В Бишкеке прошел съезд племени монгуш

13:09 29.01.2024

В Бишкеке прошла встреча рода муңгуш. Кто был на приеме?



Бишкек (АКИpress) – В бишкекском ресторане 28 января прошла встреча рода муңгуш. Каждый год аксакалы проводят собрание "Мунгуш уруусунун ынтымак тою". Об этом сообщил журналист Нургазы Мусаев у себя на страничке в соцсетях.



С приветственной речью выступил депутат Жогорку Кенеша, глава общества "Муңгуш" Искендер Матраимов (Кара-Суйский округ).



На приеме также были:



депутаты ЖК

Шайлообек Атазов (Сввердловский округ)

Айбек Осмонов (Ошский округ)

Алишер Козуев ("Ата-Журт Кыргызстан")

Жалолидин Нурбаев (Араванский округ)



постоянный представитель Кабмина и президента в ЖК Алмас Абытов



известные личности

Султан Раев (глава ТЮРКСОЙ)

Жылдызкан Жолдошева (экс-депутат ЖК)

Миталип Мамытов (нейрохирург)

Искендер Гайпкулов (член Центризбиркома)

Мамасадык Бакиров (экс-депутат ЖК)

Алиярбек Абжалиев (экс-депутат ЖК)

Акылбек Султанов (экс-глава Нацстсткома)

Эмилбек Каптагаев (экс-директор НИСИ)

Бекбосун Борубашов (советник президента КР).



Родоплеменная группа Мунгуш делится на 12 родов.