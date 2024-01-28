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|В Бишкеке прошел съезд племени монгуш
13:09 29.01.2024
В Бишкеке прошла встреча рода муңгуш. Кто был на приеме?
Бишкек (АКИpress) – В бишкекском ресторане 28 января прошла встреча рода муңгуш. Каждый год аксакалы проводят собрание "Мунгуш уруусунун ынтымак тою". Об этом сообщил журналист Нургазы Мусаев у себя на страничке в соцсетях.
С приветственной речью выступил депутат Жогорку Кенеша, глава общества "Муңгуш" Искендер Матраимов (Кара-Суйский округ).
На приеме также были:
депутаты ЖК
Шайлообек Атазов (Сввердловский округ)
Айбек Осмонов (Ошский округ)
Алишер Козуев ("Ата-Журт Кыргызстан")
Жалолидин Нурбаев (Араванский округ)
постоянный представитель Кабмина и президента в ЖК Алмас Абытов
известные личности
Султан Раев (глава ТЮРКСОЙ)
Жылдызкан Жолдошева (экс-депутат ЖК)
Миталип Мамытов (нейрохирург)
Искендер Гайпкулов (член Центризбиркома)
Мамасадык Бакиров (экс-депутат ЖК)
Алиярбек Абжалиев (экс-депутат ЖК)
Акылбек Султанов (экс-глава Нацстсткома)
Эмилбек Каптагаев (экс-директор НИСИ)
Бекбосун Борубашов (советник президента КР).
Родоплеменная группа Мунгуш делится на 12 родов.