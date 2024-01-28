22 казахстанских аэропорта хотят передать под управление европейских "инвесторов". Попахивает дикой аферой

17:49 29.01.2024

В области гражданской авиации для развития отрасли и создания континентального транзитного хаба запланировано передать инвесторам под управление 22 аэропорта Казахстана. Такое заявление прозвучало на форуме в Брюсселе, сообщает Zakon.kz.

В ходе своего выступления министр транспорта Казахстана Марат Карабаев представил участникам еврофорума презентацию о достижениях и перспективах развития транспортной отрасли Казахстана, подчеркнув ключевую роль страны в транзите грузов между Европой и Центральной Азией.



Он отметил, что грузооборот растет опережающими темпами. Так, по итогам 2023 года транзитные перевозки только с КНР выросли в два раза, а общий объем транзита увеличился на 43%.



В основной части презентации руководитель Министерства транспорта сообщил, что в ближайшие пять лет для реализации основных инфраструктурных проектов в области транспорта Казахстан намерен привлечь инвестиции на 40 млрд евро.



"В этот период планируется реконструировать транзитные коридоры протяженностью 4,7 тыс. км и отремонтировать столько же дорог, которые составляют основой каркас ТМТМ. Для реализации проектов предлагаем привлечение средств в рамках инициативы Global Gateway и приглашаем европейские подрядные организации стать участниками большого проекта строительства автодорог Казахстана", – сказал министр.



По его словам, в железнодорожной отрасли ожидается строительство новых магистральных направлений протяженностью 1300 км и модернизация действующей инфраструктуры. Эта работа направлена на кратное увеличение пропускной возможности между Азией и Евросоюзом.



"В области гражданской авиации для развития отрасли и создания континентального транзитного хаба запланировано передать инвесторам под управление 22 аэропорта Казахстана", – говорится в сообщении.



Для укрепления морского флота и создания контейнерного хаба в порту Актау инвесторам предлагается 171 га для развития терминальных мощностей. Наряду с этим возможна передача морских портов Актау и Курык в доверительное управление на условиях ship-or-pay.



Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Казахстана обсуждает строительство четырех новых аэропортов и ремонт еще трех.



Ирина Мишура