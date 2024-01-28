Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. Нету слов...

16:18 29.01.2024

- Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Президент не участвует в предвыборных дебатах", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах Путина принять в них участие.



Песков перенаправил в избирательный штаб вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты. "Есть штаб, есть председатель штаба", - сказал он.



Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.