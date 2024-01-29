Хуситы поразили ракетой военный транспорт ВМС США "Lewis B. Puller"

08:44 29.01.2024

Йеменские хуситы заявили об атаке на корабль США в Аденском заливе

Йеменские хуситы заявили, что атаковали корабль США в Аденском заливе



29 января 2024,

Правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" атаковало ракетами корабль США в Аденском заливе, заявил 29 января на странице в соцсети X его военный представитель Яхья Сариа.



"В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего Военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе", - написал он.



Сариа уточнил, что корабль должен был оказать логистическую поддержку американскими силами, наносящим удары по Йемену.



Ранее, 26 января, "Ансар Аллах" признало атаку в Аденском заливе на принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Marlin Luanda. По их данным, зафиксировано прямое попадание. Об ударе по судну в тот же день день сообщил центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.



Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.



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Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки "Ансар Аллах" Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.



Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с "Известиями" 19 января заявил, что для "Ансар Аллах" прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.