Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику

19:12 29.01.2024

Появилось видео с бронетехникой МВД Франции в преддверии акции фермеров



МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло в ожидании массовой акции протеста фермеров.



