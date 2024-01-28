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Оценена мощь ответа Ирана на возможную атаку США: может быть ядерное оружие, - МК
00:09 30.01.2024

Возможности у Тегерана, на самом деле, большие

США рассматривают вариант проведения "секретной операции" в отношении Ирана после атаки на американскую базу на границе Сирии и Иордании. Об этом предупреждает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Согласно им, американцы могут нанести прямой удар по Ирану, не заявляя о своей ответственности за это, но "посылая четкий сигнал", или же могут "напрямую атаковать" высших иранских чиновников. Стоит ли в этом случае ждать прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном? "МК" попросил дать прогноз военного эксперта Евгения Линина.

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Напомним, 28 января неизвестный беспилотник атаковал американскую военную базу на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией. В результате удара погибли трое военных, более 30 человек получили ранения. Это стало первым случаем гибели американских военных после начала войны между Израилем и ХАМАС.

- Все будет зависеть от мощности удара США, - считает Евгений Линин. - В последнее время мы уже наблюдали ряд ударов по иранским прокси на территории Ирака и Йемена со стороны США и их союзников. Но прямого ответа со стороны Ирана не было. Иранцы били по базам, как правило - пустым. А вот серьезных боевых действий между США и Ираном не было.

Поэтому сейчас все будет зависеть от интенсивности американского удара и от того, насколько Иран будет воспринимать серьезность угрозы.

Возможности для ответа у Ирана, на самом деле, большие. Это страна, которая располагает всем доступным арсеналом ракетного вооружения. Начиная от ракет малой дальности и заканчивая баллистическими ракетами средней дальности, которыми можно наносить удары, в том числе и по морским группировкам США и их союзников Персидском заливе и Красном море.

- Иран будет действовать самостоятельно или задействует сторонников?

- Что касается прокси, которых Иран так или иначе использует, они однозначно будут задействованы. Потому что все эти формирования это, по большому счету, и есть Иран. Корпус стражей исламской революции (КСИР), которые находятся в Сирии, подразделения, которые находятся на границах с Ираком - это все будет задействовано. Не стоит сбрасывать со счетов еще такой момент: возможно, Иран уже имеет ядерное оружие. Подтверждений этому нет, но интенсивность разработки в последние годы говорит о том, что нельзя исключать наличия у Ирана ядерной бомбы, пусть и не полноценной. А этот факт уже выводит любую агрессию против Тегерана на совершенно иной уровень. США очень мнительно относятся к странам, которые имеют возможность применения ядерного оружия.

- Насколько мощным может быть это столкновение и какой уровень потерь он повлечет для США?

- Уровень потерь у США будет небольшой. Как всегда в подобных конфликтах, США не несут больших потерь в людях. Их тактика - это авиационные удары, использование крылатых ракет, беспилотников, но никак не применение сухопутных сил или корпуса морской пехоты.

То есть все удары будут наноситься с максимально возможной дистанции, без захода в зону поражения средств противоракетной обороны Ирана. В области ПВО и ПРО Иран хорошо технически оснащен, у него есть большие наработки.

Поэтому Иран может оказывать довольно серьезное сопротивление. Сухопутная операция против него невозможна, даже с помощью каких-то союзников Штаты не смогут ее провести. Таких сил на Ближнем Востоке просто нет.

В целом, все происходящее сейчас на Ближнем Востоке и в Северной Африке дает нам понимание, что у США нет там возможности эффективно воспользоваться какими-то серьезными, боеспособными подразделениями. Хуситы показали своей восьмилетней войной, что даже такая маленькая группировка способна за достаточно ограниченный промежуток времени выйти победителем и оказать не просто сопротивление, а фактически захватить наиболее заселенную территорию Йемена.

А Иран - это очень централизованное государство, заточенное именно на ведение войны. То есть там вся внутренняя политика настроена на противостояние с внешним агрессором. В данном случае - с США и Израилем. Поэтому захватить Иран сухопутными силами нельзя, разрушить инфраструктуру тоже нельзя. Массированный удар крылатыми ракетами возможен, но здесь тоже стоит понимать, что США не станут использовать три тысячи "томагавков" (американская крылатая ракета большой дальности, которыми вооружены ВМС США. - "МК") для того, чтобы уничтожить инфраструктуру Ирана.

Максимум, что они могут сделать - это задействовать авианосную группировку: авианосцы, палубную авиацию, крейсера типа "Тикондерога" и эсминцы типа "Арли Берк". Это примерно до 500 крылатых ракет "Томагавк". Какую-то часть из них иранская ПВО наверняка собьет.

Насколько мощным может быть столкновение США и Ирана сейчас оценить тяжело. Повторюсь, на земле преимущество будет за силами Ирана. Никто оказать им серьезного сопротивления не сможет.

Борьба, которая будет происходить в воздухе, скорее всего, тоже не будет в пользу США. Иран располагает средствами радиоэлектронной борьбы и большим количеством беспилотных аппаратов, как разведывательных, так и ударных. Плюс к этому есть баллистические ракеты.

То есть подступиться к границам Ирана тяжело. Пакистан и Ирак вряд ли захотят выступить на стороне США. Получается, что США нужно использовать какие-то другие свои базы для того, чтобы атаковать Иран, либо авианосную группировку, а это только дистанционные удары.

Однозначно история будет затяжная. Нарушится вся экономика региона, будет перекрыт Аденский залив и все, что будет находиться в Красном море, попадет под удар иранских ракет.

Авторы: ЛИНА КОРСАК

Источник - МК
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