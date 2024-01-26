Неизвестный дрон поразил американских вояк в Иордании: 3 "груз 200" и 25 - "груз 300"

20:55 28.01.2024

Пентагон сообщил о первых потерях армии США с начала войны в Газе

Пентагон: при атаке беспилотника в Иордании погибли трое американских военных



В результате атаки беспилотника в Иордании были убиты трое военнослужащих, 25 ранены, сообщило Центральное командование США.



Al Jazeera, однако, пишет, что база, по которой был нанесен удар, находится за пределами Иордании



