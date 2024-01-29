Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo, - Ростислав Ищенко

00:28 30.01.2024

Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру

29.01.24



По мере того, как неизбежный крах украинской государственности становится все очевиднее, находящиеся в России украинские политики начинают чаще и активнее говорить о необходимости привести к власти на Украине тех, кто будет работать в интересах народа, имея в виду себя.



В этой формулировке вся Украина со всеми ее проблемами. Политиков, которые будут работать в интересах народа к власти должен привести кто-то со стороны. Так думают и те политики, которые организовывали украинский майдан, и те, которые пытались ему противостоять. Только одни считают, что "народную власть" на Украине должна устанавливать Америка, а другие, что Россия.

Я еще могу понять, когда Россию винят за то, что она "не пришла", "пришла поздно" или "освобождает не так" обычные люди. Они привыкли от кого-нибудь зависеть и к тому, что от них ничего не зависит. Поэтому Россия для них, как "добрый царь" из "золотого века" - некая сакральная сила, которая просто таки обязана разогнать тучи, зажечь солнце и сделать всем хорошо. Для этого же и предназначен Бог, а Россия в их представлении и является силой провиденциальной – не созданной трудами своего населения, но счастливо ему доставшейся по божьему промыслу.

Простым забитым людям, вечно сталкивающимся с государством, как с враждебной силой и мечтающим о справедливом государстве, которое откуда-то само на них свалится можно простить их заблуждение. Человек не может придумать, тем более создать, то, чего никогда не видел. Если они никогда не жили в нормальном государстве, то и представить себе, как оно создается и функционирует не могут, полагая его даром небес и пытаясь себе вымолить такое же.



С этой точки зрения и разделение населения Украины на "свидетелей Европы" и "свидетелей России" естественно. Обе "конфессии" хотят одного и того же – справедливого государства, в котором им будет легко и комфортно жить. Обе считают, что его невозможно создать своим трудом, но можно обрести в результате правильной политической медитации. Дискуссия между ними сводится к тому, в какую сторону надо обращаться лицом, когда медитируешь – на Восток или на Запад, чтобы получить искомое "правильное государство".



Своих внутриполитических оппонентов они ненавидят по той же причине, по которой христиане в средние века ненавидели "схизматиков", бодро обвиняя в схизме друг друга.

В "народном" христианстве в средние века родилась мысль, затем ставшая одним из канонов всех христианских доктрин. Она заключалась в том, что если ты "неправильно" произносишь слова молитвы, "не так" крестишься, молишься иконам или не молишься иконам, в общем, если твои ритуалы отличаются от ритуалов конкретной общины, то ты не только сам попадешь в ад, как бы истово ни веровал, но и остальную общину можешь за собой утащить.



Примерно так же "фракции" украинских граждан смотрят на своих "проевропейских" или "пророссийских" оппонентов, считая "неправильный" выбор ими региона поиска "идеального государства" угрозой, способной разрушить рай земной на всей планете.

Но политики-то, тем более имеющие не менее чем тридцатилетний опыт государственной деятельности, должны понимать, что власть не дают, власть берут; к власти не приводят, к власти приходят. Хотя бы на примере своих оппонентов, которые думали, что США приведут их к власти, дадут денег, обеспечат инвестиции в украинскую экономику, создадут прочную государственность, будут постоянно осуществлять профилактику и модернизацию украинской государственности, чтобы она не устарела и не сломалась, при этом совершенно не будут вмешиваться в их коррупционные схемы, "пророссийские" украинские политики должны были понять, что такой вариант не работает.



И США, и Россия могут вмешаться в дела соседа и помочь какому-то политику прийти к власти. Но помочь тому, кто имеет шансы добиться того же самостоятельно, а не передать власть бессмысленной заводной кукле. Даже Зеленского украинцы избрали сами, уже потом американцы его приватизировали и сделали своей марионеткой. Причем получилось у них это исключительно потому, что сам Зеленский, так же, как и остальные украинцы, считал, что кто-то должен наладить ему систему управления (потому что сам он умеет только со сцены кривляться), а о том, что "долг платежом красен" узнал уже по ходу дела, когда выяснилось, что систему-то американцы наладили, только не его, а собственного правления.

Человечество прогрессирует все время своего существования, а отдельный человек развивается всю жизнь. Вначале некоторые первобытные люди научились изготавливать орудия труда из камней, затем из меди, затем из железа. Каждый раз, владелец ноу хау получал цивилизационное преимущество, а остальные стремились подтянуться к нему, освоить полезное изобретение. Те, кто добивался аналогичного прогресса, конкурировал в глобальной системе дальше. Те же, кто по каким-то причинам оказывался не способен освоить инновацию оказывался тупиковой ветвью развития человечества и постепенно сходил на нет, исчезал во тьме тысячелетий.



О роли транснациональных корпораций в управлении государством

Часто можно услышать "компетентное" мнение о том, что политика на Западе не имеет никакого значения ибо США (Британией, ЕС, всем Западом или даже всем миром) управляют транснациональные корпорации (ТНК), обладающие достаточным ресурсом, чтобы приводить к видимой власти своих марионеток, где-то в глубоком подполье осуществляя власть невидимую.



Украинские политики являются именно такой тупиковой ветвью. Наряду с политиками других четырнадцати советских республик, они получили в наследство от распавшегося СССР готовое регулярное государство, снабженное всем необходимым для нормального развития. Более того, по уровню благоприятности изначальных условий Украина была сравнима только с Россией (населения и полезных ископаемых меньше, объем промышленного производства практически одинаков, территория компактнее, логистическая связность на порядок выше, а климатические условия значительно лучше) и намного превосходила остальные постсоветские страны.

Тем не менее, постоянное ожидание, что некто со стороны "приведет к власти" правильных политиков, обеспечит их всем необходимым для создания эффективного государства, после чего скромно уберется восвояси привело к тому, что эффективная государственность на Украине так и не сложилась (некому оказалось ее складывать), а политики, которые все оглядывались по сторонам в поисках внешней помощи, так и не смогли с толком использовать имевшийся у них в руках потенциал – разбазарили его, разворовали и уничтожили, продолжая рассчитывать на то, что наконец-то научатся "правильным обрядам" и некая внешняя сила (Россия, Европа, США, Китай) создадут им государство.



Тупиковость украинских политиков и украинской политики вызвало нечто вроде карго-культа – вечное ожидание возвращения демиургов. Только принести они должны были не тушенку и галеты, как бедным папуасам, а развитую современную государственность. "Потому, что мы этого достойны", - так объясняли украинцы свое ожидание.



Новая стратегия США для Украины

Если деменцией страдает отдельный человек – это не катастрофично, даже если он – президент сверхдержавы, претендующей на глобальную гегемонию.



Не мудрено, что пока ждали все рухнуло, население разбежалось, а страна вначале погрузилась в гражданскую войну в борьбе за остатки ресурса, когда же и они подошли к концу – подрядилась у Амекрики воевать против России буквально "за харчи".

Казалось бы что может убедительнее свидетельствовать в пользу необходимости принимать ответственность на себя, самому апеллировать к народу, которым собираешься управлять и предлагать ему на суд свою программу. Но нет, все также одна часть украинских политиков надеется, что США для них победит Россию и назначат их главными по разделу трофеев. Другие же буквально требуют от побеждающей России, чтобы она их привела к власти, чтобы "защищать народные интересы".



Это лучшее доказательство того, что Украина в обозримой перспективе прекратит свое существование. Они ничего не поняли и ничему не научились. Они хотят войти в ту же реку. Они думают, что могут пройти тот же путь, но уже по-другому. Они бы, если бы у них получилось встать во главе возрожденной Украины, действительно прошли бы его по-другому. По сравнению с 1991 годом ресурсная база исчерпана, населения нет, интерес окружающих стран исчерпан, Украину научились обходить и игнорировать. В таких условиях они пришли бы к катастрофе гораздо быстрее, сама же катастрофа была бы гораздо масштабнее.



Поэтому их никто и не "приведет к власти". Тупиковой ветви место в кунсткамере, человечеству же требуется развитие.