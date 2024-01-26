Как экономический кризис в ФРГ перерастает в политический, - Олег Никифоров

20:28 28.01.2024

Правые популисты уже требуют выхода Германии из Евросоюза



Об авторе: Олег Николаевич Никифоров – обозреватель "НГ".



Многие граждане недовольны коалицией правящих партий, которая получила неофициальное прозвище "Светофор".

В Германии нарастает накал забастовочной борьбы. Профсоюз водителей локомотивов GDL возобновил прерванную в ожидании реакции работодателей стачку и, по сообщениям журнала Focus, полностью парализовал железнодорожное сообщение. К забастовке железнодорожников решили присоединиться пилоты дочерней фирмы флагмана немецкого авиасообщения Lufthansa, компании Discover, выполняющей рейсы в воскресные и праздничные дни. В обоих случаях речь идет о тарифных конфликтах.



Сложнее обстоит дело с Немецким крестьянским союзом, который из-за проведения в Берлине международной продовольственной ярмарки "Зеленая неделя" несколько снизил накал выступлений. После некоторого спада забастовочной борьбы фермеры решили продолжить блокаду автострад с помощью тракторов.



При этом правительство усиливает давление на правых популистов, в которых оно видит угрозу своему пребыванию у власти. Наряду с демонстрациями сторонников действующей коалиции, состоящей из социал-демократов, "Зеленых" и либералов (CдПГ), в восточногерманских землях, где осенью "Альтернативе для Германии" (АдГ) придется мериться силами с правящими там в различных сочетаниях основными тремя партиями страны (СДПГ, "Зелеными" и христианскими демократами), активно продвигается идея о возможности запрета (хотя бы частичного) АдГ. Согласно последним опросам, 59% немецких избирателей уже выступают за ее запрет.



Хотя рейтинг этой партии после таких нападок в общегерманском разрезе несколько упал, на востоке страны правые популисты остаются влиятельны. Согласно опросу, проведенному медиапорталом MDR, АдГ уже и в Саксонии, как перед этим в Тюрингии, стала сильнейшей политической силой (по 35% поддерживающих). Причем на втором месте в Саксонии – "Альянс Сары Вагенкнехт", политические требования которого во многих вопросах миграционной и внешней политики совпадают с позицией АдГ. В земле Бранденбург, где 1 сентября также состоятся выборы, АдГ с 28% поддержки избирателей также оказалась на первом месте, свидетельствуют результаты опроса института по изучению общественного мнения INSA.



Приведенная статистика говорит о том, что вся пропаганда, направленная на то, чтобы представить АдГ и ее функционеров своего рода неонацистами, придерживающимися иных, чем большинство немцев, взглядов на демократию, среди восточногерманских граждан не работает. Более того, несмотря на постоянные заверения главы ХДС Фридриха Мерца о "фундаментальных отличиях его партии от АдГ", в печати появляются данные о контактах правых консерваторов из ХДС с функционерами АдГ. Согласно расследованию журнала Spiegel, круг политиков вокруг бывшего сенатора (члена правительства) по финансовым вопросам Петера Курта охотно контактирует с представителями АдГ. Глава земельной организации ХДС в Бранденбурге Ян Редманн открыто высказывается за толерантность к АдГ. По его мнению, представитель правых популистов вполне мог бы войти в число членов президиума Бундестага. До сих пор все попытки АдГ заполучить место в этом представительном органе германского парламента блокировались другими партиями. Пока АдГ – единственная партия в Бундестаге, которая не имеет своего вице-президента в этом законодательном органе власти.



Складывающаяся в рядах ХДС ситуация, когда часть функционеров требует запрета правых популистов, а другая устанавливает с ними контакты и не возражает даже против вступления с ними в политические союзы, говорит о глубоком расколе в крупнейшей оппозиционной партии страны. И это ставит под сомнение возможность скорого запрета АдГ правящими в стране социал-демократами и "Зелеными".



Интернет-портал Statista опубликовал на днях подборку о политических настроениях в стране. О чем она говорит? Прежде всего о том, что приведенное к присяге в 2021 году коалиционное правительство волею обстоятельств попало в непрекращающуюся череду кризисов: от пандемии COVID-19 до боевых действий в Украине. Эти кризисы мешают реализации намеченных коалицией планов по перестройке экономики Германии. А попытка их реализации в складывающихся условиях негативно отражается на благосостоянии граждан и положении страны среди других государств. Собственно говоря, в нынешних условиях Германии требуется иное кризисное регулирование. Отсутствие понимания этого у политиков, входящих в правящую коалицию, и вызвало активность оппозиционных сил, подобных правым популистам, склонным ставить под сомнение вообще политику партий, которые до сих пор находились у власти в Германии. Наиболее ярким выражением этого стало требование сопредседателя АдГ Алисы Вайдель о проведении в Германии референдума за выход страны из Евросоюза.



Дексит, или выход Германии из ЕС, представляет собой следующий политический шаг, который на фоне протестов фермеров и ряда профсоюзов, обеспечивающих жизнедеятельность экономики, станет своего рода лакмусовой бумажкой для будущего страны.