|Танцы у костра: Как таджикистанцы отмечают свой древний праздник Сада
13:29 29.01.2024
28 января в столичном парке Фирдавси с утра зажгли костры и начались праздничные гуляния
В Таджикистане в эти дни проходит празднование праздника Сада, знаменующего скорое приближение Навруза. Сада – это празднование уходящей зимы и вестник приближения весны. Сада – это символ победы света над тьмой, считали древние таджики.
"Более шести тысяч лет назад наши предки, древние арийцы, искусно занимались ремеслами, производством необходимых предметов быта, сельским хозяйством, в том числе и садоводством. Для каждого времени года у древних арийцев были особые праздники, церемонии и обычаи, все они имели тесную связь с природой, земледелием, их праздновали всем миром, стар и млад", - отметил в поздравительном послании по случаю праздника Сада президент Эмомали Рахмон.
Он подчеркнул, что праздник Сада - это одна из древнейших традиций таджикского народа наряду с Наврузом, Тиргоном и Мехргоном.
Сегодня праздник отмечают в Душанбе – в столичном парке Фирдавси, где с утра разжигают костры, танцуют и поют, а еще там проходит выставка народных ремесел и продукции сельского хозяйства. Мы туда тоже сходили.
В 2017 году в закон "О праздничных днях" были внесены поправки, согласно которым в стране ежегодно в конце января отмечается праздник Сада. В независимом Таджикистане впервые его отметили в январе 2018 года.
Праздник отмечают за 50 дней до Навруза.
После этой даты дехкане начинают готовиться к весенним работам и строят планы на будущее по созданию новых садов, виноградников и пашен. Традиционными являются в эти дни очистительные работы и мероприятия по благоустройству.