Многоквартирный дом обрушился при взрыве газа в Карагандинской области. Есть погибшие и пострадавшие

08:15 30.01.2024

В поселке Ботакара Карагандинской области в ночь на вторник в результате взрыва газа обрушился двухэтажный многоквартирный дом, сообщило госагентство "Казинформ".



Как уточнили в областном департаменте ЧС, газовый баллон взорвался в квартире на втором этаже. Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже.



Спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек. Пострадали пять человек, в том числе трое детей.



Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона.



"Двое детей отпущены на амбулаторное лечение, один ребенок доставлен в областную детскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии. Из двух взрослых пациентов один находится в крайне тяжелом состоянии (80% ожогов), второй - в удовлетворительном. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.



По информации департамента, в работах были задействованы 139 человек и 32 единицы техники. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.