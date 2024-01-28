Под снос или хранение? Каких памятников Таджикистан лишился за последние годы

18:12 29.01.2024

На фоне переноса мемориала Площади Победы и активной городской застройки по всей стране, вспоминаем о судьбе наиболее известных памятников советской эпохи



ДУШАНБЕ, 29 янв - Sputnik. На днях в Душанбе начался демонтаж Площади Победы с памятником в честь героев Великой Отечественной войны и танком ИС-2 – машина 201-й мотострелковой дивизии, дошедшей до окрестностей Берлина.



Мемориал должен переместиться на особую панорамную площадку в Парк Победы. А на его месте планируется строительство двухуровневой эстакады, которая должна будет соединить улицы Шевченко и Назаршоева, разгрузив проспекты Шерози и Айни, постоянно утопающие в пробках.



В связи с этим мы решили вспомнить о судьбе других, наиболее известных памятниках Душанбе, перемещенных или утраченных.



Падение Ильича



Разумеется, самым массовым скульптурно-монументальным элементом в архитектуре каждого советского города был Владимир Ленин. А точнее его бюсты, стелы, памятники и монументы.



И это наследие советской эпохи в Таджикистане начали сносить почти сразу после обретения страной независимости.



Первым пострадал вождь мирового пролетариата, установленный на центральной площади Дружбы в 1961 году. Бронзового Ленина - отлитую на Мытищинском заводе работу скульпторов Рабина и Поляковой - убрали с площади Дружбы в центре Душанбе уже в сентябре 1991.



Стоит отметить, что душанбинский Ильич был по-своему уникален - он указывал путь в светлое будущее левой рукой, а вот левой сжимал кепку и журнал "Искра", хотя на аналогичных статуях по всему СССР указующей была именно правая рука.



Снесенный Ленин перекочевал во двор столичного Худфонда. Именно на его месте сейчас возвышается статуя Исмоила Сомони, проект которой, к слову, также разрабатывали советские архитекторы.



А вот Ленин из Худжанда – второго по значимости города Таджикистана – простоял еще целых 20 лет, пока в 2011 году, под покровом ночи он был демонтирован и направлен в городской Парк Победы на берегу Сырдарьи.



Главной особенностью худжандского Ильича был рост – памятник в высоту составлял 24 метра, считаясь одним из самых больших монументов вождю мирового пролетариата в СНГ.



Что любопытно, также, как и в Душанбе, его почетное место занял памятник Исмоилу Сомони, аналогичный тому, что установлен в столице.



Последним из крупных монументов Ленина на севере Таджикистана в 2017 году демонтировали памятник в городе Бустоне (Чкаловск), где он стоял на площади 850-летия Москвы.



Какое-то время он простоял в городском парке им. Айни, а затем его увезли в неизвестном направлении. Сейчас на его месте на площади стоит стела с гербом Таджикистана.



Примечательна история Ленина в административном центре ГБАО, в Хороге. Там его статуя в 2010 году переехала с главной площади на окраину города, а его место на постаменте по сложившейся традиции занял Исмоил Сомони.



Еще один памирский Ильич после нескольких незначительных перемещений остался в Мургабе, где и красуется по сей день.



А вот в Шахритусе памятник Ленину, стоявший там с 1980 года и считавшийся самым высоким на юге Таджикистана, снесли в 2016 году и переместили в сельскую общину Обшорон.



Что особенно любопытно, год спустя после перемещения таджикские имамы на средства прихожан мечети отреставрировали и покрасили памятник, восстановив отломанные детали, а также облагородили прилегающую территорию. Мол, все равно наша история, а на мертвых не обижаются. Тем более при жизни сам Ленин против ислама в Центральной Азии особо сильно и не возражал.



А что помимо Ильича?



В 2010 году в центре Худжанда рядом с "Маркази Джавонон" был демонтирован внушительный монумент "Серп и молот" – символ дружбы рабочих и крестьян. На этом месте он простоял всего около 15 лет.



Снос в Комитете архитектуры объяснили несоответствием Генплану по благоустройству города. Правда, как именно серп и молот помешали благоустройству – точно не объяснили



В 1938 году возле здания Академии наук (тогда здание ЦК Компартии) был установлен монумент в честь Иосифа Сталину – в память о том, что именно Сталин признал выход Таджикистан из состава УзбекскойССР в качестве автономии и поздравил таджиков с провозглашением отдельной советской республики.



Памятник вождю был ожидаемо снесен в конце 50-х, после "разоблачительного" XX съезда КПСС, а вскоре переименовали и сам город из Сталинобада в Душанбе.



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В 1939 году в Душанбе был открыт роддом, оборудованный всеми новинками науки и техники и ставший одним из самых современных родильных домов СССР. Он был построен по проекту архитектора Юрия Цветкова в 1938 году, а рядом со зданием был установлен памятник матери и ребенку.



В 1949 году на площади "Дусти" в центре Душанбе началось строительство стелы, отмечавшей нулевой километр и ставшей символом 25-летия таджикской республики.



Она была построена по акварельным эскизам Ленинградского скульптора Елены Татариновой, которая осталась в Душанбе навсегда. Когда в 1947 году академик Бободжон Гафуров объявил конкурс для скульпторов на эскиз колонны, которая стала бы символом ТаджССР, победила работа Татариновой.



Это была гладкая колонна, плавно суженная кверху на восьмигранном пьедестале с гербом Таджикской ССР. На восьми гранях – портальные плиты, на четырех из которых красовались многофигурные барельефы о прошлом таджикского народа, а пустые по задумке скульптора предназначались для будущих важных событий.



Памятник был визитной карточкой Душанбе и ее географическим центром. В 2015-м году он был снесен – к неудовольствию многих горожан, так на ее месте появился сомнительная с эстетической точки зрения замена - стела с турецкими часами, которая была возведена за несколько дней.



Что касается судьбы большинства столичных памятников и статуй, то по инициативе Худфонда, еще в 2019 году было решено установить их в Парке Победы - как напоминание о важных этапах в истории страны.



Предложение было поддержано Минкультуры, однако статуи по-прежнему хранятся в Художественном фонде Таджикистана или в домах ветеранов компартии, где и были.



А что осталось из важного?



Центр города Худжанда до сих пор украшает памятник Борцам за установление Советской власти, где ежегодно зажигается вечный огонь памяти, а рядом расположена аллея с бюстами революционных деятелей. На этой же территории стоит памятник Камолу Худжанди, установленный уже в 1996 году.



В старой части города возле рынка "Панчшанбе" на площади им. Тошходжи 9 мая 1969 года был открыт Мемориальный комплекс воинам-ленинабадцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



В нижней части на невысоком постаменте – три вогнутые горизонтально вытянутые пластины с рельефными рисунками и памятными надписями. На другой стороне изображены играющие дети и надпись: "Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир!"



В центре одной из них изображена сцена из героического подвига худжанцев, отдавших жизнь за родину и слова назидания живым – слева коленнопреклоненный воин в плаще-накидке и автоматом в руках, а справа изображена женщина-мать с ребенком на коленях.



По обе стороны от центральной сцены в технике глубокого рельефа написаны проникновенные слова на русском и таджикском языках: "Помните, через года, через века, помните о тех, кто уже не придет никогда! Помните, не плачьте! Их в горле сдержите, стоны, горькие стоны! Памяти павшим будьте достойны!".



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В городе Бустон (Чкаловск) со времен СССР сохранился мемориальный комплекс Победы в виде двух огромных, отделанных мрамором штыков. Один воинственно направлен вверх, другой вниз.



Они установлены на большом прямоугольном постаменте из гранита – перед ним небольшой бассейн, дно которого отделано цветной мозаикой, а по центру 9 мая зажигается традиционный вечный огонь. Комплекс был установлен в 70-х годах прошлого века, после появления Комсомольского озера.



А в Варзобских горах в кишлаке Чормайзакон стоит мемориал памяти, возведенный по инициативе местных жителей на их средства и их силами – в честь 34 жителей, ушедших на фронт воевать с фашистами. На нем в два столбика написаны имена 19 погибших и 15 вернувшихся с фронта.