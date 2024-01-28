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Хокимам 16 районов Узбекистана грозит увольнение
01:14 30.01.2024

Премьер-министр Узбекистана по поручению президента должен решить, соответствуют ли должности хокимы 16 районов, где в прошлом году не было построено ни одного многоэтажного дома.

Президент Шавкат Мирзиеев на совещании 29 января поручил проверить на соответствие должности 16 районных хокимов, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По его словам, прошлогодний план по строительству 2000 многоэтажных домов и передаче их населению не был полностью реализован, то есть 124 дома не были достроены, а 450 из построенных домов еще не сданы в эксплуатацию.

Кроме того, несмотря на высокий спрос на жилье, в 2023 году в 16 районах не было построено ни одного многоэтажного дома. Президент подверг критике хокимов этих районов за то, что они даже не планировали этого делать.

Глава государства поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить, соответствуют ли своей должности хокимы Нукусского (Каракалпакстан), Караулбазарского (Бухарская область), Навбахорского (Навоийская область), Касансайского (Наманганская область), Нурабадского (Самаркандская область), Алтынсайского, Музрабатского, Кизирикского, Бандиханского (Сурхандарья), Акалтынского, Сайхунабадского, Мирзаабадского, Хавастского (Сырдарья), Пскентского (Ташкентская область), Куштепинского и Багдадского районов (Ферганская область).

Отметим, что Багдадский район в 2022 году приводили в качестве образцового - там был построен жилой массив "Янги Узбекистон".

Источник - gazeta.uz
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