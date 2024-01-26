Трамп предрек крах США из-за кризиса на границе

18:45 28.01.2024

Ситуация с миграционным кризисом находится в "худшем состоянии" за всю историю страны, считает бывший президент Соединенных Штатов Америки



ДУШАНБЕ, 28 янв - Sputnik. Ситуация на южной границе Соединенных Штатов может спровоцировать террористическую атаку на страну



Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.



По его словам, ситуация с миграционным кризисом находится в "худшем состоянии" за всю историю страны.



"Всего три года назад у нас была самая прочная и безопасная граница в истории США. Сегодня мы на пороге катастрофы… Террористы беспрепятственно проходят к нам со всего мира. Сейчас существует стопроцентная вероятность, что в США произойдут теракты. Необходимо закрыть границу!" – написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.



В то же время он отметил, что "плохая пограничная сделка хуже, чем ее отсутствие".



Экс-президент США предположил, что ситуация на границе может ухудшиться и в итоге обернуться катастрофой.



"Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было", - отметил Трамп.



Техас ранее установил на границе несколько рядов колючей проволоки в ответ на ухудшение ситуации с мигрантами. Из-за этого произошел конфликт между руководством штата и федеральными властями.



Последние должны были демонтировать заграждения, но местные нацгвардейцы им не дают этого сделать.



В Техасе считают, что федеральные власти никак не помогают справиться с наплывом нелегальных мигрантов, поэтому приходится брать инициативу в свои руки.



В поддержку действия техасцев высказались 25 губернаторов-республиканцев, а также Дональд Трамп.