У России отнимают еще одно "золото" Пекинской Олимпиады - командное фигуристов

17:31 29.01.2024

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

Спортивный арбитражный суд на четыре года дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом говорится в заявлении CAS.



"На г-жу Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Все конкурсные результаты госпожи Валиевой от 25 декабря 2021 года дисквалифицированы, со всеми вытекающие из этого последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли и призов", - говорится в сообщении.



В феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021 г., найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.



Также Валиеву допустили к участию в индивидуальном турнире, где она не смогла попасть в призеры.



Таким образом сборная России лишается золота Игр-2022 в командном олимпийском турнире.



Российские спортсмены на Играх-2022 завоевали с учетом командного турнира фигуристов 32 медали - шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Для команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступили отечественные спортсмены, этого было достаточно для того, чтобы занять второе место по общему числу наград, однако по числу золотых медалей она стала девятой. Решение CAS на позиции России в медальном зачете не повлияет: у России останется пять золотых, как и у Франции, но по числу серебряных наград россияне опередили французов - 12 против 7.