводят расчеты и прикидки, и они работают над экономическими выгодами".

Премьер Монголии подчеркнул, что Улан-Батор ведет переговоры с Москвой и Пекином и "готов начать, как только эти две стороны будут готовы начать строительство".

В пресс-службе "Газпрома" отказались от комментариев РБК.

Вице-премьер России Александр Новак в статье для издания "Энергетическая политика" от 25 января сообщал, что завершение строительства "Силы Сибири - 2" намечено на 2029 год. "Выполнен технико-экономический анализ строительства, в ходе которого определены его ресурсная база и предварительные технологические параметры. Сроки строительства газопровода и его основные технико-экономические показатели будут окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами", - говорится в публикации.

МИД Китая не стал напрямую комментировать переговоры по проекту, но заявил, что природный газ является важным аспектом китайско-российского энергетического сотрудничества. "Обе стороны последовательно осуществляли сотрудничество в области природного газа, основанное на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды", - говорится в заявлении министерства для FT.

По мнению бывшего директора по стратегии "Газпром нефти" Сергея Вакуленко, которое приводит FT, Россия будет добиваться от Китая более выгодных финансовых условий, чем по контракту по "Силе Сибири - 1", подписанному в 2014 году, когда мировые цены на газ были намного ниже. Исходя из его анализа данных о платежах китайского правительства, Россия получает за поставки газа меньше, чем Туркменистан или Узбекистан.

Старший аналитик Rystad Energy в Пекине Вэй Сюн сказала, что местная промышленность по-прежнему рассчитывает на начало эксплуатации трубопровода в 2030 году, чтобы удовлетворить растущий спрос в Китае и сохранить диверсификацию поставок газа.

Проектирование газопровода "Сила Сибири - 2" началось еще в 2020 году, он пройдет из России через Монголию в Китай. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России. Емкость трубопровода - до 50 млрд куб. м газа в год.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин объявил о договоренности с Китаем по поводу строительства газопровода, отметив, что "практически все параметры этого соглашения согласованы". Новак тогда говорил, что у Москвы и Пекина "есть общее понимание, что проект поддерживается". Он сообщил, что компаниям поручили проработать "детали проекта".

В конце мая FT писала, что Пекин затягивает заключение сделки по "Силе Сибири - 2" в том числе для заключения более выгодных условий. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в разговоре с РБК прокомментировал информацию издания фразой: "Не читайте советских газет".

При этом в январе South China Morning Post писала со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство "Силы Сибири - 2", чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии, откуда страна в 2020 году получила 43% импорта СПГ. В сентябре Путин заявил, что Москва рассматривает возможность ускорить строительство трубопровода.

Полина Мартынова,
Георгий Смирнов

Источник - РБК
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