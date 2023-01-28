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США отказываются от своей прежней стратегии в отношении Ирана, - Игорь Субботин
00:30 29.01.2024

Санкции против Тегерана возвращаются в эпоху до "ядерной сделки"
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
28 янв 23

Ситуация в Красном море заставила Белый дом ужесточить подходы. Администрация президента США Джозефа Байдена обсуждает с союзниками возвращение к старому санкционному режиму против Ирана, который действовал до заключения "ядерной сделки" 2015 года. Такой сценарий был вынесен на обсуждение после эскалации в Красном море, на фоне которой Вашингтон и Лондон начали обстрелы территории Йемена. По-видимому, откат к старым ограничительным мерам инициаторы дискуссии намерены провести в обход других участников ядерного соглашения. Сами дебаты свидетельствуют об отказе Белого дома действовать путем дипломатии.

О том, что США и их союзники ведут дискуссии по поводу возвращения "старых" санкций, сообщил оппозиционный спутниковый канал Iran International.

"После угроз, исходящих от Исламской Республики в регионе, особенно после ее помощи хуситам и марионеточным группировкам в Ираке в последние месяцы, недавно Соединенные Штаты и некоторые западные страны инициировали обсуждение ужесточений санкций против Ирана", – пояснил источник канала. По его словам, санкции могут быть аналогичны тем, которые действовали до "ядерной сделки" (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД) 2015 года. Iran International обращает внимание на то, что процесс может быть инициирован в обход ооновского регламента.

С самого начала своего президентства Байден пытался реанимировать ядерное соглашение и договориться с Ираном. Тегерану делались многочисленные уступки. В феврале 2022 года администрация президента США решила вернуть действовавшие ранее исключения из режима санкций. Послабления дали возможность многим зарубежным компаниям продолжить работу в сфере мирного освоения атомной энергетики на иранских ядерных объектах, не попадая под рестрикции. К примеру, инициатива напрямую затрагивала тяжеловодный реактор в Араке, который Иран, согласно условиям "ядерной сделки" 2015 года, при поддержке зарубежных государств должен был перестроить таким образом, чтобы он не использовался в военных целях.

Четко обоснованного отказа от "ядерных" переговоров администрация президента США не делала даже на фоне своих обвинений в том, что иранское вооружение якобы задействовано на украинском театре боевых действий.

Сейчас, после того как позиции США в регионе подвергаются систематическим обстрелам группировок, близких к Ирану, ситуация качественно меняется.

Согласно результатам недавнего опроса Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS) и компании Harris Poll, 61% американцев называет политику Байдена на иранском направлении провальной. 63% респондентов согласны с тем, что санкции против Ирана следует ужесточить в свете продолжающихся нападений на объекты США в регионе. При этом 74% опрошенных поддержали американо-британскую операцию, предпринятую в ответ на блокаду глобального судоходства в Красном море и в ответ на нападения на американские корабли. Еще 84% выступают за усиление военного реагирования в том случае, если хуситы будут продолжать блокаду маршрута, на который приходится 12% мировой торговли.

Очевидно, что ужесточения позиции требует от Байдена предвыборная ситуация. И инициированной в ночь на 12 января операции по нанесению ударов по хуситам может оказаться недостаточно.

Как заявил в разговоре с израильским ТВ американский политолог ливанского происхождения Валид Фарес, иранскую военно-политическую элиту не беспокоят удары США по хуситам, потому что она прекрасно чувствует: администрация президента США не собирается принимать слишком решительные ответные меры.

В настоящий момент власти США сохраняют каналы обратной связи с Ираном. Так, на днях источники канала Fox News сообщили, что незадолго до массового теракта в иранском Кермане администрация президента Байдена предупредила Иран о существующей угрозе. "Перед террористической атакой ИГ ("Исламское государство", признано в России террористическим и запрещено. – "НГ") 3 января 2024 года правительство США направило Ирану частное предупреждение о том, что в пределах иранских границ существует террористическая угроза, – сказал собеседник канала. – Правительство США придерживалось давней политики "обязанности предупреждать", которая использовалась во времена всех администраций".

Тем не менее существование каналов обратной связи не гарантирует укрепления взаимного доверия. Для разрешения некоторых вопросов Белый дом вынужден обращаться за помощью к странам, которые, по его версии, имеют большее влияния на Иран. Например, к Китаю.

Так, официальные лица США раскрыли, что в рамках недавних контактов помощник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан попытался оказать давление на министра иностранных дел Китая Ван И, чтобы тот использовал существующие у Пекина рычаги влияния и убедил Иран сократить линии военной и финансовой поддержки хуситской группировке, которая продолжает нападения на торговые суда в районе Красного моря. О реакции китайской стороны ничего не сообщалось, однако сам факт красноречив.

Источник - НГ
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