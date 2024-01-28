Fox News: армию США признали неспособной защищать национальные интересы

14:36 29.01.2024 Fox News

США



Исследование: вооруженные силы США "слабы" и находятся на грани неспособности защитить национальные интересы Америки

Fox News: армию США признали неспособной защищать национальные интересы



Вооруженные силы США настолько слабы, что не потянут и одного более или менее крупного конфликта, сообщает Fox News. Такой вердикт вынес фонд "Наследие" в своем ежегодном докладе. Согласно этому документу, дела у американской армии хуже некуда.



Второй год подряд исследование ведущего американского "мозгового центра" оценивает вооруженные силы США как "слабые" и предупреждает, что бездействие может сделать их неспособными защищать жизненно важные американские интересы.



"Вооруженные силы США в их нынешнем состоянии могут оказаться неспособны обеспечить потребности одного крупного регионального конфликта, если продолжат поддерживать свое военное присутствие за рубежом и разворачивать там боевые действия", - говорится в десятом ежегодном докладе "Индекса военной мощи Соединенных Штатов", который был опубликован 24 января фондом Heritage Foundation.



В докладе рисуется мрачная картина состояния вооруженных сил США: их нынешнее состояние оценивается как "слабое" второй год подряд, что ставит под сомнение способность Америки выполнять свои обязательства в области безопасности и защищать жизненно важные национальные интересы по всему миру.



В 664-страничном докладе рассматривается широкий круг вопросов и делается вывод о том, что почти ни один вид войск США не готов к серьезному конфликту. Эти проблемы наиболее остры в ВВС, которые в 2023 году Heritage Foundation оценил как "очень слабые".



В докладе каждый вид вооруженных сил оценивается по его общей боевой мощи, боевым возможностям и боеготовности, при этом все эти оценки сводятся в общую оценку, которая ранжируется от "очень слабой", "слабой" и "недостаточной" до "сильной" и "очень сильной". Военно-воздушные силы оценены как "недостаточные" по боевой мощи и боевым возможностям, но при этом имеют оценку "слабые" по боеготовности. В целом в отчете говорится, что общая мощь американских ВВС в настоящее время оценивается как "очень слабая", то есть самая низкая из возможных.



Но проблемы касаются не только ВВС: ВМФ также имеют рейтинг "очень слабых" по боевой мощи, "недостаточных" по боевым возможностям и "слабых" по боеготовности. Согласно докладу, в совокупности это дает общий рейтинг ВМФ США как "слабый".



"В течение 10 лет этот индекс Heritage Foundation отслеживал медленный упадок ВМС США, в то время как ВМС Китая модернизировались и росли быстрыми темпами, - сказал Fox News Роберт Гринуэй (Robert Greenway), директор Центра национальной безопасности Эллисона при Heritage Foundation. - У нашего военно-морского флота слишком мало верфей, чтобы поддерживать свой флот, слишком мало кораблей, чтобы противостоять угрозам, и неправильное руководство, которое спровоцировало кризис набора личного состава с тенденцией к снижению".



В докладе говорится, что ситуация в сухопутных войсках не намного лучше: они имеют "слабую" боеспособность и "недостаточную" боеготовность, что в результате дает им общий рейтинг как "недостаточный".



Хотя этот рейтинг может показаться лучше, чем у ВВС и ВМФ, но на горизонте у сухопутных войск маячат большие проблемы, в том числе сокращение численности личного состава, которую Гринуэй назвал "неустойчивой" в долгосрочной перспективе.



"Всего за два года численность наших сухопутных войск сократилась с 485 тысяч до 452 тысяч человек, - сказал Гринуэй. - Это напрямую влияет как на боеготовность, так и на эффективность, поскольку этот вид вооруженных сил не может полностью укомплектовать свои формирования. Нехватка личного состава привела к тому, что сухопутные войска официально сократили свою "конечную численность" на 12 тысяч человек в 2023 финансовом году. И это не способствует стабильности".



Новейший вид вооруженных сил США - космические силы - имеет тот же общий рейтинг, что и сухопутные войска. Его оценки по боеготовности, боеспособности и общей мощи обозначены как "недостаточные". Единственную положительную общую оценку в докладе получил корпус морской пехоты: он был оценен как слабый по боеспособности, но сильный по боевым возможностям и боеготовности, что дало ему общей рейтинг "сильного".



По словам аналитика Heritage Foundation по оборонному бюджету Уилсона Бивера, большая часть проблемы может быть связана с инвестициями в вооруженные силы. По его словам, расходы США на оборону продолжают снижаться на протяжении "десятилетий".



"В процентном отношении к ВВП расходы на оборону снижались на протяжении десятилетий, - сказал Бивер в беседе с Fox News. - Ситуация усугубляется кризисом военного набора, который преследовал армию в последние годы".



"Нынешний кризис набора личного состава привел к нехватке 41 тысяч человек в 2023 году и является самым тяжелым в истории нашей страны, - сказал Бивер. - Если оставить это без внимания, то ситуация поставит под угрозу способность вооруженных сил, построенных на добровольном принципе, защитить нас. Вместо того, чтобы подчеркивать необходимость наличия у новобранцев соответствующих данных и способностей, необходимых для военной службы, президент Байден и назначенные им высшие руководители предпочитают сосредоточиться на теме расы и пола для кандидатов, пытаясь использовать армию для продвижения своей идеологии".



Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил Fox News, что Соединенные Штаты "имеют самую мощную армию в мире" и что "президент Байден и его администрация привержены обеспечению того, чтобы американские вооруженные силы оставались способными одолеть любого противника".



"Президент Байден и его администрация поддерживают наших солдат, моряков, летчиков, национальных гвардейцев, морских пехотинцев и территориальные войска множеством способов: повышая военным зарплаты второй год подряд, создавая новые экономические возможности для семей военнослужащих, расширяя и модернизируя оборонно-промышленную базу США и стремясь к обеспечению того, чтобы вооруженные силы США имели возможности, необходимые для ведения войн и победы в них, - заявил представитель СНБ. - Самая сильная, самая профессиональная и самая боеспособная боевая сила в мире нуждается в поддержке со стороны всего правительства США. Мы снова призываем Конгресс быстро отреагировать на запрос президента о дополнительном финансировании военных расходов, которое будет способствовать нашей национальной безопасности и напрямую поддерживать и укреплять нашу армию".



Что касается набора людей в армию, то упомянутый представитель добавил, что министерство обороны "предпринимает ряд шагов, чтобы встречаться с американцами на местах и говорить с ними о ценности военной службы. Представители Пентагона лучше других способны рассказать о своих текущих усилиях по укреплению наших вооруженных сил".



Однако, по словам старшего научного сотрудника Heritage Foundation Дакоты Вуд (Dakota Wood), которая рассказала Fox News, что тенденция к ослаблению вооруженных сил США продолжается уже много лет, эта проблема касается не только администрации.



"Наши люди замечательные, но они плохо обеспечены старым вооружением и его слишком мало. У них опасно низкий уровень боевой подготовки… А ведь все это очень важно для защиты нашей страны, и это та самая причина, по которой мы призываем их служить, - сказала Вуд. - И это не недавнее явление, но результат многих лет неадекватной оборонной политики, плохо реализуемых программ и проблем с финансированием на протяжении многих лет и ряда администраций. Если наше правительство действительно серьезно относится к безопасности нашей страны и обеспечению в ней такой военной службы, которой больше ни у кого нет, то оно должно объединить все наши усилия для достаточного финансирования обороны и обеспечения разумного расходования наших налоговых долларов. А при развертывании наших вооруженных сил за рубежом администрация должна ставить перед ними выполнимые задачи, которые строго соответствуют национальным интересам Америки".



В докладе отмечается, что эти проблемы распространились и на ядерную военную мощь США, которая получила общий рейтинг "недостаточной" из-за низких оценок в нескольких категориях.



"Наш ядерный арсенал гниет на местах, а мы не предпринимаем срочных мер по его замене или модернизации", - сказал Fox News Роберт Питерс (Robert Peters), научный сотрудник по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне в Центре национальной безопасности Эллисона Heritage Foundation.



Слабый рейтинг вооруженных сил США появился в возможно худший момент за последнее время, когда Соединенные Штаты столкнулись с многочисленными кризисами по всему миру, включая продолжающийся украинский конфликт, борьбу с глобальным терроризмом и все более враждебные проявления со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая.



Согласно докладу Китай, Россия, Иран, Северная Корея и негосударственные субъекты, такие как международные террористические группы, представляют собой серьезную угрозу жизненно важным интересам США. В докладе Китай и Иран оцениваются как агрессивные угрозы, а Россия занимает высший рейтинг враждебности. Между тем и Россия, и Китай оцениваются как обладающие "гигантскими" возможностями.



Эта угроза особенно актуальна, когда речь идет о ядерной мощи Китая, сказал Питерс, сообщив Fox News, что страна является "самой быстрорастущей ядерной державой на планете".



"Сейчас мы находимся на 14-м году реализации программы ядерной модернизации США. За это время мы не создали нового ядерного оружия, - сказал Питерс. - По данным Счетной палаты правительства, мы не сможем массово производить оружейный плутоний уже в 2030 году. Новейшему ядерному оружию в арсенале США уже 30 лет, некоторые боевые устройства работают на электронных лампах и дискетах".



Это мнение поддержал Джефф Смит (Jeff M. Smith), директор Центра азиатских исследований Фонда наследия, который сказал Fox News, что Китай представляет собой главную угрозу американским интересам.



"Китай является для Соединенных Штатов наиболее всеобъемлющей и сложной проблемой национальной безопасности… Пекин бросает вызов Вашингтону и его союзникам на море, в воздухе и в киберпространстве", - сказал Смит.



Между тем новый доклад Heritage Foundationпоказывает, что США, возможно, не готовы ответить на этот вызов.



"К сожалению, это исследование ясно показывает, что наши вооруженные силы совершенно не готовы противостоять растущей угрозе со стороны Китая и выиграть новую холодную войну. Необходимы серьезные изменения, и они нужны уже сейчас", - сказал Смит.



В ответ на просьбу Fox News о комментарии представитель Пентагона заявил, что "вооруженные силы США являются самой мощной боевой силой, которую когда-либо знал мир".



"Мы не изучали этот доклад Heritage Foundation и не имеем к нему никаких комментариев, - сказал этот представитель. - Каждый день по всему миру мужчины и женщины наших вооруженных сил защищают жизненно важные национальные интересы США, поддерживая дипломатию, противодействуя агрессии, сдерживая конфликты, демонстрируя силу и защищая американский народ".



При этом представитель администрации выступил с упреками в адрес Heritage Foundation, утверждая, что организация, по крайней мере частично, несет ответственность за задержку продвижения офицеров по службе на фоне многочисленных разворачивающихся кризисов.



Автор статьи: Майкл Ли (Michael Lee) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706528160





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