"Слабая работа". Министр по КазЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы

|19:12 Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
19:04 США оказались в состоянии СССР накануне его распада, - Джексон Дайанни
19:03 Какую роль в судьбе Казахстана отводят Наполеону любители альтернативной истории
18:58 Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику, - С.Савчук
18:57 Сколько стоит Алматы, и сможет ли Казахстан восстановить город после разрушительного землетрясения
18:12 Под снос или хранение? Каких памятников Таджикистан лишился за последние годы
17:49 22 казахстанских аэропорта хотят передать под управление европейских "инвесторов". Попахивает дикой аферой
17:35 Новым премьером Грузии станет Ираклий Кобахидзе. Вместо Ираклия Гарибашвили
17:31 У России отнимают еще одно "золото" Пекинской Олимпиады - командное фигуристов
16:18 Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. Нету слов...
14:52 Пойдут по дну: в Арктике нефть и газ будут возить подводные танкеры
14:50 Критическая масса: США забеспокоились из-за российского урана
14:38 Китайские археологи нашли в Синцзяне стоянки человека 50-тысячелетней давности
14:36 Fox News: армию США признали неспособной защищать национальные интересы
14:04 Чем занимаются британские эмиссары в Средней Азии
14:00 "Дети были худыми, с тонкими шейками" - как кыргызстанцы помогли блокадному Ленинграду
13:58 Лоб в лоб. Штурм Авдеевки продолжается
13:33 Эмомали Рахмон снова призвал запастись продуктами. Из-за изменения климата
13:29 Танцы у костра: Как таджикистанцы отмечают свой древний праздник Сада
13:21 Как президентские выборы в России повлияют на Казахстан?
13:13 "Республика Техас". Станет ли этот штат лидером новой конфедерации США, - Е.Мурзина
13:09 Последние из могикан... В Бишкеке прошел съезд племени монгуш
13:06 "Эта война совершенно необычная..", - Дм.Рогозин
13:02 Зеленский. Ко дню рождения "провидныка", - Ростислав Ищенко
12:59 Три козыря России в войне на Ближнем Востоке, - Хода аль-Хусейни
11:24 Зачем казахстанские чиновники заставляют отечественных производителей еды переносить производство в Узбекистан
11:19 Сердитые французы берут в осаду Париж
11:04 Матлубахон Сатториен - новая министресса культуры Таджикистана
10:50 На казахоязычном ресурсе подняли вопрос о притязаниях на Оренбург и Астрахань, - "Взгляд"
08:44 Хуситы поразили ракетой военный транспорт ВМС США "Lewis B. Puller"
06:39 Молдавия останется без денег из России, - С.Гамова
00:34 Звезда пленительного Техаса: раскол в США усугубляется, - Геннадий Симаков
00:30 США отказываются от своей прежней стратегии в отношении Ирана, - Игорь Субботин
00:25 Китай не хочет, чтобы его ссорили с Ираном, - Владимир Скосырев
00:19 Апокалипсис сегодня: фрики захватили мир, - Платон Беседин
00:10 Запад готовит Молдавию к захвату Приднестровья, - Г.Мирзаян
00:07 Вандализм, погромы и враги-соседи. Проект "Великой Индии" набирает обороты, - Л.Савин
|"Слабая работа". Министр по КазЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы
00:05 30.01.2024
"Слабая работа". Министр по ЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС, он также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций.
"В частности, нарекания главы МЧС касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан. Министр указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях", – говорится в сообщении.
Также министр поручил усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.
"Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными", – отметил Сырым Шарипханов.
Также министр поручил создать Межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников Министерства науки и высшего образования.
"Кроме того, поручено доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений. Исполнение поручений взято на жесткий контроль", – заключается в пресс-релизе.
В ночь на 23 января в Алматы произошло сильное землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.
24 января Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований зафиксировал еще два землетрясения. В обоих случаях эпицентр был расположен на территории Китая – в 268 км и 269 км на юго-восток от Алматы. Подземные толчки произошли с разницей в один час – в 8:54 и 9:56. Однако в обоих случаях сведений об ощутимости на территории Казахстана не поступало.
Диана Абдуллаева