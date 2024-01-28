Танцы у костра: Как таджикистанцы отмечают свой древний праздник Сада

13:29 29.01.2024

28 января в столичном парке Фирдавси с утра зажгли костры и начались праздничные гуляния



В Таджикистане в эти дни проходит празднование праздника Сада, знаменующего скорое приближение Навруза. Сада – это празднование уходящей зимы и вестник приближения весны. Сада – это символ победы света над тьмой, считали древние таджики.



