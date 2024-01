Прибыльный психоз. На Западе развернулось массовое строительство бомбоубежищ, - В.Панов

Валерий Панов

29.01.2024

США приняли решение вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. Боеголовки, которые были вывезены 15 лет тому назад, планируется разместить на базе Лейкенхит в графстве Суффолк. Эти боеголовки, по данным Пентагона, обладают мощностью в три раза превышающей бомбы, сброшенные на Хиросиму. Решение американских властей связывается с увеличившейся угрозой со стороны России, пишет Washington Post.



Российский МИД ранее предостерегал США от размещения ядерного оружия на территории Великобритании, рассматривая такие действия как потенциальный шаг к эскалации. Как заявил недавно на своей итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, на Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав, сдерживающих факторов становится все меньше. При этом тему ядерной войны раскручивают именно англосаксы и их сателлиты вроде Польши или Литвы. В то время как именно США - первая в мире и пока единственная страна, которая реально применила атомные бомбы против Японии, причем далеко не с военной целью, а ради устрашения СССР/РФ. Сегодня у Лондона, который по некоторым данным, ведет переговоры с Киевом о передаче ядерного оружия, чешутся руки нажать "красную кнопку".



Британия, кстати, - единственная из всех стран, которые владеют ядерным оружием, как минимум дважды после Второй мировой войны готова была его применить. По примеру США, разумеется. Первый раз во время вооруженного противостояния с Аргентиной за Фолклендские (Мальвинские) острова (1982 г.), второй - в Сирии в 2015 г. А если учесть еще и Карибский кризис, который разразился немногим более 60 лет тому назад, то получается, что англосаксы после Второй мировой уже трижды ставили мир на грань ядерного конфликта. У них, очевидно, путь к миру лежит через войну.



Население США, и стран НАТО в целом, готовятся пройти этот путь.



На Западе стремительно набирает популярность "движение выживальщиков". Как пишет Sky News, люди ждут Третью мировую войну "в ближайшие 2-3 года", а "выживальщики" хотят вернуть себе контроль над собственной жизнью. Они не рассчитывают на помощь государства и запасаются продовольствием на случай худшего развития событий.



На форумах "выживальщиков" звучат рекомендации "проверить и обновить сделанные ранее запасы провизии, оружия, технических средств, медпрепаратов и воды". По их крайне оптимистическим прогнозам, при ядерном ударе с любой стороны сразу погибнет около 90 млн чел.



Заметим при этом, что, согласно последним выводам западных аналитиков, только в США после обмена ядерными ударами в начальный период войны могут погибнуть около 300 млн чел. Профессор Кэмпбелл Крейг из Кардиффского университета, например, заявил: "Если между НАТО и Россией разразится ядерная война и перерастет во всеобщую войну, большинство городов в России, Европе и США будут атакованы и разрушены. Великобритания практически перестанет существовать".



В то же время некоторые медиа обсуждают строительство к 2024 г. VIP-бункера в Европе для семьи триллионеров, куда в случае ядерного кризиса они должны спрятаться за два часа и где могут "пересидеть" мегатонные бомбардировки и их последствия в течение пяти лет. В Европе вообще появилась характерная тенденция - дома строят не просто с basement (подземный этаж), но делают этот этаж своего рода крепостью, в которой можно пережить даже ядерный удар. В тренде два основных направления: индивидуальные жилища-бомбоубежища и уединенные деревни. Причем индивидуальные бункеры построены по принципу автономного жизнеобеспечения. Здесь все основные функции могут длительное время поддерживаться без источников извне.



Ядерный психоз Запада достиг даже Японии. Власти намерены укрепить существующие объекты и снабдить их запасами. Строить новое тоже будут, в первую очередь, в префектуре Окинава и на островах Сакисима, которые находятся всего в 110 километрах от Тайваня (и где наибольшая концентрация американских оккупационных войск), а также регионам вблизи атомных станций.



В Японии, кстати, одна из самых современных систем оповещения. Она работает на базе спутников и позволяет властям оперативно транслировать оповещения в СМИ (телевидение и радио), через громкоговорители, на мобильные телефоны и электронную почту. Чиновники получают сообщение за 1 секунду, а чтобы передать информацию жителям региона с угрозой ЧС, потребуется от четырех до 20 сек.



Вообще, как уже отмечалось, о бомбоубежищах задумываются не только в Японии. Состояние бомбоубежищ в течение двух месяцев проверяла Польша. В стране большинство укрытий были построены в годы холодной войны. Они располагались в подвалах жилых, промышленных и административных зданий, сообщил The Wall Street Journal. После вступления Польши в НАТО бункеры переоборудовали в бары и рестораны, обустроили в них арт-пространства и склады. Однако сейчас поляки стали спешно восстанавливать бомбоубежища и переоборудовать под них подвалы. Цена частного бомбоубежища достигает 500 тыс. злотых.



В Германии начались работы по укреплению подвальных бомбоубежищ, а также наращиванию антикризисных запасов на случай военных действий. На 2023 г. в стране насчитывалось 599 общественных убежищ, но приспособить под них планируют также подземные парковки, станции метро и подвалы. А министр строительства Баварии предложил выделить гражданам субсидии на строительство подземных гаражей-бункеров.



В Швеции еще в 2014 г. управление гражданской обороны страны выпустило рекомендацию возобновить строительство бункеров. Граждан просили спланировать и сделать запасы на несколько дней, если придется проводить это время без электричества, воды или связи. Власти Финляндии (еще до вступления в НАТО) сообщали в мае 2022 г., что в стране есть около 5 500 бункеров, способных выдержать ядерный удар. Однако это не специальные помещения для укрытия, а различные подземные и полуподземные помещения, которые используются как парковки, склады и тренировочные площадки. В течение 72 часов они могут быть переоборудованы и готовы к использованию как бомбоубежища.



Кстати, в Финляндии накануне объявления о вступлении страны в НАТО журналистам показали сеть подземных убежищ стран, которая включает в себя не только все удобства, но и такие роскошества, как футбольные поля. Там может укрыться все население страны.



Известно также, что жители США весной 2022 г. стали массово скупать бункеры. В сравнении, например, с 2018 г. спрос на такие сооружения вырос на 1 000%. Компании, которые занимаются строительством укрытий, сообщают, что популярностью пользуются огромные стальные короба с толстыми стенами, которые собираются как в конструкторе Lego. The Guardian писала, что общественных бомбоубежищ в США мало, поэтому граждане решают вопрос с потенциальной защитой самостоятельно. В США стоимость таких сооружений, которые предлагает, например, Rising S Bunkers, составляет от 40 тыс. до 8,35 млн долл.



Американские миллионеры готовятся переселяться в роскошные бункеры, оборудованные для того, чтобы провести в них до полугода. Строительство роскошных подземных бункеров не новая мода в США: оно началось, когда на президентских выборах победил Дональд Трамп. Уже тогда обладатели миллионных состояний озаботились непредсказуемостью последствий этого выбора американцев, в частности, они испугались, что Трамп развяжет Третью мировую войну. Как рассказывал CNN владелец компании Rising S Bunkers Гэри Линч, после избрания Трампа в 2016 г. спрос на его бункеры вырос на 700% по сравнению с 2015 г.



Другая компания, обустраивающая подземные бункеры для богатых по всему миру, Vivos, была основана в 2008 г. Уже тогда она начала создавать подземные жилища, где возникало ощущение, будто ты находишься на шикарной яхте в открытом море. Один из самых роскошных объектов компании Vivos под названием Europa One локализуется в Германии, предоставляя семьям жилую площадь более 230 кв. м, рекламируя его в качестве крупнейшего в мире частного убежища. Основатель компании Роберт Вичино рассказывал CNN, что сооружает целые кондоминиумы для тех, кто не готов пережидать катаклизмы в одиночестве.



В подземные поселения, где могут разместиться до пяти тыс. человек, Vivos переоборудует заброшенные военные бункеры или ракетные шахты, не использующиеся с 1960-х гг. А в конце декабря прошлого года Metro сообщило, что американская компания Vivos построила подземный бункер, который может вместить до 10 тыс. чел.



Уточняется, что бункер был сооружен на месте бывшей военной базы в горах штата Южная Дакота. По словам исполнительного директора Vivos Данте Вичино, забронировать себе место в нем на случай апокалипсиса могут все желающие - стоимость одного места в нем составляет 55 тыс. долл. Он отметил, что бункер рассчитан на автономную работу без связи с поверхностью в течение, по меньшей мере, одного года. В Metro также указали, что аналогичный бункер есть также в штате Индиана. Одно место в нем обойдется желающим в 35 тыс. долл. Подобный бункер строится в Германии.



Компании Vivos и Rising S уже имеют ряд предложений относительно того, как должны выглядеть бункеры, поместив в них бассейны и даже конюшни. Американские олигархи, подобно обычным "выживальщикам", тоже готовятся к концу света. Они готовы вложить в строительство таких убежищ огромные деньги. Стоимость убежищ от 3,78 млн. до 14 млн. долл. "Интерес к бункерам сейчас можно сравнить с погоней за новыми айфонами", - рассказывал французскому изданию Causeur предприниматель из Мантуи Джулио Кавичкиоли, который уже больше 20 лет занимается строительством маленьких частных бункеров. Все эти годы соседи посмеивались над ним, однако после начала СВО на Украине ухмылки исчезли с их лиц. По словам предпринимателя, в последнее время на него обрушился шквал звонков и заказов на убежища. "Раньше у нас было 10 звонков в день, сейчас - 60 в час!" - говорит его коллега из Германии, директор по маркетингу компании Бункерные системы Германии Марк Шмихен. А в некоторых штатах США спрос на бомбоубежища подскочил на 700%.



"Пошел вал панических покупок. Люди звонят и спрашивают, какие небольшие бункеры у нас в наличии на складе, чтобы их можно было доставить как можно скорее, как будто это новый телек или газонокосилка", - рассказал владелец техасской строительной фирмы Рон Хаббард. Самый просторный бункер может принять до 22 чел., которые могут прожить полностью автономно до десятка лет. Но и цена не каждому по карману - 3 млн 290 тыс. долл. Клиентами подобных компаний в Великобритании сейчас становятся профессиональные спортсмены и другие знаменитости, политики, высокооплачиваемые топ-менеджеры лондонского Сити, пишет The Sun.



В зависимости от финансовых возможностей клиента строительные фирмы предлагают разный ассортимент. Например, тот же Кавичкиоли строит маленькие компактные бункеры класса "эконом" площадью не более 30- 40 "квадратов". Бомбоубежище располагается на глубине 1,5 м под землей и больше всего напоминает обычный подвал.



Удобства там самые простые, мебель и отделка отсутствуют. Квадратный метр бункера стоит примерно две-три тысячи евро.



Итальянская компания Minus Energie, производящая бомбоубежища, заявила, что запросы на ее продукцию достигли беспрецедентного уровня после того, как 24 февраля 2022 г. российские войска начали Спецоперацию на Украине, сообщает агентство Business Insider. Сегодня антироссийская истерия в Европе достигла еще больших масштабов. Лютая ненависть к русским с каждым годом все прочнее укореняется на Западе, пишет СРБИН.инфо. "За ней стоит страх перед народом, не раз доказавшим, что он умеет побеждать. У русофобии очень продолжительная история. И пока ничто не предвещает, что она скоро исчезнет". Так, согласно результатам недавнего опроса, 62% жителей Нидерландов опасаются нападения России, сообщает телеканал RTL Nieuwspanel. 57% респондентов поддерживают создание национальных запасов продовольствия, топлива и медикаментов, лишь четверть участников не видят в этом необходимости.



Нидерландский лейтенант-адмирал Роб Бауэр, возглавляющий военный комитет НАТО, призвал руководителей стран Североатлантического альянса и их жителей готовиться к полноценному конфликту с Россией в перспективе ближайших 20 лет. В Скандинавии этот призыв восприняли как сигнал к действиям.



В январе 2024 г. в скандинавских странах люди начали массово скупать крупы, консервы, спички, а, согласно данным Шведского агентства по ЧС, количество просмотров карты бомбоубежищ в стране за последний месяц увеличилось более чем на 3500%, запросы в интернете "Что делать, если завтра война" - на 900%?



Вместо ответа напомним, что в первые годы создания ядерного оружия, когда градус напряжения только начинал расти, на всю Америку прогремела история со смертью бывшего министра обороны. Джеймс Форрестол выбросился из окна психиатрической клиники с воплем "Русские идут!". Сегодня, согласно статистике, к войне и катастрофам в США готовится не менее 50% состоятельных людей. Они верят, что смогут выжить и забрать с собой в будущее все чудеса современной науки и все ценности этого мира, включая коллекции искусства, литературы и антиквариат. Некоторые, не скрываясь при этом, говорят, что после потрясений планета "очистится" от нас с вами и будет принадлежать исключительно им - горстке избранных.



Вообще-то, все это уже было. В 1958-м президент США Дуaйт Эйзeнxaуэp велел начать проект "Греческий остров", и американские военные построили в горах Западной Вирджинии убежище, способное вместить всех членов Конгресса США. Правительством США был даже разработан план по спасению исторических документов из библиотеки Конгресса и национальных архивов.



А в 1961 г. Кеннеди призвал "всех американцев строить убежища". И американцы не были бы сами собой, если бы не превратили многолетнюю ядерную паранойю в основу для процветающего бизнеса. В него включились и другие страны. С тех пор эти два процесса так и шагают рядышком по планете.



Российские ученые и военные уверены, что вся эта шумиха вокруг бомбоубежищ - лишь хороший способ заработка для заинтересованного бизнеса. Время подлета ракет с ядерными боеголовками сейчас варьируется от полутора до 16 минут. За это время, пожалуй, мало кому удастся добраться до бункера, если в нем не жить. В 1950-х гг. в США процветало строительство маленьких убежищ (на огороде, заднем дворе), рассчитанных всего на одну семью или небольшую группу людей. За десять лет было построено до миллиона таких бункеров под девизом "Похорони себя сам". Европа завидовала Америке. Сегодня, похоже, американская история возвращается на круги своя. Уже вместе с Европой. Но - под старым американским девизом. Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706563860





