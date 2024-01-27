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Запад готовит Молдавию к захвату Приднестровья, - Г.Мирзаян
00:10 29.01.2024

"Лошадка не тянет". Запад готовит Молдавию к осеннему захвату Приднестровья
ГЕВОРГ МИРЗАЯН
27 января 2024

Президент Молдавии Майя Санду начала "серию консультаций с экспертами" для подготовки проведения референдума о вступлении страны в Евросоюз. Сам референдум пройдет одновременно с президентскими выборами, которые назначены на ноябрь 2024 года. И носит он исключительно утилитарный характер. Не с точки зрения вступления в Евросоюз, а с точки зрения переизбрания самой госпожи Санду.

Образ молодого проевропейского политика, выступающего за борьбу с коррупцией, развеялся, и значительная часть населения увидела, что под ним скрывается крайне амбициозная персона. Занимающаяся политическими авантюрами, преследующая оппозицию, лишающая финансирования оппозиционные ей регионы - и при этом не занимающаяся вопросами социально-экономического развития страны.

Неудивительно, что рейтинги Майи Санду резко просели. В конце 2023 года более половины молдаван не были удовлетворены ее работой. И с этой точки зрения референдум, проходящий в один день с выборами, должен был бы решать две задачи.

Во-первых, подсветить европейские достижения действующего президента. "Евроинтеграция - единственный предвыборный козырь Санду. Формально за три года своего президентства она сделала на этом пути больше, чем все ее предшественники. Поэтому она и на этот раз пытается оседлать лозунг евроинтеграции, чтобы завоевать власть", - поясняет ИА Регнум бывший замминистра иностранных дел Приднестровья Игорь Шорников.

Да, Кишинев по факту остается так же далек от вступления в ЕС, как он был на момент прихода к власти Майи Санду.

"Молдавию (которая до начала СВО была беднейшей страной Европы) в ЕС никто никогда не ждал, и никто ее туда, по сути, и не звал", - говорит ИА Регнум глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Однако с точки зрения пиара прогресс действительно имел место. В 2022 году Молдавии (как и Украине) дали статус кандидата в члены Евросоюза, то есть формально процесс запущен. Он может длиться десятилетиями, но с политической точки зрения этот статус позволяет некоторым еврочиновникам говорить о том, что идея вступления Молдавии в ЕС в 2030 году "вполне достижима".

Во-вторых, проводимый в один день с выборами референдум должен поднять явку. По молдавскому законодательству выборы могут состояться только в том случае, если явка превысит 33,3%.

В условиях разочарования населения в президенте и зачистки политического поля от реальной оппозиции (партии Илана Шора, представителей которой Майя Санду пытается пересажать) народ может банально остаться дома.

"Вот она и пытается привлечь избирателей на участки не только для выбора президента, но и во имя обеспечения страны "светлым европейским будущим", - считает Иван Лизан.

Поддержка может быть ниже

Запад все действия Санду - как по преследованию оппозиции, так и по попытке завлечь их евроинтеграцией - полностью поддерживает. Вашингтону и Брюсселю важно сохранить полностью подконтрольную власть в Кишиневе как минимум для того, чтобы иметь возможность разыгрывать с Москвой приднестровскую карту. То есть угрожать созданием кризиса в Приднестровье, населенном гражданами России регионе, который пока отрезан от российской территории молдавскими и украинскими землями.

"Перед Санду стоит задача переизбраться на второй срок. Для этого Западом ей дан полный карт-бланш: подавление оппозиции, закрытие неугодных СМИ, манипуляции с Избирательным кодексом и вообще с юстицией, обострение отношений с Приднестровьем и с Гагаузией. Ей сейчас все сойдет с рук", - говорит Игорь Шорников.

По его словам, за эти годы Санду стала крайне непопулярна в стране, но Западу некем ее заменить, поскольку он сам себя лишил альтернатив, поставив все на одну лошадь. "Лошадка" явно не тянет, значит, чтобы она дошла до финиша первой, надо уничтожить всех конкурентов. И действующая власть готова похоронить любого претендента.

Вот только проблема в том, что эта ставка может выйти Западу боком. Прежде всего потому, что поддержка и на выборах, и на референдуме может быть крайне низкой. По словам Игоря Шорникова, проблема в том, что у молдавской евроинтеграции в последние годы очень быстро убывают сторонники. В 2021 году в ее поддержку выступали 68% граждан, а сейчас меньше половины. И велика вероятность, что на предстоящих президентских выборах набившие оскомину лозунги Санду не помогут.

"В день президентских выборов и возможного референдума правительство рискует получить следующие результаты: референдум провалится, Майя Санду потерпит поражение, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) потерпит поражение, и наш европейский выбор не будет реализован", - приводит агентство ТАСС слова лидера Либерально-демократической партии страны Влада Филата.

И это станет ударом не только по молдавскому правительству, но и по Евросоюзу. Позиционирующему европейскую интеграцию как самый привлекательный выбор для стран постсоветского пространства.

Еще одним риском для Запада станет юридический прецедент. Очевидно, что выборы и референдум пройдут только на территории Молдавии - без Приднестровья. Если же Кишинев даст возможность голосовать приднестровцам, велика вероятность, что они испортят всю статистику, считает Шорников.

Общее число приднестровских избирателей, готовых принимать участие в молдавских выборах, по его наблюдениям, редко превышало 10%. Но в условиях, когда каждый процент может оказаться решающим, мнение приднестровцев может обрушить затеи кишиневских политтехнологов.

Угроза для Приднестровья

Однако, с другой стороны, выборочный референдум означает, что Молдавия, отказываясь от проведения соответствующего референдума в Приднестровье, тем самым де-факто признает готовность входить в ЕС без этой территории.

То есть вроде как отказывается от всяких претензий на противоположный берег Днестра. "Теоретически евроинтеграция Молдовы может дать Приднестровью шанс на независимость. Официальный Тирасполь готов помахать ручкой Кишиневу с самыми добрыми напутствиями", - продолжает Игорь Шорников.

Получается, что действия Санду - дискредитация европейского выбора, антидемократическое поведение, де-факто отказ от Приднестровья, авантюра с референдумом - соответствуют интересам России.

За одним исключением - сохраняющейся возможностью силового решения приднестровского вопроса. Проще говоря, под выборы Санду в партнерстве с Зеленским и при полной поддержке Запада может начать вторжение на территорию самопровозглашенной республики. Особенно в том случае, если ее политтехнологи посчитают этот ход необходимым.

"Санду опасна России тем, что она абсолютная западная марионетка, она не способна сопротивляться Западу в его планах нанести максимальный урон России чужими руками. И сейчас Молдова усиленно готовится в качестве очередной жертвы для продолжения войны с Россией", - говорит Игорь Шорников.

Да, пока страна к войне не готова ни физически, ни психологически. Население не видит в России врага, а молдавская армия представляет собой, по словам Игоря Шорникова, "печальное зрелище".

Однако не стоит недооценивать готовность киевского режима присоединиться к любому подобному проекту, а также уровень отчаяния Запада, который изыскивает любую возможность для нанесения России стратегического ущерба.

И у Москвы здесь есть лишь один выход. "Россия может лишь скорее довести СВО до логической точки. Желательно такой, чтобы российские танки оказались на Днестре. Тогда в Молдавии резко изменится геополитическая ориентация всех тамошних элит", - говорит Иван Лизан/

Источник - Регнум
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