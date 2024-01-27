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На казахоязычном ресурсе подняли вопрос о притязаниях на Оренбург и Астрахань, - "Взгляд"
10:50 29.01.2024

Указ президента Украины Владимира Зеленского об "исторически населенных украинцами территориях России" нашел позитивный отклик в среде казахских националистов. На портале Abai.kz (доступ ограничен в России) задались вопросом, сможет ли Казахстан в будущем издать такой же указ по ранее потерянной "процветающей земле".
На портале Abai.kz в тексте сделан намек на якобы смелость украинцев, в тексте публикации задается вопрос о том, появится ли подобный указ в самом Казахстане. Авторы статьи задаются вопросом, "посмеет или нет народ алаша, некогда потерявший процветающую землю, издать такой "указ".

Алаша – одно из основных племенных подразделений казахов Младшего жуза, в начале ХХ века появилось движение "Алаш". Существуют разные мнения историков об этом племени. Некоторые считают алашевцев основателями государственности и борцами с советской властью.

"Периодически дебатируется тема якобы исконных земель между казахстанской и российской общественностью. Но политическое руководство обеих стран и адекватная часть населения исходит из тех границ, которые определены межгосударственными соглашениями", – подчеркивает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

На прошлой неделе Астана резко отреагировала на слова российской телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки о том, что в Казахстане "медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

В ответ местные СМИ со ссылкой на слова официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова сообщили о том, что страна ведет список иностранцев, отзывающихся в негативном ключе о республике, и таким людям впоследствии закрывают въезд в страну.

На этом фоне некоторые эксперты считают, что у казахского национализма есть политические перспективы в стране, и это может привести к массе негативных последствий.

"Если сегодня в Казахстане говорят, что "давайте нам в первую очередь Оренбург и Астрахань", то завтра они скажут: "Алтай тоже наш" ... К этой повестке дня нужно относиться максимально щепетильно. На постсоветском пространстве работает огромное количество СМИ, которые запускают темы о том, что одна часть России – это украинская территория, а другая – казахстанская. А потом кто-нибудь вспомнит, что киргизы пришли из Хакасии, и захотят получить всю Южную Сибирь", – рассуждает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

Лепехин предупредил о "больших перспективах" казахстанского национализма. "В Казахстане есть мощная идеологическая база, которая использует мифологию Золотой Орды. Идеологи пишут книги об этом и говорят, что без Орды Россия не состоялась бы... Но есть и примитивные националисты, которые не владеют концепциями и гонят русофобскую волну, чуждые русофобские дискурсы. Нам за этим, конечно, надо очень внимательно следить", – отметил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил директора ТНТ, телеведущую Тину Канделаки посетить республику после ее слов о том, что в стране "медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях.

Источник - Взгляд
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