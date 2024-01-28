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|Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
19:12 29.01.2024
Появилось видео с бронетехникой МВД Франции в преддверии акции фермеров
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров.
На кадрах видны бронеавтомобили и полицейский кордон в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа.
На сегодня аграрии анонсировали "полную блокаду" французской столицы. Они планируют перекрыть семь автомагистралей, чтобы не допустить поставок в город любых товаров. Акция продлится по меньшей мере пять дней.
Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами.
Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.