Зеленский. Ко дню рождения "провидныка", - Ростислав Ищенко

13:02 29.01.2024 Зеленский. Ко дню рождения "провидныка"



25.01.2024



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру



Зеленского в России привыкли называть фюрером, ассоциируя Украину с Третьим рейхом. Как известно, любая ассоциация не может быть абсолютно полной. В данном случае приходится все время добавлять, что и рейх – неполноценный, и фюрер – какой-то карикатурный, прям как будто с плаката Кукрыниксов



Между тем, каждый нацистский и фашистский режим имел для вождя свое наименование, германское фюрер – лишь одно из многих. Румыны своего Антонескуназывали кондукэтор, итальянцы именовали Муссолини дуче, а вот бандеровцы своих пейзанских "фюреров" именовали "провидныками" (ведущими – теми, кто ведет).



Это удобно. Вместо того, чтобы каждый раз уточнять, какой из многочисленных фюреров имелся в виду, скажешь каудильо, и, несмотря на то, что в каждой латиноамериканской стране этих каудильо было как собак нерезаных, все сразу поймут, что речь идет о Франсиско Франко (остальные каудильо широкой мировой общественности неизвестны и за пределами специальной литературы их называют просто диктаторами).



Так вот, у украинского "провидныка" сегодня день рождения. Если версия, связывающая сбитие украинским ПВО российского Ил-76 с украинскими военнопленными, которых доставляли к месту обмена, соответствует действительности (а вероятность этого высока), то "соратники" уже "поздравили" Владимира Александровича, по украинской традиции, подложив ему на 46-летие свинью.



Скорее всего это будет единственный заметный подарок. Понятно, что подчиненные, а возможно и семья, расщедрятся на какие-то сувениры, но никакого резонанса в информационном пространстве от этих мелочей не будет.



Не будет и широких жестов со стороны союзников. Вроде объявлений о разблокировании многомиллиардной помощи или сообщений о том, что киевскому режиму уже доставлены сотни танков и миллионы снарядов: осталось только развязать ленточку, снять упаковку и можно воевать в свое удовольствие.



В свой праздник бывший главный шутник Украины, известный даже в окрестностях, будет одинок и мрачен. Он теперь все время мрачен, веселья хватило только на первый президентский год, затем он стал задумчив, а последние года три с каждым днем все мрачнее и мрачнее – до президентства в 40 лет выглядел на тридцать, сейчас в 46 смотрится на все шестьдесят.



Между тем, если абстрагироваться от жертв и разрушений, то с геополитической точки зрения, с позиции глобальной стратегии, Зеленский оказал России редкую услугу. Его за это не наградят. Максимум, что может для него сделать Россия, если поймает раньше, чем до него доберется "благодарный" украинский народ – обеспечить ему пожизненный "пансион" в хорошо охраняемом помещении без окон. Там он сможет написать мемуары, которые вряд ли будут интересны широкому кругу читателей, зато безусловно заинтересуют спецслужбы. Главное, чтобы от потрясений последних дней режима украинский "провиднык" память не потерял.



Но вернемся к оказанной им России услуге. Дело в том, что при выстраивании своей стратегии в отношении постмайданной Украины Москва должна была выбирать если не из двух зол, то из двух вариантов, каждый из которых имел свои существенные издержки, но имел и преимущества.



Первый вариант предполагал, что Россия окончательно мирится с существованием независимого украинского государства и не претендует ни на что, кроме Крыма и автономии Донбасса. В идеале он обеспечивал утрату Западом военно-стратегического интереса к Украине (без крымского бастиона она становилась крайне уязвимой в качестве плацдарма для передового развертывания против России). Кроме того, автономный Донбасс, чья экономика обеспечивала до 30% от украинского ВВП и до 40% валютных поступлений, получал возможность более активного влияния на внешнеполитическую и внешнеэкономическую ориентацию Украины.



Все это в сумме должно было когда-то в неопределенном будущем окончательно вывести Украину из западной сферы влияния и перевести ее в сферу исключительных российских интересов.



Несомненным преимуществом этого варианта была возможность избежать втягивания в военные действия на Украине, прямой конфронтации с Западом и опасности перерастания последней в европейскую, а то и в мировую войну.



Недостаток заключался в предсказуемой непредсказуемости поведения украинских элит (в том числе и юго-восточных), их готовности в любой момент, презрев интересы собственного государства и даже долгосрочные интересы своих семей, резко развернуться на Запад, погнавшись за катящейся мимо них виртуальной копеечкой.



Главным же недостатком этого варианта, не слишком актуальным сегодня, но усиливающим свое действие со временем, было создание прецедента конструирования на русских землях и из русских людей, альтернативного, конкурентного России государства и нерусской (а в значительной мере и антирусской) нации. Согласие Москвы с таким развитием событий открывало ящик Пандоры – риск появления новых "украин" в будущем возрастал.



Конечно, проблему "Украины-антиРоссии" в будущем предполагалось как-то утрясти. Но никто точно не мог гарантировать, что утрясти получится. Будущее не детерменировано, а потому непредсказуемо.



Второй вариант развития событий позволял избежать этого главного недостатка, сделав ставку на оперативную ликвидацию Украины, не стесняясь в средствах. Это было его единственное, хоть и крупное достоинство: четкий сигнал всему миру, что пока Россия жива, никаких антиРоссий из России выделено не будет.



Однако и издержки такого варианта были велики. Неясен был объем и сроки военной операции, которая понадобилась бы для полной ликвидации украинской государственности. Неясна была и реакция большей части нейтральных стран, которым обычно не нравится, когда сверхдержава ликвидирует какую-нибудь очередную "папуасию". Каждый боится, что может стать следующим – повод у кого-нибудь всегда найдется.



Было абсолютно понятно, что при любом, даже самом лучшем, развитии событий российская экономика понесет существенные потери из-за неизбежного разрыва с Западом, а также из-за несомненной потери как минимум части украинских мощностей, работавших в симбиозе с российскими, в том числе стратегическими, предприятиями. Своевременный запуск программы импортозамещения решал очевидные крупные проблемы, но далеко не все и даже не половину – узкие места, требующие оперативной расшивки, вскрывались уже во время игры.



Главной же несомненной опасностью была неизвестность порога конфронтации, по достижении которого Запад готов остановиться, как неясно было, готов ли он остановиться вообще.



Российское руководство избрало в качестве стратегической базы первый вариант. Это абсолютно понятный выбор, так как он был более управляемым и сохранял большее пространство для маневра, в том числе и возможность перехода ко второму варианту.



Однако украинские президенты, от Кучмы до Порошенко, включая даже Ющенко, были, независимо от уровня своей русофобии, достаточно осторожны, чтобы не давать России повод перехода к активным действиям, сохраняя у Москвы стремление, пока это возможно, оставаться в пределах мирной политико-экономической игры.



Подчеркну, даже Порошенко, хоть и саботировал выполнение Минских соглашений, саботировал, одновременно, и американские требования обострить ситуацию и довести ее до прямого столкновения с Россией. Как только возникала угроза прямого столкновения, как это, например, было в январе-марте 2015 года, Порошенко сразу сдавал назад, объясняя американцам, что его, мол заставили отступить французы с немцами, не только не оказавшие Киеву достаточной дипломатический поддержки, но давившие на него ради сохранения мира с Россией.



Мне лично было понятно, что рано или поздно ситуацию с Украиной придется решать вооруженным путем, просто потому, что этого хотели США, а украинское руководство не смело им отказать. Можно было сколько угодно маневрировать (как это делал Порошенко), но рано или поздно возможности уходить от выполнения американского задания заканчивались.



США даже не стали ждать, когда Порошенко окончательно сломается – они просто не стали мешать Коломойскому*, решившему заменить во главе Украины конкурента-олигарха своей марионеткой, а потом спокойно забрали Зеленского в собственный карман. Увести у амбициозного провинциального олигарха провинциального же амбициозного клоуна, даже дряхлеющей сверхдержаве было не сложно.



Ясно было, однако, и то, что как по соображениям геостратегическим, так и по соображениям общей морали, российское руководство до конца будет пытаться найти мирное решение. В отличие от прямолинейных американцев на этом стремлении активно играли ушлые европейцы и даже сельские хитрованы из числа украинских президентов и олигархов. Они поддерживали с Россией колеблющиеся отношения – периодически ухудшая их до предела, но не переходя грань и быстро возвращаясь к конструктивному сотрудничеству (хоть и без дружбы), выторговывая себе под это возвращение какую-нибудь небольшую уступку.



Примерно к 2016 году Россия даже в мелочах практически перестала уступать, но ситуация просто зависла в режиме "ни войны, ни мира". Чтобы выбор был наконец сделан, нужен был какой-то толчок в ту или в иную сторону.



Вот этот-то толчок и обеспечил Зеленский. Именно его абсолютно безрассудная амбициозность, его уверенность в своем политическом гении, в своей способности переиграть Путина и вписать свое имя в историю становления украинского великодержавия, и сдвинули зависшую ситуацию с мертвой точки. После избрания Зеленского и контактов России с ним и с его окружением, стало окончательно ясно, что договориться с ними на приемлемых условиях не получится – они просто не понимали, в какую игру и с кем они играют. Зеленскому казалось, что он все еще на сцене – сыграет роль, смоет грим, получит гонорар и все будет по-прежнему.



Только когда после срыва Стамбульских договоренностей началась настоящая война, до сегодняшнего именинника начало доходить, что большие мальчики играют в какую-то свою игру, правила которой ему неизвестны. Но доходило слишком медленно, тем более, имея нарциссический характер, он сам себе не мог признаться в том, что полностью утратил контроль над ситуацией.



Таким образом, не по воле Зеленского, но благодаря ошибкам Зеленского, Россия лишилась выбора – сохранение украинского государства стало практически невозможным, поскольку как Запад, так и украинские элиты зашли слишком далеко, чтобы у них оставался шанс согласиться на приемлемые для России условия компромиссного мира.



Благодаря безумной амбициозности Зеленского российская политика на украинском направлении вынужденно приобрела стратегическую цельность. Ни украинские олигархи, пытающиеся демонстрировать договороспособность с территории Киева, ни украинские олигархи и политики, окопавшиеся в Москве, больше не имеют шансов на поддержку своих концепций "дружественной России Украины" Кремлем.



Как при Иване III московская власть поставила ликвидацию литовского правления на древнерусских землях, и добилась этого, хоть и понадобилось три столетия, так и сейчас ликвидация украинской государственности становится для России вопросом не принципа, но времени и технической реализации. Варианты, и скорость их осуществления, возможны разные, а результат – один.



Россия, чья политика отличается традиционным гуманизмом, хотела, чтобы все произошло без жертв и была даже готова мириться ради этого с политико-историческим абсурдом, выраженным оксюмороном "дружественная Украина". Зеленский решил по-другому.



По поступающим из Рамштайна сведениям, на последних переговорах с американцами украинская делегация заявила общие потери ВСУ примерно в 950 тысяч человек, из которых – более полумиллиона убитых. Это значит, что вместе убитых и искалеченных – не менее 700 тысяч. К концу боевых действий будет не менее миллиона.



За это граждане Украины должны быть благодарны Зеленскому, который буквально выхватил у Порошенко позицию последнего президента (могильщика) Украины. Так бы, при всей увертливости Петра Алексеевича, воевать пришлось ему (американцы бы додавили), а теперь, на фоне "кровавого клоуна" бывший "кровавый кондитер" выглядит не таким уж и кровавым, а о "кровавом пасторе" Турчинове, который дал старт гражданской войне Киева против Донбасса, уже и вовсе все забыли.



Есть, конечно, желающие свергнуть Зеленского и успеть хоть полчаса "поуправлять" страной, хоть золотой портсигар из "гетманской резиденции" упереть, но эти "калифы на час" (или на два часа), даже если у них выгорит задуманное, уже ничего нового не смогут внести в дело, сделанное Зеленским.



Геринг и Гиммлер тоже пытались перехватить у Гитлера власть в последние дни германского рейха, думали, это им чем-то поможет, но превзойти своего фюрера в качестве главного злодея человечества ни один из них не смог – времени оставалось слишком мало.



Так что раз уж Зеленский хотел славы любой ценой, славы Герострата он добился, помнить его будут независимо от того, является ли 2024 год последним годом жизни или всего лишь последним годом свободы празднующего сегодня день рождения "провидныка" Украины.



* Внесен Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма Источник - Ukraina.ru

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