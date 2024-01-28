КырГКНБ объявил в розыск начальника ГОВД Балыкчы Бектура Осмонбаева

00:45 30.01.2024

ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД города Балыкчы Осмонбаева Бектура Казаковича.



Как сообщила пресс-служба ГКНБ, 26 января 2024 года по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля ОВД Балыкчы, прокуратура города возбудила уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 144 УК. Расследование дела было передано ГКНБ.



Ранее издание Turmush показало видео, на котором запечатлен автонаезд на 12-летнюю девочку. Водитель скрылся с места ДТП. Позже с повинной пришел милиционер и сообщил, что он сбил девочку.



По результатам служебного расследования СВР МВД начальник ГОВД Балыкчы Бектур Осмонбаев и его брат, который утверждает, что он был за рулем машины, освобождены от должности.



При получении информации о местонахождении разыскиваемого Осмонбаева Б.К. ГКНБ просит обратиться в Управление ГКНБ по Иссык-Кульской области, по адресу: г.Каракол, ул.Кутманалиева 148а, либо по телефонам 0(3922) 51180 либо 0(555)540052.