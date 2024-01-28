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В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
08:19 30.01.2024

Правительство Казахстана приняло постановление от 25 января 2024 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.
"Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", – говорится в документе.

Количество офицеров запаса, подлежащих призыву на воинскую службу в 2024 году

Вооруженные силы РК – 600 человек;
Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;
Национальная гвардия – 42 человека;
МЧС – 30 человек.
Всего будет призвано на службу 752 человека.

Постановление вводится в действие с 9 февраля 2024 года

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
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