Сборная Таджикистана сенсационно вышла в четвертьфинал Кубка Азии

23:47 28.01.2024

Сборная Таджикистана сенсационно выходит в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв в серии пенальти команду ОАЭ, которая вообще считалась одним из фаворитов турнира. Просто потрясающее достижение Петра Сегрта.



Впервые в своей истории Таджикистан пробился в основной этап Кубка Азии, вышел из группы и вот уже прорвался в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Ирак – Иордания.



Смотрим голы, пенальти и неподдельные эмоции.











