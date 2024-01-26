 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Неизвестный дрон поразил американских вояк в Иордании: 3 "груз 200" и 25 - "груз 300"
20:55 28.01.2024

Пентагон сообщил о первых потерях армии США с начала войны в Газе
Пентагон: при атаке беспилотника в Иордании погибли трое американских военных

В результате атаки беспилотника в Иордании были убиты трое военнослужащих, 25 ранены, сообщило Центральное командование США.

Al Jazeera, однако, пишет, что база, по которой был нанесен удар, находится за пределами Иордании



В результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании армия США понесла потери: убиты трое военнослужащих, 25 ранены, сообщает CNN со ссылкой на Центральное командование США. Это первый случай, когда Пентагон признал потери от подобной атаки с момента начала войны в Газе и обострения на Ближнем Востоке.

По состоянию на 26 января на силы США и их союзников в Ираке и Сирии было совершено более 158 схожих атак. Они начались вскоре после начала боевых действий в Израиле и Газе.

Президент Джо Байден возложил ответственность за атаку на силы США, дислоцированные на северо-востоке Иордании недалеко от границы с Сирией, на "радикальные группировки боевиков, действующие в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном".

По данным телеканала, трое американцев были убиты у базы Tower 22 в Иордании на границе с Сирией. Американское Центральное командование заявило, что это была односторонняя атака "дрона-камикадзе" на патрульную базу недалеко от сирийской и иракской границ на северо-востоке Иордании. Иорданский чиновник, в свою очередь, заявил Al Jazeera, что американская база, по которой был нанесен удар, находится за пределами страны.

Высокопоставленный военный чиновник на прошлой неделе сообщал о примерно 70 раненых с начала атак на силы США и коалиции, передает CNN. Однако, согласно Пентагону, их ранения были незначительными, за исключением одного тяжелораненого американского военнослужащего в результате атаки на авиабазу Эрбиль в Иракском Курдистане.

Беспилотники атаковали военные базы США в Сирии

В январе город Эрбиль попал под удар баллистическими ракетами со стороны Ирана. По данным ABC News, удары были нанесены близ американского консульства. Источник Shafah News уточнял, что они также пришлись по аэропорту, где находится база коалиции во главе с США.

ABC передавал, что всего атаке подверглись восемь объектов возле консульства. По информации канала, погибли четыре человека, американцев среди них не было. Агентство Reuters сообщало о двух погибших и пяти раненых. При этом двое американских чиновников утверждали, что "ни один из американских объектов в Эрбиле не подвергался ракетным атакам".

Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). После ракетной атаки на Эрбиль Багдад отозвал посла в Тегеране.

Пентагон в январе сообщал, что американские военные базы в Сирии и Ираке с октября прошлого года подверглись 130 атакам.

Источник - rbc.ru
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