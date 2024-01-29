Противоборству США и Китая подбавили управляемости, - Къ

00:16 30.01.2024

Высокопоставленные представители двух стран встретились в Таиланде

Китай и США сделали еще один небольшой, но важный шаг в сторону "управляемой конкуренции" - мантры, которую Вашингтон взял на вооружение в отношениях со своим главным геополитическим и экономическим соперником. В конце прошедшей недели в Бангкоке состоялись переговоры советника по нацбезопасности США Джейка Салливана с главой китайского МИДа Ван И, которые отчасти можно назвать успешными. Так, стороны продвинулись по темам совместной борьбы с наркотиками, сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и дальнейшего налаживания диалога по военной линии. Но при этом вновь зафиксировали традиционные разногласия по Тайваню и, судя по всему, не смогли прийти к общему знаменателю по ближневосточной тематике.



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Встреча советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и главы китайского МИДа Ван И, целью которой Белый дом определил "поддержание стратегического общения и ответственное управление отношениями", проходила в Бангкоке в пятницу и субботу, в общей сложности заняв 12 часов.



По ее итогам каждая из сторон выпустила собственное заявление, где и Пекин, и Вашингтон дружно охарактеризовали состоявшееся общение как "откровенное, предметное и продуктивное". Правда, тональность заявления китайской стороны традиционно оказалась более миролюбивой. Так, Ван И высказался за то, что сторонам следует "относиться друг к другу как к равным, а не снисходительно, выстраивать точки соприкосновения, вместо того чтобы подчеркивать различия, и уважать, а не подрывать основные интересы друг друга". Господин же Салливан, как следует из заявления Белого дома, обошелся без лишних эмоций, подчеркнув - также в уже привычном для всех американцев стиле,- что "хотя Соединенные Штаты и Китай пребывают в конкуренции, обеим странам необходимо не допустить, чтобы она скатилась к конфликту или конфронтации".



Одной из первых конкретных договоренностей сторон стало решение провести 30–31 января в Пекине первое заседание двусторонней рабочей группы по борьбе с наркотиками.



Долгие годы американцы считали Китай главным источником химических веществ-прекурсоров, используемых мексиканскими наркокартелями для синтеза фентанила, который затем массово шел в Штаты, убивая десятки тысяч людей. На ноябрьской встрече председателя КНР Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско первый выразил готовность взять китайских экспортеров прекурсоров под более жесткий контроль. И за пару прошедших с тех пор месяцев Вашингтон с удовлетворением зафиксировал сокращение обнаруживаемого в некоторых аэропортах США количества смертельно опасного наркотика с китайскими корнями.



Еще одним весомым достижением по итогам переговоров можно счесть договоренность провести весной этого года двусторонний официальный диалог по теме искусственного интеллекта.



Невзирая на явное соперничество США и Китая в гонке за превосходство в области передовых технологий и ограничения Штатами экспорта в КНР передовых чипов, Вашингтон осознает, что стремительное развитие ИИ несет и риски, побороть которые без вовлечения Китая будет невозможно. Примечательно, что еще до нынешнего решения провести официальное обсуждение проблем, связанных с ИИ, американцы и китайцы обсуждали эту тему на экспертном уровне. По данным Financial Times, еще в июле и октябре прошлого года в Женеве состоялись две конфиденциальные встречи между представителями американских компаний в сфере ИИ OpenAI, Anthropic и Cohere с представителями ряда китайских научных институтов, специализирующихся в этой области.



Наконец, к числу подвижек, которым способствовали нынешние переговоры в Бангкоке, стоит отнести решение провести весной встречу военных двух стран в рамках Соглашения о морской военной связи (стороны подписали его в 1998 году, чтобы обеспечить регулярную связь между операторами кораблей и самолетов обеих сторон.- "Ъ") и возобновить общение между министрами обороны двух стран.



Как прошла встреча глав США и Китая

Напомним, вслед за визитом на Тайвань в августе 2022 года тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пекин практически в одночасье обрубил все связи с Вашингтоном по военной линии и продолжал игнорировать все последующие попытки американской стороны их восстановить вплоть до встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско. Тогда Китай наконец сменил гнев на милость. Уже в конце декабря председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун смог пообщаться по телефону с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) Китая Лю Чжэньли, а 8–9 января в Вашингтоне прошла первая за два года встреча в формате координационных переговоров по оборонной политике между заместителем помощника главы Пентагона Майклом Чейзом и зампредом ЦВС Китая генерал-майором Сун Яньчао.



Назначение же в Китае после долгой паузы нового министра обороны под самый конец прошлого года (им стал главнокомандующий ВМС НОАК Дун Цзюнь) проложило путь и к скорой встрече глав оборонных ведомств США и КНР.



Между тем стороны сочли, что останавливаться на достигнутом рано, и решили продолжить диалог и на дипломатическом уровне. Так, по данным издания Voice of America, в этом году госсекретарь США Энтони Блинкен вновь прилетит в Китай, а уже весной Джо Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор.



Не сошлись позициями

Помимо двусторонних вопросов в повестке нынешней встречи в Бангкоке традиционно оказались и многие международные темы, включая ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, Корейском полуострове, в районе Южно-Китайского моря и, наконец, в Мьянме. Не обошлось по традиции и без обсуждения Тайваня, хотя Китай не раз давал понять, что считает это своим внутренним делом.



Как известно, в январе на острове прошли выборы нового главы тайваньской администрации, по итогам которых победу, к неудовольствию Китая, одержал представитель Демократической прогрессивной партии Уильям Лай, которого на материке давно окрестили "опасным сепаратистом".



Выборы на Тайване не могут изменить тот непреложный факт, что остров является частью Китая, а его "независимость" представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе и самый большой вызов для Китая и США, дал понять Ван И. И вновь посоветовал США в лице господина Салливана соблюдать принцип "одного Китая" и не поддерживать стремлений тайваньских политиков к независимости, а вместо этого поддержать мирное воссоединение Китая.



Нашлось что посоветовать коллеге и господину Салливану. Он, в частности, призвал Китай не предпринимать провокационных действий, пока Тайвань готовится к инаугурации Уильяма Лая в мае.



Впрочем, такой обмен любезностями по тайваньской теме давно стал старой, хотя и недоброй традицией во всяком общении Китая и США без всякой надежды, что одна сторона прислушается к доводам другой.



Более того, как раз в субботу, когда господин Салливан отговаривал Китай от провокаций, Народно-освободительная армия Китая направила в сторону Тайваня более 30 самолетов и шесть кораблей. И, как сообщило тайваньское ведомство национальной обороны, почти половина этих самолетов пересекла "срединную линию" в Тайваньском проливе, которая служит условной морской и воздушной границей между материком и островом.



Львиная доля внимания на переговорах досталась между тем и ситуации на Ближнем Востоке. Как уже не раз говорили в самом Вашингтоне, Китай - одна из немногих стран, имеющая влияние на власти Ирана и подконтрольную ему группировку хуситов. Во время нынешних переговоров Джейк Салливан попросил Ван И использовать "существенные рычаги влияния" на Тегеран и поспособствовать прекращению атак йеменских хуситов на торговые суда, идущие через Красное море.



Зачем Китай наращивает ядерный арсенал

Но, судя по всему, эта просьба не была услышана. Более того, на днях Пекин раскритиковал военные удары США и Великобритании по повстанцам-хуситам. "Мы считаем, что Совбез ООН никогда не давал разрешения на применение силы против Йемена, а суверенитет и территориальная целостность Йемена и других прибрежных стран Красного моря нуждаются в искреннем уважении",- заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в конце прошлой недели. Он подчеркнул, что проблема в Красном море - это "проявление побочных эффектов конфликта в Газе", а значит, первоочередной задачей для нормализации ситуации на всем Ближнем Востоке является прекращение огня в секторе.



Наталия Портякова

Газета "Коммерсантъ" №15/П от 29.01.2024, стр. 6