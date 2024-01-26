Смертельный клубок в Латинской Америке. Преступность как дитя неолиберализма, - С.Кожемякин

18:46 28.01.2024 Смертельный клубок в Латинской Америке. Преступность как дитя неолиберализма



Обогащая немногих, капитализм несет большинству населения бедность и преждевременную смерть. Это видно на примере Эквадора, где следствием неолиберальных реформ стал всплеск преступности. С трудом залечивает раны антинародной политики Бразилия.



Дитя неолиберализма



Работа буржуазных медиа-империй выстроена по хитрой схеме. Они рассказывают о войнах, криминале, коррупции, но тщательно скрывают коренную причину этих язв. Такой подход позволяет убить двух зайцев: во-первых, очаровать публику "свободой слова", а во-вторых, вывести из-под удара капитализм, назвав виновниками "объективные условия", отдельные правительства или "плохих бояр". Именно это происходит с преступностью, уровень которой тем выше, чем более "свободной" является экономика. В одной лишь Латинской Америке насильственной смертью ежегодно гибнет порядка 140 тыс. жителей - и это при отсутствии крупных межгосударственных и гражданских конфликтов.



Связь преступности с капиталистической системой доказывает ситуация в Эквадоре. В начале января недавно избранный президент Даниэль Нобоа ввел режим "внутреннего вооруженного конфликта". В стране действует комендантский час, на помощь полиции мобилизована армия, расширены полномочия силовых органов. Свыше двух десятков криминальных группировок квалифицированы как террористические организации - с соответствующим к ним отношением. Поводом для жестких мер стала война, фактически объявленная криминалом государству. После побега из тюрем главарей наркокартелей "Лос Чонерос" и "Лос Лобос" насилие охватило не только тюрьмы, но и выплеснулось на улицы. Кульминацией беззакония стал захват вооруженной бандой одного из телеканалов во время прямого эфира.



Впрочем, это было лишь вопросом времени. Еще десять лет назад Эквадор вместе с Кубой и Чили входил в число самых безопасных стран региона. Добиться этого удалось левому правительству Рафаэля Корреа. Сочетая суровые меры против картелей с мерой социальной интеграции бывших преступников, а главное, с прогрессивными общественными реформами, оно снизило число убийств с 15 до 5 на 100 тыс. жителей. Но неолиберальный поворот похоронил эти достижения. В минувшем году приведенный показатель достиг 40. В Эквадоре произошло свыше 8 тыс. убийств - больше, чем в почти полуторамиллиардном Китае! Раскрыты же из них только… 584.



Вехами на печальном пути стали легализация выращивания и продажи марихуаны при президенте Ленине Морено, фактическое сращивание госаппарата с криминалом при его преемнике Гильермо Лассо. Окружение главы государства вело дела с международными наркосетями, а когда эти факты вскрылись и оппозиция начала процесс импичмента, Лассо распустил парламент. Последним указом он ввел гарантии безо-пасности для "себя любимого" и своей семьи.



Социально-экономическая ситуация лишь удобрила почву для преступности. Уровень "обычной" бедности достиг 27, а крайней - 11 процентов. В сельской местности эти показатели составляют, соответственно, 46 и 23 процента. На 18-миллионную страну приходится 140 инспекторов труда и сотня инспекторов социальной службы. Тысячи людей трудятся в рабских условиях, широко распространена долговая кабала, когда задолжавший человек поступает в полное распоряжение кредитора. "Преступность - структурная проблема, вызванная радикализацией неолиберальной политики. Последняя разрушила государство и его институты, привела к росту неравенства и бедности, создала социальные условия для вербовки молодых людей преступными организациями", - заявила придерживающаяся левых идей Конфедерация коренных народов Эквадора. Другими причинами она называет ослабление пограничной службы и других силовых структур в результате сокращения расходов, офшоризацию экономики и проникновение криминальных элементов в госорганы.



Политика авантюр



Сможет ли распутать смертельный клубок Даниэль Нобоа - сын "бананового короля" Альваро Нобоа, с юности вовлеченный в деятельность крупнейшего капиталистического конгломерата страны? Все предложенные им пути решения сводятся к усилению карательных мер. "Мы должны привлечь лучшие компании, строящие лучшие тюрьмы!" - призвал президент. Вынесенные на референдум поправки в Конституцию предусматривают привлечение армии к охране порядка и ужесточение наказаний.



Что до глубинных причин, власть не только не собирается их касаться - ее шаги лишь усугубляют проблемы. Первой инициативой правительства стала налоговая реформа. Она предусматривает снижение фискального бремени для крупных компаний под предлогом борьбы с безработицей и тотальную налоговую амнистию. По мнению критиков, главную выгоду извлечет семейный бизнес Нобоа: бизнес-империя задолжала казне 89 млн долл. В то же время трудящимся предложено затянуть пояса. Налог на добавленную стоимость вырастет с 12 до 15 процентов.



Но это лишь "разминка". Кабинет министров выступил за "сокращение государства" с урезанием расходов бюджета минимум на 2 млрд долл. Частным инвесторам, включая иностранных, чиновники хотят передать энергетику и другие отрасли. Другой задачей называется трудовая реформа. "Существующее трудовое законодательство угрожает необходимым изменениям", - заявил министр финансов Хуан Карлос Вега. Среди предложений - внедрение временных трудовых контрактов. С еще более радикальными призывами выступает вице-президент Вероника Абад. По ее словам, правительство не должно заниматься вопросами образования или здравоохранения, ограничившись обеспечением безопасности и правосудия. Власти не скрывают, что радикальные шаги являются подготовкой к началу переговоров о кредите с МВФ.



Не имея большинства в парламенте, правительство Нобоа пошло на хитрый маневр. Все вносимые законопроекты обозначены как "срочные". Если депутаты не успевают одобрить или отклонить их в течение месяца, документы вступают в силу автоматически. Однако беспрепятственно протолкнуть неолиберальные инициативы власть не смогла. Профсоюзные объединения призвали к забастовкам против приватизации и ухудшения условий труда. Активизировалась оппозиция в парламенте. Левая партия "Гражданская революция" выступила за рост налогов на крупные состояния и валютные операции. Там считают недостаточными меры по борьбе с преступностью, заявляя, что нужно строить не только тюрьмы, но и больницы, университеты, спортивные центры. "Гражданская революция" требует установления контроля за отмыванием денег и теневым бизнесом и считает, что выносимая на референдум легализация казино лишь ухудшит ситуацию.



К сожалению, оппозиция недостаточно последовательна. "Гражданская революция" заключила с провластными партиями соглашение о поддержке ряда законодательных инициатив, ее фактический глава Рафаэль Корреа призвал к "национальному единству" и поддержке Нобоа в условиях "войны с преступностью". Власть пользуется этим для продвижения авантюр. Президент объявил о принятии помощи США, пояснив, что Эквадору "нужна военная поддержка в виде живой силы, оружия, техники и разведывательной информации". По его словам, страна обменяет "российский и украинский металлолом на современное оборудование". Речь идет о вертолетах Ми-171Е и другой технике. По данным СМИ, списываемые вооружения может получить Киев.



В госдепартаменте США подтвердили укрепление сотрудничества с Эквадором, напомнив о соглашениях с правительством Лассо. Полностью они не разглашались, но известно, что военному и гражданскому персоналу Пентагона гарантируется полный иммунитет, а американской военной технике, включая самолеты и корабли, - свобода передвижения. В связи с этим заслуживают внимания предположения региональных экспертов, что Вашингтон спровоцировал взрыв населения через подконтрольные наркокартели.



Надежды и расколы



Другой стране Латинской Америки - Бразилии - повезло затормозить на краю пропасти. Разрушительный курс остановила победа левых сил. В январе исполнился год вступлению в должность президента Лулы да Силвы. Начало нового срока (напомним, политик уже руководил страной в 2003-2011 годах) оказалось непростым. И попытка правого переворота спустя считанные дни после инаугурации была не главным вызовом. Власть столкнулась с накопившимися проблемами. Об их масштабе говорит хотя бы тот факт, что распространенность голода, в 2004-2013 годах снизившаяся с 9,5 до 4,2 процента, в 2022 году составила 18,1 процента! До 15 процентов подскочила безработица.



Виновники этого вымещали злобу на да Силве и его соратниках. Экс-министр экономики Паулу Гедес утверждал, что бразильскую экономику ждет крах. "Шесть месяцев, чтобы стать Аргентиной, полтора года, чтобы стать Венесуэлой", - каркал он. Вопреки предвзятым прогнозам, страна сделала уверенный шаг вперед. ВВП, которому предсказывали рост на 0,6-1 процент, увеличился на 3,1 процента. По объему экономики Бразилия поднялась с одиннадцатого на девятое место в мире. Растут золотовалютные резервы, безработица снизилась до минимального почти за десятилетие уровня.



Правительство пытается обратить эти успехи на благо нуждающихся. Восстанавливаются уничтоженные или серьезно потрепанные при Жаире Болсонару социальные программы. Например, охват инициативой "Семейный кошелек" вырос за год на 11 процентов - до 21,3 млн семей. Более чем на треть увеличилось финансирование питания в школах и детских садах. Другие возрождаемые программы касаются субсидирования лекарств и медицинской помощи для малоимущих, строительства социального жилья. Власти приступили и к новым проектам вроде помощи людям из бедных семей при поступлении в вузы и облегчении долгового бремени. Главной задачей в наступившем году объявлена борьба с голодом. Работа правительства оценена по достоинству: согласно опросам, ею недовольны менее трети населения.



Впрочем, представлять лежащий перед новым руководством путь прямым и ровным будет ошибкой. Каждый его шаг дается в тяжелой борьбе с правым большинством парламента. Недавно кабинету министров удалось добиться принятия реформы, унифицирующей громоздкую и устаревшую (ее основные положения были приняты в 1960-х годах) налоговую систему. Но во многих других случаях депутаты блокируют законопроекты правительства, проталкивая собственные инициативы и преодолевая вето президента. Так, правые фракции не позволяют возобновить процесс закрепления земель Амазонии за коренными народами. Это позволяет владельцам горнодобывающих и сельскохозяйственных компаний продолжать изгнание индейцев и хищническую эксплуатацию территорий.



Неповиновение государственному курсу демонстрируют руководители ряда регионов. Губернатор штата Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас запустил программу приватизации общественного транспорта и коммунальных предприятий, сокращения расходов на образование и здравоохранение. Это вызвало массовые протесты. В конце прошлого года бастовали работники метрополитена, преподаватели и студенты. В октябре-ноябре в том же штате забастовка позволила остановить планируемые сокращения на трех заводах корпорации "Дженерал моторс".



Раскол проявился во время акции "Непоколебимая демократия", проведенной в годовщину неудавшегося переворота. Многие губернаторы и депутаты проигнорировали мероприятия, на которых президент говорил о необходимости борьбы с неофашизмом и построения более справедливого общества. Правые силы в парламенте, судебной системе и вооруженных силах препятствуют расследованию событий января 2023 года. Депутатами заблокирован законопроект, требующий от военнослужащих уходить в отставку перед выдвижением на выборные должности. И хотя Болсонару решением суда отстранен от участия в выборах на восьмилетний срок, оппозиция наверняка попытается взять реванш. Первым шагом к этому могут стать назначенные на октябрь выборы мэров и городских советов.



Хитрую игру ведет Запад, лестью пытаясь перетянуть бразильское руководство на свою сторону. Характерно включение Бразилии в список "стран года" журналом "Экономист". Авторы пишут, что ее экономика "вернулась к умеренности после прогулки по дикой природе". Той же логикой, очевидно, руководствуются западные рейтинговые агентства, поднявшие оценки страны.



Одновременно Бразилия испытывает давление. После того как она выступила за прекращение огня в секторе Газа, активизировались обвинения страны в связях с Ираном и "Хезболлой", вплоть до утверждений, что ливанская организация создает здесь тайные базы. Об этом открыто заявила глава Южного командования американской армии Лора Ричардсон, а посол Израиля провел встречи с Болсонару и правыми фракциями бразильского парламента. После этого депутаты потребовали включения "Хезболлы" и ХАМАС в список террористических группировок.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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