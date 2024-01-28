 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чем занимаются британские эмиссары в Средней Азии
14:04 29.01.2024

Риши Сунака после Киева озарило белое солнце пустыни

Владимир Сергеев
Олег Фаличев

Великобритания намерена затянуть конфликт на Украине до конца 2025 года, утверждает британская Times. То есть можно констатировать, что на Западе уже не стоит вопрос победить Россию на поле боя. Но тогда зачем нужна затяжка, если в Украину никто уже не верит.

Мобилизация, которая предусматривает набор в ряды ВСУ около 500 тыс. солдат, только продлит агонию режима Зеленского. Чтобы вселить надежду в общество, которое должно воевать до последнего украинца, Великобритания заключила с незалежной соглашение о гарантиях безопасности, которые в реальности ничего не значат.

Конечно, Лондон продолжит помогать Киеву и деньгами, и поставками оружия, что он делает и сейчас, однако посылать свой воинский контингент не будет. Но очевидно, что, поддерживая украинский кейс, надеется за это время создать для России второй фронт. Что за этим стоит?

Напомним, что образование на постсоветском пространстве этого фронта в виде некоего союза государств, которые бы противостояли России, Запад начал с момента распада СССР и уже в конце 1990-х стал создавать региональное объединение в виде ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия).

Сформировав данную структуру, США и Великобритания стали организовывать "цветные" революции, чтобы привести к власти русофобские режимы. В частности, в 2004-м "оранжевая" революция и в 2014-м майдан на Украине. Попытка дестабилизировать обстановку в Узбекистане (2005) - так называемые андижанские события. Революция "роз" в 2009 году в Грузии. В 2011-м - массовые протесты в Молдавии. В 2021-м и 2022-м - попытки свергнуть конституционные власти в Белоруссии и Казахстане. Наконец, череда "цветных" революций в Киргизии, которые, впрочем, не привели к появлению антироссийского режима.

Однако, Запад понимает, что, если он сейчас не использует сложившуюся ситуацию и Россия одержит победу в СВО, то вряд ли в ближайшей перспективе у него появится новая возможность нас уничтожить.

Поэтому активность американских и английских спецслужб в сопредельных с Россией странах будет только возрастать. Одно из приоритетных направлений - центральноазиатский регион, в котором Лондон стремится работать через Турцию.

В частности, через Организацию тюркских государств британцы продвигают стратегические торговые проекты, которые направлены на вытеснение России с рынка СНГ и разрушение Евразийского экономического союза. Особое место занимает расширение транспортных цепочек так называемого Срединного коридора, проходящего из Китая в страны Европы.

Казахстане высказал намерение стать региональным хабом, а укрепление Турции в регионе через экономические инфраструктурные проекты грозит вытеснением России с рынка и экономической изоляцией. Для самих же стран-участниц подобное партнерство не принесет прибыли: ключевые объекты будут выкуплены иностранными инвесторами. В их владение уже перешли крупнейшие порты на Каспийском море и воздушные гавани Казахстана.

Кроме того, вместе с увеличением товаропотока по коридору, наверняка, кратно возрастут объемы поставок в Европу нелегальных товаров, наркотиков. А это неминуемо вызовет в регионе усиление преступных группировок, сращивание ОПГ с государством и правоохранительными органами, активизацию "спящих ячеек".

Повторим: экономическое выдавливание России из региона - одно из необходимых условий по созданию здесь режимов, во главе которых будут стоять азиатские марионеточные саакашвили и зеленские. Для достижения этих целей Великобритании необходимо создать в Центральной Азии управляемый хаос, при котором регион превратится в плацдарм для боевых действий против России.

Узбекистан уже неоднократно посещали представители английских частных военных компаний, в задачи которых входит обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры, принадлежащих западным инвесторам.

А с приездом нового посла Великобритании в Узбекистан Тимати Смарта, бывшего сотрудника спецслужб, можно ожидать активизации деятельности разведки Соединенного королевства в этой стране и Центральной Азии. По некоторым данным, он уже провел ряд закрытых встреч с ближайшим окружением Мирзиеева.

Понимая, что регион может подвергнуться хаотизации, Китай вынужден готовить ЧВК для охраны своих посольств и компаний.

Нельзя не отметить и такой фактор. Оружие, которое сейчас Украина продает в Афганистан, может по отработанным контрабандным каналам поступить в страны ЦАР для организации антиконституционных выступлений. В Афганистане на протяжении многих лет уже действуют так называемые джамааты шурави, состоящие из выходцев с постсоветского пространства. Они могут стать ядром протестного движения.

При дестабилизации обстановки в ЦАР, приходе к власти прозападных режимов это будет для России новым вызовом. Надо учитывать нахождение 10 млн мигрантов в нашей стране, с которыми уже давно ведут работу как эмиссары террористических структур, так и отдельные правозащитные организации.

Основные идеологемы, которые они транслируют: отказ от интеграции в российское общество, игнорирование наших традиций, культуры, законов, следование экстремистской идеологии, стимулирование коррупционных связей, проникновение в государственные и правоохранительные органы.

В связи с этим в России давно пора создать орган, который бы серьезно занимался миграцией и, в первую очередь, проанализировал, чем занимаются 10 млн мигрантов. В каких отраслях они работают, сколько занято в "серой" экономике и сколько нам нужно в действительности приглашать иностранных специалистов.

Раньше в стране функционировало Министерство национальной политики (с 22 сентября 1998-го по 25 мая 1999-го), которое было упразднено. Сегодня иные времена, новые требования, которые, безусловно, должны быть учтены при воссоздании подобного органа управления, если такое решение будет принято. При этом национальные приоритеты России были, есть и должны оставаться на первом месте.

Источник - СвободнаяПресса
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