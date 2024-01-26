|Трамп предрек крах США из-за кризиса на границе
18:45 28.01.2024
Ситуация с миграционным кризисом находится в "худшем состоянии" за всю историю страны, считает бывший президент Соединенных Штатов Америки
ДУШАНБЕ, 28 янв - Sputnik. Ситуация на южной границе Соединенных Штатов может спровоцировать террористическую атаку на страну
Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.
По его словам, ситуация с миграционным кризисом находится в "худшем состоянии" за всю историю страны.
"Всего три года назад у нас была самая прочная и безопасная граница в истории США. Сегодня мы на пороге катастрофы… Террористы беспрепятственно проходят к нам со всего мира. Сейчас существует стопроцентная вероятность, что в США произойдут теракты. Необходимо закрыть границу!" – написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.
В то же время он отметил, что "плохая пограничная сделка хуже, чем ее отсутствие".
Экс-президент США предположил, что ситуация на границе может ухудшиться и в итоге обернуться катастрофой.
"Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было", - отметил Трамп.
Техас ранее установил на границе несколько рядов колючей проволоки в ответ на ухудшение ситуации с мигрантами. Из-за этого произошел конфликт между руководством штата и федеральными властями.
Последние должны были демонтировать заграждения, но местные нацгвардейцы им не дают этого сделать.
В Техасе считают, что федеральные власти никак не помогают справиться с наплывом нелегальных мигрантов, поэтому приходится брать инициативу в свои руки.
В поддержку действия техасцев высказались 25 губернаторов-республиканцев, а также Дональд Трамп.