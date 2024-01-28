Лоб в лоб. Штурм Авдеевки продолжается

13:58 29.01.2024

Взятие Авдеевки - пошел обратный отсчет: Наши зашли в укрепрайон "ПВО". На очереди "Цитадель"

В городе идут тяжелейшие встречные бои - оборона ВСУ трещит под ударами ВС РФ



Александр Ситников



Украинские источники сообщили зрадную новость: "Российская армия взяла под полный контроль южные дачи Первомайского (под Авдеевкой), достигнув перекрестка улиц Ворошилова и Першотравневой". Более того, самостийный картодел Liveuamap обозначил штурмовые действия нашей армии западнее - точнее, в районе СТО, причем всю территорию до храма Казанской иконы Божией Матери и памятника-танка закрасил в серый цвет.



Важно это потому, что освобождение Первомайского позволит нашим бойцам взять под полный контроль укрепрайон "Хребет" и после чего захватить Северное, тем самым продвинуться к Ласточкино и Орловке.



Между тем, по словам гауляйтера Барабаша, "сколько будет держаться Орловка - столько будет обороняться Авдеевка. Через это село идет основная трасса 0542, по которой завозится БК и вывозятся раненые. И эта трасса пока под нашим контролем. И вот пока она остается под нашим контролем, Авдеевку дальше можно, хотел сказать, „спокойно оборонять". Насколько это слово вообще можно употреблять применительно к фронту".



Из его бла-бла-бла таже можно понять, что сейчас битва за Авдеевку трансформировалась из сражения за город в операцию по нанесению ВС РФ как можно больших потерь.



Известный в неньке обозреватель Петренко признал, что [армия России] заняла часть посадки к юго-востоку от комплекса "Царская охота", дескать, "добавлена красная зона на участке шириной до 500 м на глубину до 280 метров".



Еще один говорун, майор 110-й ОМБр с русской фамилией Волков, но с соросятскими мозгами, в эфире Зе-телемарафона "Единые новости" (28 января) горько воскликнул: "Ситуация довольно критическая".



Дело в том, что "постоянно ведутся артобстрелы со стороны русской армии. За последние несколько дней происходит большое скопление (опять-таки российских) разведывательных дронов. [ВС РФ] пытаются изучить локации украинских бойцов, их заграждения. Есть такие мысли, что противник готовится к еще более массированному штурму".



Ему поддакивает майор ВСУ Цехоцкий: "Они (русские) в район Донецка перебросили танки, перебрасывают свежие войска. Видимо, есть какая-то задумка". Короче, согласно откровению этого офицера укровермахта, "каждый день передовые отряды ВС РФ ведут разведку боем. Ищут слабое место, как это было с "трубой" под "Царской охотой".



Командующий группировкой "Таврия" Тарнавский (отвечает и за Авдеевское направление) тоже дуже жаловался на значительное увеличение боестолкновений. Он, в частности, сказал: "Вторые сутки их больше пятидесяти, только за неделю авиация [ВКС РФ] сбросила порядка сотни крылатых авиабомб".



Самостийная армия, однако, пытается контратаковать, чтобы восстановить ЛБС, которая была 10 дней назад. Причем бросает в "мясорубку" все новые пiдроздiли взамен уничтоженных. Темп штурмов ВСУ на этом участке сейчас немного снизился, но противник никак не может угомониться, разбиваясь о "бетонную стену" русских солдат.



Как пишет "Неофициальный Безсонов", "наши бойцы отбили очередную контратаку ВСУшников на „Царской охоте", под Авдеевкой. Наши штурмовые группы продвигаются, но враг пытается контратаковать утерянные позиции. Ситуация динамичная".



В Сети появились кадры с геолокацией, которые показывают, что российские войска продвинулись дальше на юг от Веселого (к северо-востоку от Авдеевки). Кроме того, эксперты западных мозговых центров, включая ISW, информируют, что солдаты ВС РФ продолжают концентрировать наступательные операции на южной окраине Авдеевки и в самом южном жилом районе населенного пункта.



Налицо несогласованность между пропагандистами Зе-команды и американскими СМИ. Если первые зуб дают, что русских в городе нет, то вторые, напротив, утверждают, что ВС РФ уже контролируют 11% территории Авдеевки, и этот процент увеличивается каждый день.



Жовто-блакитный обозреватель и руководитель паблика "Інформаційний опір" (заблокирован в РФ) Машовец зрадно заявил, что успехи армии России в районе ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки и вдоль улицы Соборной на юге Авдеевки могут привести к тактическому окружению украинских сил.



По его словам, основная опасность прямо сейчас грозит укрепрайону "ПВО Зенит", зажатому в "мешке" между ж/д дорогой, идущей вдоль улицы Чернышевского, и русскими позициями в Опытном. Согласно самой "свежей информации", которая у него есть, "кацап атакует одновременно с востока - со стороны Авдеевской промки через „Виноградники" и с юга - через участок Донецкой кольцевой автодороги (ДКАД) со стороны Спартака и Агро-Нефти".



"Очевидно, целью (этих атак) является заход в тыл украинским подразделениям, которые продолжают обороняться на позиции "ПВО Зенит". Эта позиция ну-у-у очень мешает [армии России], потому что препятствует ее наступлению по направлению Опытное - "9-й квартал", - еще накануне умничал Машовец.



Кстати, эксперт IO предупредил майданутую публику, что падение "9-го квартала" сделает бессмысленным сопротивление ВСУ в Авдеевке. На этом фоне как гром среди ясного неба появилось сообщение росвоенкора Марата Хайруллина.



В своей сводке по состоянию на 27 января он рассказал: "Подразделениям моей родной Славянки (1-я Славянская бригада ДНР) удалось зайти и закрепиться на территории позиции Воинская Часть между поселком Спартак и Авдеевкой (у Машовца - это укреп „ПВО Зенит"). Воинская часть - это одна из самых сложных позиций врага на всем Авдеевском фронте. Мало того, что она представляет собой огромный бункер ПВО (подтвержденные данные до 40 метров глубиной, но, возможно, и больше). Так ее еще и прикрывают прямым огнем из господствующего над местностью микрорайона Химик (позиция Цитадель) (состоит из 9-го квартала, квартала Строителей и высоток, примыкающих к стадиону „Химик"). И несмотря на все это нам удалось зайти туда и закрепиться".