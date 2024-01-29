Покушение на Мону Лизу как самоубийство Европы

02:39 30.01.2024

Дмитрий Тараторин

Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова "Следы империи". Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

29 января 2024



Экоактивисты в Лувре облили супом "Джоконду" Леонардо да Винчи. Это далеко не первая такая акция. И даже не первая по отношению непосредственно к Моне Лизе.



