 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Апокалипсис сегодня: фрики захватили мир, - Платон Беседин
00:19 29.01.2024

28.01.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

Культ и власть уродов вытекает из самого духа времени, где нивелируются любые подлинные смыслы и ценности

У великой группы The Cure была песня авторства Роберта Смита с такими словами:

I can't believe it,
I must be dreaming!
She turns the sound down,
Says I am heaving,
This is a freakshow,
And I am screaming.
She spins the world round,
I want to stop…

Но нет, Роберт, ты не спишь. Эта вакханалия, которую они назвали свободой, действительно вращает мир. И мир этот все больше напоминает шоу уродцев. Вообще английское слово "freak" изначально переводится как "урод", но со временем оно зажило собственной жизнью. Фрик вовсе не равно урод; фрик – это скорее не из физики, не из морали, а из матрицы, прежде всего, из медиаматрицы, подчиняющей человечество и человека симулякрами.

Если выразиться по-нашему, то будет примерно так: "Фрик на фрике и фриком погоняет!" – вот во что превратилось все вокруг: медиа, шоу-бизнес, масскульт, политика и общество как таковое. Это похоже на эпидемию вроде той, что показывают в голливудских хоррорах. Нашествие зомби – вот так и с фриками: они повсюду, кусают людей, превращают их тоже во фриков.

Сначала для многих это было забавно. Хотя остановиться надо было еще тогда. Однако люди похохатывали, а менеджеры делали на этом рейтинг и, соответственно, деньги. Запускали фриков в различные ток-шоу – они там чудили, веселили. Потом о фриках стали снимать отдельные передачи. Особенно НТВ, помню, этим грешило. И, наконец, вышло так, что в медиа условно нормальных людей стало куда меньше, чем собственно фриков.

Однако это был лишь пролог, потому что медиа стали новой властью. В той матрице, которую мы строили, строили и наконец построили, авторитет, влияние стали приносить не реальные умения, знания, таланты, дела, а лайки и хайп. У тебя сколько лайков? Меньше тысячи? А, ну пшел вон, чмо! Примерно так. Энди Уорхол пообещал, что в будущем у каждого будут свои 15 минут славы. Нет, 15 – это слишком много; тут хотя бы одну минуту, но как ее получить?

И тогда оказалось, что новые поколения готовы на все ради лайка. Раздеться на камеру, спариваться на камеру, унижать друг друга на камеру. Есть случаи, когда люди ели (буквально) друг друга на камеру. По обоюдному согласию, ясное дело. Трэш-стримы, против которых борются сегодня законодательно – это следствие культа лайка. Это проблема не только социальная, но и в первую очередь проблема идеологическая, психологическая. Нас так долго учили, что успеха нужно достичь любой ценой, и эта цена не имеет значения. Особенно, если ты унижаешь другого.

Со временем фриковость проникла и в политику. Потому что люди стали голосовать не за политические программы и не за инициативы, а за узнаваемые, за медийные лица. Одним из первых был Рейган. Но то было давно, а теперь куда ни глянь – фрик у руля государства. Понятно, что встречают по одежке, а провожают по уму. Но изменится ли мнение о Борисе Джонсоне после встречи? Как отнестись к Зеленскому? Или вот Шольц с Макроном? Что уж говорить о средней руки политиканах. Все они фрики, слишком фрики.

Зря, ох зря заплевала критика последний фильм Романа Полански "Дворец". Старый панк, которому уже нечего терять (90 лет все же), очень точно уловил суть нынешних элит – их мелочность, фриковатость, дичь, порочность. Эти власть имущие похожи не на тех, кто управляет странами, а на тех, кого снимают для гигантского шоу, съемочной площадкой для которого выбрали нашу многострадальную планету. Да, конечно, реально управляют не они, но все же что-то да зависит от президентов и премьер-министров.

Культ фриков, власть фриков вытекает из самого духа времени, где были деконструированы любые подлинные смыслы и ценности. Уничтожены высшие категории и заменены на суррогаты и симулякры. В таком мире серьезность кажется чем-то сродни преступлению. Особенно, если в ней говорится о действительно важных вещах. Ведь "цивилизованный мир" погрузился в тотальный кризис, и внутри это понимают и люди, и государства, и правительства.

Всем им страшно – оттого они скрывают свой страх, свою панику даже за дурацкими масками. Ведь это куда легче, чем попытаться решить накопившиеся вопросы. Их решают, как правило, вооруженными конфликтами. Точнее, не решают, а на время выпускают пар – так, кровопусканием, лечили ошалевшего от ужасов прошлого и пьянства в настоящем Билли Бонса. Война идет, а шоу не останавливается. Это две стороны одного и того же. Гремит и пыхтит фрик-шоу, в которое затягивают весь мир. Или уже затянули?

Источник - fondsk.ru
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