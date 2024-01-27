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Зачем казахстанские чиновники заставляют отечественных производителей еды переносить производство в Узбекистан
11:24 29.01.2024

Зачем казахстанские чиновники заставляют отечественных производителей еды переносить производство в Узбекистан

Мажилисмены фракции "Ак жол" опять обратились с депутатским запросом к генеральному прокурору Казахстана Берику Асылову и вице-премьеру, министру финансов Ерулану Жамаубаеву с требованием защитить отечественных производителей продуктов питания.

Как следует из документа, руководство крупнейшего в стране макаронного предприятия "Mareven Фуд" устало воевать с налоговыми органами, сообщает медиапортал Сaravan.kz.

Справка "Каравана"

"Mareven Фуд", основанное инвесторами из Японии и Вьетнама, занимает 70 % рынка в РК.

По словам руководства предприятия, они с 2018 года ведут споры с налоговыми органами о возврате НДС за экспорт продукции. Пару лет назад фракция "Ак жол" уже озвучивала эту проблему в стенах Мажилиса. Но она никуда не делась.

На сегодня, как сказано в депутатском запросе, "компания подала 18 заявок на возврат НДС, на сумму порядка 7 млрд тенге". Это связано с тем, что "Mareven" основную часть своей продукции (70 %) экспортирует. "Однако регулярно сталкивается с отказом налоговых органов в удовлетворении их заявок на возврат причитающихся средств". При этом утверждается, что "на каждую заявку предприятия специалисты департамента госдоходов Алматинской области устраивали налоговые проверки".

Дальше – почти детектив. "По результатам проверок составлено 18 актов, из которых в 12 случаях получен отказ. После четырех жалоб в апелляционную комиссию министерства финансов и трех судебных разбирательств возврату подлежит всего лишь 900 тысяч тенге". Депутаты задаются вопросом: почему у сырьевиков, экспортирующих руду, металлы, нефть, нет таких проблем, а права производителей продуктов питания ущемляют?

В результате, как сказано в запросе, "инвесторы сделали выводы и пересмотрели политику в сторону сокращения экспорта до 30 %... А для замещения утерянного объема экспорта перенести производство в Узбекистан".

На казахстанской же муке!
Ситуация более чем странная. Правительство Казахстана из всех сил призывает иностранных инвесторов, а потом им серпом по профиту? Отечественных тоже призывают вкладываться в экономику родины – и опять римейк? В кабинете министров правая рука не в курсе, чем с азартом занимается левая?

В запросе "Ак жола" сказано, что "без обеспечения защиты инвестиций и законных интересов бизнеса деловой климат страны будет ухудшаться и терять интерес со стороны потенциальных партнеров".

И чуть ниже требование "провести служебное расследование в отношении чиновников, которые своими действиями нарушили права инвесторов и предпринимателей и привели к сокращению экспортоориентированности бизнеса и переносу его в другую страну".

Сеют одни, а жнут другие?
Это точка? Нет-нет! Запятая. Есть вопросы, которые требуют ответов. Кому выгодно выгонять казахстанских производителей в Узбекистан? Можно ли расценивать эти действия работников минфина, как правонарушение, совершенное группой лиц по предварительному сговору? И не направлено ли оно на подрыв отечественного бизнеса? Или это просто непрофессионализм наших фискалов?

Запрос, который озвучил мажилисмен Ерлан Барлыбаев, прокомментировал "Каравану" лидер фракции Азат Перуашев:

"К сожалению, у меня нет ответов на эти вопросы. Могу только предполагать, что мы тут больше руководствуемся интересами добрососедства, сотрудничества. Другие рациональные объяснения найти тяжело. Узбекистан снял импортную пошлину на ввоз к ним нашей пшеницы. На муку – нет. И там наше зерно перемалывают и продают в Пакистан, Афганистан, Таджикистан. И это уже узбекский продукт. Даже в Костанайской области некоторые мельницы разобрали и перевезли в Узбекистан! На меня выходили давние знакомые по спорту, друзья из Узбекистана: "Азеке, много ваших к нам переносят мельницы. Подыщи партнеров. Готовы с ними двигаться". Это тенденция, которую в правительстве знают…

Фракция "Ак жол" лет 10 предлагала вводить "зеркальные" меры на вывоз пшеницы. Но столкнулась с сопротивлением. В этом секторе крутятся очень-очень большие деньги. Лет 15 назад Казахстан, по-моему, занимал третье место в мире, как экспортер муки. А теперь вылетел даже из десятки. И этому содействовали чиновники правительства. Да, Узбекистан – дружественная страна. Но если она в одну сторону, то это уже не совсем дружба, да? Должны быть государственные приоритеты. И не надо забывать о национальных интересах...

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То, что происходит с "Mareven" – это прямой результат нашей "кривой" налоговой политики, связанной с дырами в бюджете. Тупой политики! Я по-другому не назову работу наших налоговых органов. Компания теперь сократит выпуск макарон и другой своей продукции. И теперь будет экспортировать ее не из Казахстана, а из Узбекистана. Это нормально?

Зарубежные инвесторы долго терпели. Поэтому и готовы уйти в Узбекистан. Крупным сырьевикам налоговики поставили возврат на поток! А у тех, кто производит продукты питания, у них проблемы. Ни один инвестор с такими правилами игры не согласится. Японцы – тем более…

Правительство последние 10-15 лет наращивает безвозвратные траты в одном направлении – социальные расходы. Наверное, это правильно. Но надо развивать и налогооблагаемую базу: расширять производство, повышать производительность... То, что генерировало бы доходы и повышало бы поступления в бюджет...

На содержание государства расходы в бюджете увеличились на 11 %. На социалку - на 17-19 %. А на реальную экономику - сокращение на 19 %... Это такой подход по сокращению инвестиций и наращиванию расходов? Часть, конечно, возвращается за счет мультипликативного эффекта. А вот затраты на социалку и госаппарат – безвозвратные. Ушли навсегда. Такой подход к реальному сектору продолжается уже много лет. И чиновники рассматривают его как свою законную кормушку. Не хочу сказать, что воруют. Но то, что беззастенчиво запускают руку в бюджет – да!.. Нам говорят, что инвестиции растут. А когда вникаешь... Где наша экономика, где наши казахи зарабатывают? Надо исправлять ситуацию".

С таким соседом и конкурентов не надо. Минфин РК назначил!
В прошлом году глава Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган пояснил "Каравану", как все это произошло.

По словам Евгения Альбертовича, ранее Ташкент не мог обеспечивать республику собственной мукой и был крупнейшим покупателем казахстанской. Но потом изменил политику по отношению к Казахстану. Импортировать зерно? – Без проблем! А на импортную муку пошлины подняли. И буквально за несколько лет соседи вошли в тройку крупнейших экспортеров муки в мире. Пример Узбекистана показывает, как активная позиция правительства и четко поставленные цели позволили нарастить не только свои ресурсы, но и эксплуатировать чужие.

К слову, в 2022 году узбеки экспортировали почти миллион тонн муки и выиграли тендер ООН на ее поставку в Афганистан в рамках гуманитарной помощи. Вся мука была произведена из казахстанского зерна первого и высшего сорта.

Согласно официальным данным, все мельницы Казахстана могут переработать 10 миллионов тонн зерна. Но не перерабатывают, так как налоговая и тарифная политика в республике построены так, что экспортерам не важно, что продавать за рубеж – сырье или готовый продукт. Этим уже почти 10 лет пользуются наши соседи. И такая политика приносит им свои результаты.

А Казахстану?
Значит, кому-то выгодно депортировать казахстанских производителей в Узбекистан? Можно ли тогда расценивать действия работников минфина, как правонарушение, совершенное группой лиц по предварительному сговору? И не направлено ли оно на подрыв отечественного бизнеса? Или это на самом деле банальный непрофессионализм наших мытарей?

Возможно, прокуратура и другие специальные органы найдут ответы на эти вопросы?

Комментарий юриста Алексея Шмидта:

"Я могу только подозревать, что какие-то наши "большие люди" имеют в Узбекистане свой бизнес именно в этом секторе. Поэтому не исключаю, что все эти 10 или 15 лет они целенаправленно занимались этой стратегией".

Автор: Сергей Туник

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706516640


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