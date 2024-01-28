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Критическая масса: США забеспокоились из-за российского урана
14:50 29.01.2024

Атомная энергетика страны зависит от импорта из РФ

Оксана Белкина

Наложенные на Россию санкции не мешают Западу получать от Москвы то, что ему нужно. По оценкам Financial Times, США платят России по миллиарду долларов в год за урановый экспорт. Собственные шахты и заводы давно пришли в упадок, долгие годы в стране полагались на российский импорт. Теперь эту зависимость в Белом доме сочли угрозой национальной безопасности. Но поднять с нуля разрушенное за два десятка лет собственное производство не так просто. Подробнее - в материале "Известий".

Миллиард в год

США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля. Однако не все поставки энергоносителей попали под санкции. Напротив, Запад позаботился о том, чтобы не прерывать потоки критически важного сырья. Так, Россия продолжает поставлять "недругам" ядерное топливо, и эту зависимость никак не удается преодолеть, констатирует Financial Times.

Как отмечает издание, ссылаясь на аналитиков, поставки ядерного топлива, а также оказание услуг по обогащению и конверсии урана приносят России не менее $1 млрд в год.

По данным Euratom Supply Agency, на Россию приходится более половины мировых мощностей по обогащению урана. Она обеспечивает топливом 50% реакторов в мире. По прогнозам Enrichment Market Outlook, Россия к 2035 году будет обеспечивать до 30% мировых поставок обогащенного урана. Доля России в урановом импорте США - более 30%.

В первом полугодии 2023-го США закупили у России 416 т урана, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года. Россия за указанный промежуток времени заработала на продажах урана Соединенным Штатам $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года.

Привыкли к импорту

Одной из главных причин прочной зависимости от российского ядерного топлива стала недальновидная энергетическая политика. В частности, Америку расхолодил долгосрочный урановый контракт с Россией, подписанный вскоре после развала СССР.

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В 1993-м Вашингтон и Москва заключили "Великую урановую сделку". По программе "Мегатонны - в мегаватты" Россия обязалась снять с вооружения и переработать 500 тонн оружейного урана, а США пообещали купить полученное в результате низкообогащенное топливо. Договор был рассчитан на 20 лет. За это время американская атомная промышленность практически развалилась. Неэффективные обогатительные предприятия закрывали, в модернизацию не вкладывали, уран продолжали импортировать.

- Это привело к тому, что Россия поставляла в рамках программы около одной трети услуг по обогащению, необходимых для работы ядерных реакторов США. Так как программа действовала до 2013 г., то в 2011 г. был подписан новый контракт с возможностью удвоения мощностей, - поясняет эксперт Центра Россия - ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич.

С того момента США стали отказываться от развития своих мощностей для переработки урана за их ненадобностью, практически полностью понадеявшись на объемы импорта - скорее всего, в тот период никто не мог рассчитывать на столь серьезное геополитическое обострение, добавляет Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

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Поздно спохватились

Теперь Вашингтон крайне обеспокоен. Еще в ноябре Байден попросил у конгресса больше двух миллиардов долларов на производство собственного обогащенного урана. Речь о "расширении долгосрочных внутренних мощностей по обогащению" для разрабатываемых в стране малых модульных ядерных реакторов.

В ноябре 2023 года глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива представляет угрозу национальной безопасности и целям в области климата. По ее словам, обеспокоенность вызывает то, что около 20% используемого в американских ядерных реакторах топлива поставляется по контрактам на обогащение урана с российскими поставщиками.

Сейчас ни одна американская компания не занимается обогащением урана. Точнее, остался едва ли не единственный коммерческий завод по переработке урана в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. - британско-немецко-голландскому консорциуму. Этого явно недостаточно, а восстанавливать все с нуля - слишком дорого и долго.

- Строительство новых заводов потребует не только многомиллиардных инвестиций, выделение которых в сегодняшних финансовых условиях и необходимости финансирования Украины существенно осложняет задачу, но и времени, которым экономика не располагает, - замечает Олег Чередниченко.

- С 2020 года США начали развивать собственные запасы обогащенного урана. Например, взялись создавать национальный резерв урана, перезапустили горнодобывающие комплексы в Колорадо, стали разрабатывать рудники в Вайоминге, Техасе, Аризоне, Юте. Тем не менее производство достаточного количества топлива тормозится, так как реакторы работают на уране HALEU (производится только в РФ), для которого требуется более высокий процент обогащенного урана, - указывает Мария Гирич.

В итоге запуск проекта в Вайоминге уже перенесли на 2028 год - из-за отсутствия достаточных объемов нероссийских источников HALEU.

В конце 2023 года палата представителей США приняла законопроект HR1042 о запрете импорта российского урана. Такой запрет должен начать действовать через 90 дней после вступления в силу закона. Однако, если альтернативного жизнеспособного источника низкообогащенного урана для поддержания непрерывной работы атомной энергетики в США не окажется, его вступление в силу также отложат в долгий ящик.

Источник - Известия
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