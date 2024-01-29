 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.01.2024
11:24  Зачем казахстанские чиновники заставляют отечественных производителей еды переносить производство в Узбекистан
11:19  Сердитые французы берут в осаду Париж
11:04  Матлубахон Сатториен - новая министресса культуры Таджикистана
10:50  На казахоязычном ресурсе подняли вопрос о притязаниях на Оренбург и Астрахань, - "Взгляд"
08:44  Хуситы поразили ракетой военный транспорт ВМС США "Lewis B. Puller"
06:39  Молдавия останется без денег из России, - С.Гамова
00:34  Звезда пленительного Техаса: раскол в США усугубляется, - Геннадий Симаков

00:30  США отказываются от своей прежней стратегии в отношении Ирана, - Игорь Субботин
00:25  Китай не хочет, чтобы его ссорили с Ираном, - Владимир Скосырев
00:19  Апокалипсис сегодня: фрики захватили мир, - Платон Беседин
00:10  Запад готовит Молдавию к захвату Приднестровья, - Г.Мирзаян
00:07  Вандализм, погромы и враги-соседи. Проект "Великой Индии" набирает обороты, - Л.Савин
Воскресенье, 28.01.2024
23:47  Сборная Таджикистана сенсационно вышла в четвертьфинал Кубка Азии
23:15  Что написано на флаге Хезболла, - П.Густерин
20:55  Неизвестный дрон поразил американских вояк в Иордании: 3 "груз 200" и 25 - "груз 300"
20:28  Как экономический кризис в ФРГ перерастает в политический, - Олег Никифоров
18:46  Смертельный клубок в Латинской Америке. Преступность как дитя неолиберализма, - С.Кожемякин
18:45  Трамп предрек крах США из-за кризиса на границе
18:42  Премьер Монголии сообщил о затягивании переговоров по "Силе Сибири - 2"
16:56  Британские СМИ обвиняют российский дрон в попытке сорвать коронацию Карла III
16:07  Россиянин Д.Медведев обидно продул финал теннисного Australian Open
16:03  РосВВС наконец начали бомбить Кременчугский НПЗ, с которого заправляется бандер-армия и кормится "Татнефть"
15:59  Мингнидкульт. Поливающий грязью Россию кинорежиссер Локшин получил огромные деньги из рос-бюджета
15:18  Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко
11:32  В Таджикистане не работают 550 промышленных предприятий
10:41  Рахмон сменил главу АКН и руководителей районов ГБАО
10:39  Ракетный скандал взорвал НОАК и китайское общество. Когда коррупция становится формой измены, - Владимир Овчинский
10:37  У последней черты. Почему до сих пор не началась ядерная война, - Николай Сорокин
10:30  Мятеж в Техасе. Республиканцы готовы защитить сограждан от террориста Байдена, - СП
01:40  Борьба за ресурсы на Ближнем Востоке: сирийские фосфаты – под прицелом США и Турции
00:56  Кто и почему разжигает антикитайские настроения в Грузии? - Шорена Папашвили
00:50  Разъединенные Штаты Америки. Линии раскола по миграционному вопросу
00:43  В России появится цифровой профиль мигранта
00:28  На границе дозволенного: что на самом деле происходит в Техасе
00:25  Прорыв-2024: китайские дроны осваивают древнее боевое искусство
00:23  Албанец, бывший боевик и дезертир возглавил правительство Северной Македонии
00:19  Скандал с Канделаки задал неудобный вопрос Казахстану, - МК
00:18  Одни воюют, другие - торгуют. "Газпром" ищет новые варианты транзита через Украину. Подтягивая "братушек" из Словакии
00:04  Си Цзиньпин "ухватился за главное звено", - Юрий Тавровский
Суббота, 27.01.2024
18:54  Бывший спортсмен, открытый гей и украинофил: Финляндия собралась выбирать президента
18:51  "Нельзя лечить русский шовинизм узбекским национализмом". Полемика блогеров
18:47  "Путин смеется, мы - плачем". Запад прозевал собственное поражение, - Алессандро Орсини
16:30  История могла пойти другим путем. Почему Клинтон не принял Ельцина в НАТО, - Г.Бовт
16:25  Техас отказался подчиняться Вашингтону. Как будет развиваться кризис в США, - О.Кузнецова
16:22  Последний жандарм: после ухода Байдена перемены в мире станут необратимыми, - М.Магид
16:19  Что знали об узбеках в 1902 году
16:16  Киргизия. Глава ГКНБ Ташиев обещает конфисковать все имущество Раима-миллиона
16:12  Для Вашингтона Украина - второй Афганистан. Где будет третий?
16:09  Российские военные в зоне СВО уничтожили главаря "Белых демонов" ВСУ
13:26  Что написано на эмблеме "Корпуса Стражей Исламской революции", - П.Густерин
13:02  Теннис. Белоруска Арина Сабаленка в одну калитку выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь финал Australian Open
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хуситы поразили ракетой военный транспорт ВМС США "Lewis B. Puller"
08:44 29.01.2024

Йеменские хуситы заявили об атаке на корабль США в Аденском заливе
Йеменские хуситы заявили, что атаковали корабль США в Аденском заливе

29 января 2024,
Правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" атаковало ракетами корабль США в Аденском заливе, заявил 29 января на странице в соцсети X его военный представитель Яхья Сариа.

"В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего Военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе", - написал он.

Сариа уточнил, что корабль должен был оказать логистическую поддержку американскими силами, наносящим удары по Йемену.

Ранее, 26 января, "Ансар Аллах" признало атаку в Аденском заливе на принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Marlin Luanda. По их данным, зафиксировано прямое попадание. Об ударе по судну в тот же день день сообщил центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.

Статус эскалации: хуситы наносят большой репутационный урон США
Как йеменское движение поставило администрацию Джо Байдена в тупик
Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки "Ансар Аллах" Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с "Известиями" 19 января заявил, что для "Ансар Аллах" прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706507040


Новости Казахстана
- Спикер Сената: Наша задача вывести взаимодействие с маслихатами на новый уровень
- Мажилис рассмотрит законопроект, усиливающий контроль за выводом капитала из страны
- 180 новых проектов обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге планируется запустить в РК в 2024 году
- Спикер Сената встретился с Заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Об алматинской застройке и этике
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов
- Состоялись заседания рабочих секций Национального курултая
- Переход казахстанского автопрома на новый уровень: Алихан Смаилов посетил машиностроительные предприятия Костанайской области
- Перспективы запуска ряда новых проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с иностранными инвесторами
- Укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили Роман Скляр и Хао Минцзинь
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  