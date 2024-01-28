Китай не хочет, чтобы его ссорили с Ираном, - Владимир Скосырев

00:25 29.01.2024

28.01.2024



Вашингтон предложил Пекину повлиять на Тегеран, но понимания не встретил



Глава МИД КНР Ван И и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не урегулировали разногласий двух стран, но договорились продолжать контакты. Фото со страницы Джейка Салливана в социальной сети Х (Twitter).



Глава МИД КНР Ван И встретился с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Бангкоке. Цель – снизить напряжение между двумя державами из-за Тайваня и других проблем и подготовить почву для беседы по телефону между Джозефом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Вашингтон, согласно версии Белого дома, добивался, чтобы Китай помог прекращению атак на суда в Красном море, повлияв на Тегеран, опекуна сил хуситов в Йемене. Но Ван И ответил, что самый большой вызов китайско-американским отношениям бросает вмешательство Вашингтона во внутрикитайский конфликт.



Как передали Reuters и АР, встреча длилась два дня, а Таиланд был избран местом для нее, чтобы говорить приватно, без скопления репортеров со всего мира. Стороны обсуждали, как реализовать согласие Байдена и Си, достигнутое на саммите в Калифорнии в ноябре. Каков же итог встречи? И Пекин, и Вашингтон в своих заявлениях подчеркнули, что будут продолжать контакты и сдерживать споры по чувствительным вопросам в определенных рамках. Эта замысловатая формулировка оставляет многое неясным.



Ван И сказал собеседнику, что Вашингтон должен соблюдать свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня. Недавние выборы на острове не изменили того факта, что Тайвань принадлежит Китаю. Желая подтвердить эту реальность, КНР в субботу направила более 30 военных самолетов и группу кораблей к острову. Это вновь подхлестнуло в прессе Запада и Восточной Азии рассуждения на тему, не готовится ли Китай применить силу и будут ли США защищать остров. Повод к таким опасениям дал сам Байден, который то говорил, что американцы станут защищать, то брал свои слова обратно. Еще большую неопределенность картине создают предстоящие президентские выборы в США.



Таким образом, по Тайваню переговорщики никакого прогресса не достигли. Однако не менее острым вопросом стало судоходство в Красном море в свете нападений хуситов на танкеры и грузовые суда, предположительно направляющиеся в Израиль. Салливан призвал Китай привести в действие свои рычаги нажима на Тегеран, который, как утверждают американцы, стоит за атаками хуситов.



Как пишет South China Morning Post, это вынудило не только западные, но и китайские компании, такие как государственная Cosco, изменить маршруты судов, несмотря на то что расходы возросли. США создали коалицию более чем из 20 стран для обеспечения коммерческого трафика через Красное море. При этом США и Британия наносят удары ракетами и дронами по хуситам.



Но коалиция не включает в себя Китай. Он просто призывает прекратить атаки на суда и положить конец эскалации. Наблюдатели считают, что такую же осторожность Китай демонстрирует и в оценке всего кризиса на Ближнем Востоке. Дэвид Эрейс, профессор-резидент совместного Центра китайских и американских исследований в китайском городе Наньцзине, говорит: "Китайские суда не подвергались атакам со стороны хуситов; это значит, что у Китая нет интереса для того, чтобы взять на себя большую ответственность за конфликт. И даже когда суда, везущие китайские экспортные товары или импорт в Китай, меняют маршрут, Пекин скорее примет на себя повышение цен, чем объединится с США и возьмет на себя обязательства в волатильном регионе. В результате США остаются с бременем защиты свободы навигации, а Китай – со свободой рук".



Но Ори Села, доцент Университета в Тель-Авиве, полагает: раз Китай не предлагает ничего, кроме риторики, значит, на практике ему нечего и предложить в виде военной силы или дипломатии. События в Красном море продемонстрировали реальный вес Китая в мире и регионе. В экономическом плане он очень существенный, но все равно Китай – это не мировая держава.



В таком же духе высказывается американский эксперт Эндрю Скобелл. По его словам, Китай действует как великая держава, но в легкой весовой категории.



Конечно, нельзя не учитывать, что в момент кризиса публикуется масса непроверенных сообщений. Так, британская The Telegraph сообщила, будто Китай снабжал ХАМАС аппаратами ночного видения, гранатометами и боеприпасами. Пекин опроверг эту информацию.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Вряд ли встреча Ван И – Салливан принесет что-то новое или стабилизирует китайско-американские отношения. Они стабильно плохие. Принципиальные опасения насчет друг друга сохраняются. Китай хотел бы, чтобы по Красному морю суда ходили беспрепятственно, но Пекин делает главную ставку на арабов и не станет выполнять требования США".