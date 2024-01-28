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Эмомали Рахмон снова призвал запастись продуктами. Из-за изменения климата
13:33 29.01.2024

Нигина Аслонова, Asia-Plus

Президент вновь призывает таджикистанцев к созданию запасов продовольствия на двухлетний срок.

"В последние годы я всегда подчеркиваю, что каждая семья в стране должна иметь запас необходимых продуктов питания на срок до двух лет", - сказал Эмомали Рахмон своей поздравительной речи в честь праздника "Сада", ежегодно отмечаемого в стране в конце января, сообщает пресс-служба президента РТ.

Глава государства подчеркнул, что изменение климата и ухудшение социально-экономической обстановки в мире делают этот вопрос особенно актуальным.

Президент отметил, что с каждым днем ситуация в мире становится все более сложной из-за климатических изменений, увеличения населения и роста потребности в продуктах питания.

В этом контексте, создание запасов продовольствия на два года, по его мнению становится важной мерой для обеспечения продовольственной безопасности страны.

"Эмомали Рахмон подчеркнул, что данное решение основано на глубоком анализе непредсказуемой ситуации в современном мире, включая распад старых цепочек поставок и постоянный рост цен на продукты", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Президент отметил, что "все должны больше работать, эффективно и разумно использовать землю и воду, производить как можно больше продукции, способствуя реализации национальной стратегической цели – защите продовольственной безопасности страны".

На праздновании Сада в столичном парке Фирдавси, 28 января 2024 года

Праздник Сада был включен в Реестр нематериального наследия человечества по предложению Таджикистана 6 декабря 2023 года на 18-й сессии Комитета ЮНЕСКО, состоявшейся в городе Касане Республики Ботсвана.

В РТ его отмечают уже в седьмой раз.

Источник - Азия-Плюс
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