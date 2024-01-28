 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.01.2024
19:12  Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
19:04  США оказались в состоянии СССР накануне его распада, - Джексон Дайанни
19:03  Какую роль в судьбе Казахстана отводят Наполеону любители альтернативной истории
18:58  Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику, - С.Савчук
18:57  Сколько стоит Алматы, и сможет ли Казахстан восстановить город после разрушительного землетрясения
18:12  Под снос или хранение? Каких памятников Таджикистан лишился за последние годы
17:49  22 казахстанских аэропорта хотят передать под управление европейских "инвесторов". Попахивает дикой аферой

17:35  Новым премьером Грузии станет Ираклий Кобахидзе. Вместо Ираклия Гарибашвили
17:31  У России отнимают еще одно "золото" Пекинской Олимпиады - командное фигуристов
16:18  Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. Нету слов...
14:52  Пойдут по дну: в Арктике нефть и газ будут возить подводные танкеры
14:50  Критическая масса: США забеспокоились из-за российского урана
14:38  Китайские археологи нашли в Синцзяне стоянки человека 50-тысячелетней давности
14:36  Fox News: армию США признали неспособной защищать национальные интересы
14:04  Чем занимаются британские эмиссары в Средней Азии
14:00  "Дети были худыми, с тонкими шейками" - как кыргызстанцы помогли блокадному Ленинграду
13:58  Лоб в лоб. Штурм Авдеевки продолжается
13:33  Эмомали Рахмон снова призвал запастись продуктами. Из-за изменения климата
13:29  Танцы у костра: Как таджикистанцы отмечают свой древний праздник Сада
13:21  Как президентские выборы в России повлияют на Казахстан?
13:13  "Республика Техас". Станет ли этот штат лидером новой конфедерации США, - Е.Мурзина
13:09  Последние из могикан... В Бишкеке прошел съезд племени монгуш
13:06  "Эта война совершенно необычная..", - Дм.Рогозин
13:02  Зеленский. Ко дню рождения "провидныка", - Ростислав Ищенко
12:59  Три козыря России в войне на Ближнем Востоке, - Хода аль-Хусейни
11:24  Зачем казахстанские чиновники заставляют отечественных производителей еды переносить производство в Узбекистан
11:19  Сердитые французы берут в осаду Париж
11:04  Матлубахон Сатториен - новая министресса культуры Таджикистана
10:50  На казахоязычном ресурсе подняли вопрос о притязаниях на Оренбург и Астрахань, - "Взгляд"
08:44  Хуситы поразили ракетой военный транспорт ВМС США "Lewis B. Puller"
06:39  Молдавия останется без денег из России, - С.Гамова
00:34  Звезда пленительного Техаса: раскол в США усугубляется, - Геннадий Симаков
00:30  США отказываются от своей прежней стратегии в отношении Ирана, - Игорь Субботин
00:25  Китай не хочет, чтобы его ссорили с Ираном, - Владимир Скосырев
00:19  Апокалипсис сегодня: фрики захватили мир, - Платон Беседин
00:10  Запад готовит Молдавию к захвату Приднестровья, - Г.Мирзаян
00:07  Вандализм, погромы и враги-соседи. Проект "Великой Индии" набирает обороты, - Л.Савин
Воскресенье, 28.01.2024
23:47  Сборная Таджикистана сенсационно вышла в четвертьфинал Кубка Азии
23:15  Что написано на флаге Хезболла, - П.Густерин
20:55  Неизвестный дрон поразил американских вояк в Иордании: 3 "груз 200" и 25 - "груз 300"
20:28  Как экономический кризис в ФРГ перерастает в политический, - Олег Никифоров
18:46  Смертельный клубок в Латинской Америке. Преступность как дитя неолиберализма, - С.Кожемякин
18:45  Трамп предрек крах США из-за кризиса на границе
18:42  Премьер Монголии сообщил о затягивании переговоров по "Силе Сибири - 2"
16:56  Британские СМИ обвиняют российский дрон в попытке сорвать коронацию Карла III
16:07  Россиянин Д.Медведев обидно продул финал теннисного Australian Open
16:03  РосВВС наконец начали бомбить Кременчугский НПЗ, с которого заправляется бандер-армия и кормится "Татнефть"
15:59  Мингнидкульт. Поливающий грязью Россию кинорежиссер Локшин получил огромные деньги из рос-бюджета
15:18  Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко
11:32  В Таджикистане не работают 550 промышленных предприятий
10:41  Рахмон сменил главу АКН и руководителей районов ГБАО
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
У России отнимают еще одно "золото" Пекинской Олимпиады - командное фигуристов
17:31 29.01.2024

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года
Спортивный арбитражный суд на четыре года дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом говорится в заявлении CAS.

"На г-жу Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Все конкурсные результаты госпожи Валиевой от 25 декабря 2021 года дисквалифицированы, со всеми вытекающие из этого последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли и призов", - говорится в сообщении.

В феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021 г., найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.

Также Валиеву допустили к участию в индивидуальном турнире, где она не смогла попасть в призеры.

Таким образом сборная России лишается золота Игр-2022 в командном олимпийском турнире.

Российские спортсмены на Играх-2022 завоевали с учетом командного турнира фигуристов 32 медали - шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Для команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступили отечественные спортсмены, этого было достаточно для того, чтобы занять второе место по общему числу наград, однако по числу золотых медалей она стала девятой. Решение CAS на позиции России в медальном зачете не повлияет: у России останется пять золотых, как и у Франции, но по числу серебряных наград россияне опередили французов - 12 против 7.

Источник - Интерфакс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706538660


Новости Казахстана
- Спикер Сената: Наша задача вывести взаимодействие с маслихатами на новый уровень
- Мажилис рассмотрит законопроект, усиливающий контроль за выводом капитала из страны
- 180 новых проектов обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге планируется запустить в РК в 2024 году
- Спикер Сената встретился с Заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
- Об алматинской застройке и этике
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов
- Состоялись заседания рабочих секций Национального курултая
- Переход казахстанского автопрома на новый уровень: Алихан Смаилов посетил машиностроительные предприятия Костанайской области
- Перспективы запуска ряда новых проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с иностранными инвесторами
- Укрепление сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили Роман Скляр и Хао Минцзинь
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  