Какую роль в судьбе Казахстана отводят Наполеону любители альтернативной истории

19:03 29.01.2024 В наши дни история стала опасной темой для светских бесед. На пике войны идеологий учебники снова переписываются, а недоверие к их авторам растет. Тем не менее находятся люди, которые нашли способ, как делать на этом неплохие деньги, не вдаваясь в идеологические баталии.



В этом разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Ума палата № 6



Передергивание исторических фактов, замалчивание каких-то событий, либо, наоборот, подача незначительной даты как дня, перевернувшего мировую историю, бывали во все времена. В советские школьные учебники не вписывались восстания, противоречащие марксистской теории классовой борьбы. После развала СССР, наоборот, как-то забылось все то хорошее, что сделали большевики. Такое наблюдается не только на постсоветском пространстве. Советский документальный фильм 1978 года "Великая отечественная" транслировался в США под названием "Неизвестная война". Даже образованные американцы с удивлением узнавали, что, кроме высадки в Нормандии, победе над нацизмом способствовали и такие события, как Курская битва, Сталинград и подвиг панфиловцев под Дубосеково. В свою очередь после падения "железного занавеса" советские граждане узнали о роли американского ленд-лиза и третьей части пакта Молотова-Риббентропа.



Для чего делаются подобные подтасовки, понятно каждому. История стала мощным инструментом пропаганды.



Но встречаются материалы с так называемой альтернативной историей. Они противоречат не только историческим событиям, но здравому смыслу в целом. Версии тут составлены так, что о мнение автора разбиваются самые веские аргументы.



"Историки нам врут!", "Археологи некомпетентны. Они просто не знают, что выкапывают!", "Геологов интересует лишь нефть, а уникальные артефакты они уничтожают". Кроме того, есть "подделанные" исторические документы, "уничтоженные" древние книги и карты, аргументы в духе "нас зомбируют" и "только идиот может поверить тому, чему нас учили в школе".



Истину, конечно, знает только автор.



Вон образец одной из самых бредовых версий. Несмотря на весь абсурд, у этой "альтернативной истории" около полутора миллионов поклонников по всему миру. Правда, подсчет ведется по количеству подписчиков и просмотров роликов, а также переходам по ссылкам в описании, так что не исключено, что люди заходят сюда, чтобы просто посмеяться.



Богатыри, не мы



Итак, по мнению сторонников альтернативной истории, всего лет 300 назад мир был если не раем на земле, то местом, очень на него похожим. Люди жили по 250 лет и ничем не болели. Мощный иммунитет тут же убивал всю заразу, а травмы и прочие раны знахари заживляли за один сеанс. Да и были наши предки настоящими богатырями ростом под три метра. Таких понятий, как войны и преступность, не было вообще. Энергию человечество получало из атмосферы при помощи незатейливых приборов, поэтому экологию не портили ни АЭС, ни угольные электростанции. Хотя и топить печи не требовалось. На всей земле, от Полярного круга до пустыни Сахара, царил мягкий субтропический климат. Примерно такой, как летом на Средиземном море. Питалось человечество фруктами и овощами, ведь леса, где каждое второе дерево приносило вкусные и полезные плоды круглый год, занимали две трети всех материков. При таком образе жизни тратить драгоценное время на добычу хлеба насущного не требовалось, и люди посвящали выделенные им 250 лет на науку, искусство и развитие духовности в целом.



Пробелы в своих знаниях авторы альтернативной истории заполняют фантастическими фактами, например вмешательстовом инопланетян



Такое положение вещей не нравилось инопланетянам. Им очень приглянулась третья планета от Солнца с несметными богатствами в недрах, необходимыми для покорения других обитаемых планет. Но человечество сильно мешало планам по завоеванию мира. Инопланетяне побоялись вступать с людьми в открытый вооруженный конфликт, потому что духовность тут была так высока, что захватчиков тут же уничтожили бы телепатическими лучами из третьего глаза.



Лувр наш!



Негодяи разработали коварный план. Они подпортили гены корсиканскому малышу, по имени Наполеон Бонапарт, и он стал очень злым. Вместе с Наполеоном инопланетяне научили Руссо, Вольтера и прочих недальновидных писак, всякой ереси. Это дало почву для страшной Французской революции. Народ убивал аристократов и священников камнями и палками. Оружия же тогда не было, а инопланетяне привезли с собой лишь гильотину. Пришлось слетать на родную Нибиру и привезти оттуда пушек с мушкетами. Когда корсиканский пацан вырос, ему дали привезенную кучу оружия и научили, как вести войну. Это была первая война в истории человечества.



Но поддавшихся инопланетным чарам было мало, а духовно развитых людей - много. Когда стало ясно, что Наполеон проигрывает, космические оккупанты всучили императору атомные бомбы. Бонапарт их применил в 1812-м, ударив по Москве, а потом и по крупнейшим городам Земли.



Источником всех бед Наполеон выбран неслучайно. Эту историческую фигуру знают все



Человечество не вымерло совсем, но сильно мутировало от радиации. От духовности мало чего осталось, иммунитет ослаб и дожить до 80 стало большой удачей, да еще появилась такая страшная болезнь как рак.



Климат безнадежно испортился, и человечеству пришлось с трудом добывать еду, есть животных и еще думать, как согреться долгими зимними ночами. Так люди отупели по сравнению с их славными предками и потеряли сверхспособности от мясоедения.



То великолепие старой архитектуры, что мы видим сейчас, например, Зимний дворец, Айя-София, Лувр, готические соборы Европы и индийские храмы - лишь бледная тень древней цивилизации. Наполеон активно бомбил только крупные города, превратив их в радиоактивный пепел, а Рим, Париж, Прага, Санкт-Петербург тогда были райцентрами, если считать по нынешним меркам. Судить о старой культуре по полотнам из галерей Прадо и Лувра все равно что сравнивать сельский музей с Эрмитажем.



Бурабай – столица мира



Вот тут и начинается самое интересное для казахстанцев. Где, по мнению придумавших этот бред, находились самые крупные города человечества? Правильно! Так, где сейчас малолюдно, пустыня, высокая радиация и ужасный климат. Казахстан под эти параметры подходит идеально. К слову, кроме Казахстана, сторонники альтернативной истории упоминают Сибирь, Урал, Гренландию, Монголию и почти все страны Африки, но для нас будет интереснее подробнее узнать именно о Казахстане.



Оказывается, проклятый Наполеон нещадно бомбил Боровое. Тут до 1812 года якобы стоял целый мегаполис со дворцами, где сидела вся элита.



Главную достопремечательность Бурабая авторы называют руинами огромного дворца, разрушенного ядерным ударом



Дворец был очень мощным, и Бонапарту со слабенькими инопланетянскими атомными бомбами не удалось полностью его разрушить. Тот, кто бывал на курортре Бурабай, наверняка прогуливался у Таскамала. Главной достопримечательностью там стала стена из огромных камней. Выдвигались версии, что ее построили местные племена, чтобы защититься от джунгар, но расположена со стратегической точки зрения она совсем бесполезно. Трудно верится и в версию, что стена эта нерукотворная, а причудливой формой она обязана ветру и дождю. Зато кому-то очень легко поверить, что это стены типового домика рядового гиганта, который жил тут во время бомбежки Наполеоном.



Легендарная гора Окжетпес, как и несколько вершин рядом с ней, и есть развалины величественного дворца древних. Если снимать Окжетпес с дрона, то можно заметить каменные груды, напоминающие кирпичи, а рядом нечто, похожее на застывшие потоки.



Сторонники альтернативной истории утверждают, что атомные взрывы не смогли уничтожить дворец, а только расплавили стены, построенные по неизвестным технологиям.



Даже среди официальной науки нет общего мнения, как появились эти камни в Боровом. Это дает повод для самых безумных версий



Но энергетика места была такой светлой, что превратить ее в пустыню рептилоиды не смогли. Будто бы город на этом месте был духовной столицей. Круче Иерусалима, Мекки и Ватикана вместе взятых. Лишь роща с танцующими березками не смогла быстро оправиться, и там до сих пор растут кривые деревья. А в остальных местах выросли величественные сосны, тут же поглотив негатив и радиацию.



И часовню тоже я?



Мангышлак же, как уверяют сторонники альтернативной истории, был чем-то вроде Ниццы, Шарм-эль-Шейха или хотя бы Сочи. Древние люди приезжали сюда отдохнуть от постоянного развития духовности и поискать вдохновения на морском побережье. Поэтому там массивные здания строили редко. Легкие курортные домишки ядерный гриб снес сразу.



Но кое-что осталось. Айракты, то есть Долина Замков, называется не просто так. До 1812 года тут стояли замки для отдыха особенно выдающихся представителей человечества.



На месте Шеркалы находился древний храм. Недаром же она и сейчас считается священной.



Мыс Жыгалган, что в Мангыстау, и в самом деле напоминает огромный город, особенно издалека



На мысе Жыгалган был расположен портовый город. Нагромождение камней и правда напоминает руины. Название "упавшая земля" в теорию бомбежки Наполеоном вписывается идеально, как и гигантский провал диаметром 4 километра.



Каньон Саура, на дне которого плещется Черепашье озеро, на воронку от бомбы похож еще больше.



У Торыша так вообще шли ожесточенные бои. Там Наполеон не справлялся, и ему на помощь подоспели рептилоиды со своими НЛО. Гигантские каменные шары это не что иное, как окаменевшие от телепатических лучей из чакр древних сверхлюдей боевые летающие тарелки.



Плато Актологай, что на границе Актюбинской и Атырауской областей, прежде было культурной столицей, с музеями, картинами и статуями. С ними Наполеон справился быстро. Тонкая работа древних скульпторов уже от взрывной волны превратилась в пыль, оставив после себя белоснежные груды причудливой формы.



Бомбил Наполеон Баян-Аул, Балхаш, горы Алатау, и везде теперь можно найти каменные глыбы, похожие на руины древних городов.



Хочешь денег - придумай религию



Даже краткое описание этой теории напоминает бред душевнобольного, у которого сосед по палате, считающий себя Наполеоном, отнял компот за обедом.



Интернет и в самом деле дал доступ к соцсетям людям, явно нуждающимся в помощи психиатра. На просторах того же You-Tube гуляют ролики, где градус неадеквата еще выше.



Тем не менее есть существенное отличие. Ролики обычных шизофреников, вещающих о том, что шайтаны поговаривают врача назначать пациентам особенно болючие уколы, по качеству ужасны. Они сняты на дешевый смартфон, при плохом свете, с ужасным ракурсом, да и речь порой трудно разобрать.



Видео же про атомную бомбежку Борового Наполеоном отличаются безупречным качеством. Они очень грамотно сняты, свет выстроен как в хорошей документалке, закадровый голос явно принадлежит профессиональному диктору, а эффектный монтаж и компьютерная графика сделаны на дорогостоящем оборудовании.



Ироничное обыгрывание альтернативной истории. Шутники показали, что с помощью нейросети можно создать "доказательства" войны казахов с динозаврами



Кроме того, существует не один и не два канала. Даже беглый запрос выдает десятки ссылок по каждому географическому региону. Некоторые каналы денег на ролики не жалеют. Они отправляют на локации целые съемочные группы, с внедорожниками, дронами и хорошими видеокамерами. Правда, для Казахстана это редкость, авторы видео довольствуются фотографиями с Интернета или туристическими промороликами.



Чтобы понять, кому это выгодно, требуется сделать невозможное, а именно досмотреть этот бред до конца. В финале обязательно будет ссылка на курсы, семинары и даже индивидуальный прием гуру. В разных роликах чудотворца могут называть по разному: биоэнергетиком, психологом, коучем, но суть одна.



Как сообщает закадровый голос, все ученые - историки, геологи, археологи - врут нам намеренно. Инопланетные захватчики битву за Землю еще не выиграли. Больше всего рептилоиды боятся, что у человечества возродится генетическая память о своем прошлом. У избранных она уже возродилась сама по себе, а вот просто "просветленным" необходима поддержка наставника. Естественно, стоит эта услуга недешево, и скорее всего, придется пройти несколько этапов просветления. но разве уместен торг, когда речь идет о спасении всего человечества?



Посредственный фантастический роман при хорошей подаче может превратиться в священую книгу для одной из крупнейших сект в мире



Идея эта не нова. В 1947 году американский фантаст Лафайет Рональд Хаббард не смог опубликовать свой посредственный философско-фантастический роман. Издатели считали книгу слишком тяжеловесной, скучной и вторичной. Но писатель не отчаялся и подал свое творение как научный труд. Идея оказалась очень доходной. Уже через год фантаст стал проводить платные "научные" лекции, а еще лет через 10 идеи фантастического романа стали религией, которой заинтересовались многие голливудские звезды.



Если вкратце описать суть первой книги, то разум человека - суперкомпьютер, в который проклятые пришельцы запустили вирус, толкающий на бедность, насилие и вызывающий болезни. Учение же говорит, что вирус можно удалить за солидную плату. И чем богаче человек, тем он больше завирусован.



У этого учения есть большой минус. Там слишком много сложных терминов и просто стиль повествования тяжеловат для обывателя. То ли дело история о генномодифицированном Бонапарте с боеголовками. Такое понятно любому двоечнику. Про Наполеона-то все слышали.



Места, где якобы стояли древние города, тоже выбраны не случайно. В основном это популярные туристические локации, где "руины былой цивилизации" увидеть нетрудно, а значит, и доверия к автором роликов будет больше.



Автор: Владислав Кожухарь Источник - Caravan.kz

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