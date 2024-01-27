Звезда пленительного Техаса: раскол в США усугубляется, - Геннадий Симаков

00:34 29.01.2024

27.01.2024 | ГЕННАДИЙ СИМАКОВ



Миграционно-политический кризис в США усугубляется



Все-таки как удивительно меняется мир. Раньше контрабандисты – в том числе и те, кто провозил людей, – действовали, конечно, по договоренности с пограничниками и полицией, но втемную, об этом никто не должен был знать. Да и не знали, но откуда-то на улицах самой лучшей демократической страны становилось все больше и больше криминалитета и все больше наркотиков. Но это было, так сказать, в старые добрые времена. Сейчас эмигранты – особенно нелегальные – не пробираются в США, а идут демонстративным маршем. Сотни тысяч человек подходят, пересекают границу и с удовольствием наблюдают, как полиция и пограничники бегают между толпами и не очень понимают, что со всем этим делать. Да, вновь прибывшие – фанаты Америки (особенно Демократической партии), да, они приходят за лучшей долей и не хотят возвращаться. Но есть один вопрос: если вы на родине не смогли ничего добиться, как вы это сделаете на чужбине?



Но добрый дедушка Байден знать ничего не хочет и говорит – пусть идут, пусть помнят, кто их в американский рай пустил, пусть голосуют за того, за кого надо. Ему хорошо, он в безопасности, а вот техасцам, через чей штат (так уж исторически сложилось) вся Латинская Америка пробирается к соседям, им не так весело.



Им не нравятся палатки на улицах городов, груды мусора, запах – ну а как, Техас штат горячий, им не нравятся наркотики, которые сплошь и рядом облегчают тяжелую жизнь мигранта. И, кстати, им не нравится отношение Вашингтона к проблеме.



Так что набирающее силу противостояние Байдена и губернатора Техаса Грега Эбботта вовсе не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.



Видя саботаж со стороны федералов, Эбботт взял дело в свои руки и укрепил забор на границе колючей проволокой, после чего федеральная гвардия, которая в каждом штате (для поддержки демократии, конечно) подчиняется лично президенту, попыталась забор размонтировать – под аплодисменты стройных уверенных колонн мигрантов.



Гражданам Техаса это не нравится, причем настолько, что они в очередной раз решили отделиться от Америки. Ну а что? Экономика сопоставима с Канадой, территория позволяет. Эта песенка стара, еще со времен Дуайта Эйзенхауэра (а то и ранее) звучит, но не забывается, хотя есть некоторые юридические, скажем так, проволочки. Для отделения должны проголосовать абсолютно все представители всех политических сил штата. Кроме того, нужно разрешение лояльного Байдену Верховного суда, которое Техас, понятно, никогда не получит.



Однако, видя долгую и безуспешную борьбу южных окраин с федеральным центром, другие штаты решили помочь смутьянам, справедливо полагая, что волна мигрантов с нынешними темпами непременно докатится и до них. Более 14 штатов, причем в основном центральных округов (Вирджиния, Флорида, Джорджия, Алабама, Оклахома, Луизиана, Монтана и так далее), направили или готовы направить техасским сепаратистам свою помощь. В той или иной форме южан поддержали 25 штатов – без малого половина страны!



Техас, бесспорно, имеет полное право на принятие самостоятельных решений подобно тому, как имели право вернуться в родную гавань Крым и Севастополь, как Луганская и Донецкая Народные Республики, еще в 2014 году высказавшие свою волю на референдуме под прицелом захватившей власть в Киеве террористической хунты.



Техас считается единственным штатом, присоединившимся к США в качестве независимого государства (в 1836-1845 гг., до этого он был частью Мексики), на основании чего некоторые местные деятели рассуждают о праве на отделение. И хотя на федеральном уровне оно не признается, движение за восстановление независимости в Техасе существовало всегда, и сейчас оно явно активизировалось. И хотя пока усилия сторонников Texit протолкнуть вопрос о независимости Техаса в бюллетень на республиканских праймериз успехом не увенчались, отступать они явно не намерены. "Думаю, что через 30 лет Техас станет независимым государством", – заявил лидер автономистского движения Дэниел Миллер.



В России внимательно следят за нарастающим противостоянием за океаном, сопровождаемым самыми алармистскими прогнозами. В то же время не исключено, что речь идет о подковерном торге с элементами управляемой инсценировки, в коих американский истеблишмент достиг весьма высокого уровня. Тем временем на западных границах России НАТО проводит крупнейшие со времен холодной войны учения, причем с условным применением тактического ядерного оружия, так что нам уж точно грех осуждать стремление гордых техасцев к свободе. Более того, их следовало бы поддержать любыми способами, не противоречащими общепринятой демократической практике.