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|Как президентские выборы в России повлияют на Казахстан?
13:21 29.01.2024
26.01.2024 В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан прошел круглый стол круглый стол на тему: "Как президентские выборы в России повлияют на Казахстан".
В период с 15 по 17 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. Это будут восьмые по счету выборы главы российского государства. На них зарегистрированы 11 кандидатов, в том числе и действующий президент Владимир Путин. Нового лидера изберут на шесть лет - до 2030 года.
Как результаты выборов в России скажутся на Казахстане? Как Россия будет строить отношения с союзниками после президентских выборов и какие проблемы будет решать в первую очередь? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.
Спикеры:
- Тажибаев Алибек Тимитаевич, директор центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг";
- Калашникова Наталья Павловна, заведующая кафедрой АНК ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, доктор политических наук;
- Буканова Жанар Каликановна, руководитель центра электорального обучения академии государственного управления при президенте РК.