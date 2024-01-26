 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.01.2024
14:50  Критическая масса: США забеспокоились из-за российского урана
14:38  Китайские археологи нашли в Синцзяне стоянки человека 50-тысячелетней давности
14:36  Fox News: армию США признали неспособной защищать национальные интересы
14:04  Чем занимаются британские эмиссары в Средней Азии
14:00  "Дети были худыми, с тонкими шейками" - как кыргызстанцы помогли блокадному Ленинграду
13:58  Лоб в лоб. Штурм Авдеевки продолжается
13:33  Эмомали Рахмон снова призвал запастись продуктами. Из-за изменения климата

13:29  Танцы у костра: Как таджикистанцы отмечают свой древний праздник Сада
13:21  Как президентские выборы в России повлияют на Казахстан?
13:13  "Республика Техас". Станет ли этот штат лидером новой конфедерации США, - Е.Мурзина
13:09  В Бишкеке прошел съезд племени монгуш
13:06  "Эта война совершенно необычная..", - Дм.Рогозин
13:02  Зеленский. Ко дню рождения "провидныка", - Ростислав Ищенко
12:59  Три козыря России в войне на Ближнем Востоке, - Хода аль-Хусейни
11:24  Зачем казахстанские чиновники заставляют отечественных производителей еды переносить производство в Узбекистан
11:19  Сердитые французы берут в осаду Париж
11:04  Матлубахон Сатториен - новая министресса культуры Таджикистана
10:50  На казахоязычном ресурсе подняли вопрос о притязаниях на Оренбург и Астрахань, - "Взгляд"
08:44  Хуситы поразили ракетой военный транспорт ВМС США "Lewis B. Puller"
06:39  Молдавия останется без денег из России, - С.Гамова
00:34  Звезда пленительного Техаса: раскол в США усугубляется, - Геннадий Симаков
00:30  США отказываются от своей прежней стратегии в отношении Ирана, - Игорь Субботин
00:25  Китай не хочет, чтобы его ссорили с Ираном, - Владимир Скосырев
00:19  Апокалипсис сегодня: фрики захватили мир, - Платон Беседин
00:10  Запад готовит Молдавию к захвату Приднестровья, - Г.Мирзаян
00:07  Вандализм, погромы и враги-соседи. Проект "Великой Индии" набирает обороты, - Л.Савин
Воскресенье, 28.01.2024
23:47  Сборная Таджикистана сенсационно вышла в четвертьфинал Кубка Азии
23:15  Что написано на флаге Хезболла, - П.Густерин
20:55  Неизвестный дрон поразил американских вояк в Иордании: 3 "груз 200" и 25 - "груз 300"
20:28  Как экономический кризис в ФРГ перерастает в политический, - Олег Никифоров
18:46  Смертельный клубок в Латинской Америке. Преступность как дитя неолиберализма, - С.Кожемякин
18:45  Трамп предрек крах США из-за кризиса на границе
18:42  Премьер Монголии сообщил о затягивании переговоров по "Силе Сибири - 2"
16:56  Британские СМИ обвиняют российский дрон в попытке сорвать коронацию Карла III
16:07  Россиянин Д.Медведев обидно продул финал теннисного Australian Open
16:03  РосВВС наконец начали бомбить Кременчугский НПЗ, с которого заправляется бандер-армия и кормится "Татнефть"
15:59  Мингнидкульт. Поливающий грязью Россию кинорежиссер Локшин получил огромные деньги из рос-бюджета
15:18  Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко
11:32  В Таджикистане не работают 550 промышленных предприятий
10:41  Рахмон сменил главу АКН и руководителей районов ГБАО
10:39  Ракетный скандал взорвал НОАК и китайское общество. Когда коррупция становится формой измены, - Владимир Овчинский
10:37  У последней черты. Почему до сих пор не началась ядерная война, - Николай Сорокин
10:30  Мятеж в Техасе. Республиканцы готовы защитить сограждан от террориста Байдена, - СП
01:40  Борьба за ресурсы на Ближнем Востоке: сирийские фосфаты – под прицелом США и Турции
00:56  Кто и почему разжигает антикитайские настроения в Грузии? - Шорена Папашвили
00:50  Разъединенные Штаты Америки. Линии раскола по миграционному вопросу
00:43  В России появится цифровой профиль мигранта
00:28  На границе дозволенного: что на самом деле происходит в Техасе
00:25  Прорыв-2024: китайские дроны осваивают древнее боевое искусство
00:23  Албанец, бывший боевик и дезертир возглавил правительство Северной Македонии
00:19  Скандал с Канделаки задал неудобный вопрос Казахстану, - МК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Как президентские выборы в России повлияют на Казахстан?
13:21 29.01.2024

26.01.2024 В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан прошел круглый стол круглый стол на тему: "Как президентские выборы в России повлияют на Казахстан".

В период с 15 по 17 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. Это будут восьмые по счету выборы главы российского государства. На них зарегистрированы 11 кандидатов, в том числе и действующий президент Владимир Путин. Нового лидера изберут на шесть лет - до 2030 года.



Как результаты выборов в России скажутся на Казахстане? Как Россия будет строить отношения с союзниками после президентских выборов и какие проблемы будет решать в первую очередь? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.

Спикеры:
- Тажибаев Алибек Тимитаевич, директор центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг";
- Калашникова Наталья Павловна, заведующая кафедрой АНК ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, доктор политических наук;
- Буканова Жанар Каликановна, руководитель центра электорального обучения академии государственного управления при президенте РК.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706523660


Новости Казахстана
- Спикер Сената: Наша задача вывести взаимодействие с маслихатами на новый уровень
- Мажилис рассмотрит законопроект, усиливающий контроль за выводом капитала из страны
- 180 новых проектов обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге планируется запустить в РК в 2024 году
- Спикер Сената встретился с Заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Об алматинской застройке и этике
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов
- Состоялись заседания рабочих секций Национального курултая
- Переход казахстанского автопрома на новый уровень: Алихан Смаилов посетил машиностроительные предприятия Костанайской области
- Перспективы запуска ряда новых проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с иностранными инвесторами
- Укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили Роман Скляр и Хао Минцзинь
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  