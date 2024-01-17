Китайские археологи нашли в Синцзяне стоянки человека 50-тысячелетней давности

14:38 29.01.2024

Археологи нашли в Сицзане стоянки 50-тысячелетней давности



Лхаса, 24 января /Синьхуа/ -- Древние люди заселили современный округ Нгари Сицзанского автономного района по крайней мере 50 тыс. лет назад. К такому выводу пришли археологи после длившихся около шесть лет полевых раскопок.



В июле 2018 года на горе к югу от уезда Гегьэ округа Нгари, на левом берегу реки Шицюаньхэ, были обнаружены остатки древних поселений Мелонг Тагпхуг эпохи палеолита. По словам ученых, Мелонг Тагпхуг, которые находятся на 4700 над уровнем моря, представляют собой самое высокогорное из известных науке мест проживания древних людей.



С санкции Госуправления по делам культурного наследия КНР исследователи районного Института по охране культурного наследия и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Академии наук /ИППП АН/ Китая в том же году начали официальные совместные раскопки.



Как заявил старший научный сотрудник ИППП АН Китая Чжан Сяолин, археологический памятник Мелонг Тагпхуг состоит из трех отдельных пещер. Площадь самой большой из них /пещера-1/ превышает 1 000 кв м. К данному моменту в пещере-1 и пещере-2 нашли более десяти тыс. реликвий каменного и бронзового веков, которые включают каменные, костяные, керамические и бронзовые орудия, а также остатки растений. Кроме того, на стенах пещеры-1 были обнаружены наскальные надписи в виде изображений человека и солнца с вертикальными полосами, сделанные охрой.



Судя по всему, древние люди населяли эту местность на протяжении многих веков.



По предварительным результатам исследований, проведенных при применении фотолюминесцентной спектроскопии и радиоуглеродного метода датирования, первые следы человеческой деятельности были оставлены в пещере-1 53 тыс. или даже 80 тыс. лет назад, а самые последние следы возрастом 1 000 лет зафиксированы в пещере-3.



Как полагают ученые, находки имеют важное значение для ответа на целый ряд вопросов, например, как древние люди смогли приспособиться к экстремальным условиям высокогорья, каковы были их схемы миграции и формы социальной организации.